Stieftochter heimlich in der Dusche gefilmt – Richterin: «Sie wussten, dass das nicht richtig ist» Vor dem Bezirksgericht Weinfelden muss sich ein 44-Jähriger wegen Pornografie, sexuellen Handlungen mit einem Kind und Verletzung des Privatbereichs verantworten. Mario Testa 09.11.2020, 05.30 Uhr

Die sexuellen Übergriffe hätten System gehabt, befand das Bezirksgericht. (Symbolbild) KEY

Als seine Stieftochter in die Pubertät kam, suchte der Beschuldigte immer mehr ihre Nähe – mit allen Mitteln. Er präparierte eine Rasiergerätschachtel so, dass er darin sein Handy verstecken konnte und stellte diese ins Badezimmer. Er schaltete die Kamera jeweils ein, bevor seine Stieftochter ins Bad ging. Mit dieser Masche begann er, als sie elf Jahre alt war.

Er hörte erst zweieinhalb Jahre später damit auf, als das Mädchen ihm auf die Schliche kam. «Seine Welt drehte sich nur noch um sie», sagt die Staatsanwältin. «Er war geradezu verliebt in das Mädchen.» Der Beschuldigte gibt die Aufnahmen zu. Als ihn die vorsitzende Richterin Claudia Spring nach dem Grund befragt, antwortet er: «Wieso ich das getan habe, kann ich heute nicht mehr sagen. Es war ein Fehler.»

Rund 125 Videos aufgenommen

Wegen der vielen heimlich aufgenommenen Videos – zum Schluss waren es etwa 125 Aufnahmen – klagt die Staatsanwaltschaft Bischofszell denn Mann wegen mehrfacher Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte an. Weil er die Videos auch bearbeitete und unzählige Standbilder speicherte, dazu von einschlägigen Websites zusätzliche Kinderpornos herunterlud, soll sich der Beschuldigte auch der mehrfachen Pornografie schuldig gemacht haben. Auch diesen Tatbestand bestreitet der Mann nicht:

«Ich wollte immer wieder damit aufhören. Warum ich diese Phase hatte, weiss ich selbst nicht.»

Er habe weder vor Beginn der versteckten Aufnahmen noch danach sexuelle Gedanken für Kinder gehabt.

Regelmässig am Po berührt

In der Zeit der versteckten Videoaufnahmen soll der Mann seine Stieftochter auch regelmässig am Po berührt haben, wenn sie an ihm vorbeilief, oder er sie zu Bett brachte. Diesen Anklagepunkt bestreitet der Mann jedoch. «Die Klapse auf den Po hatten nie einen sexuellen Hintergrund. Die war Spass, keine böse Absicht.» Sie hätten ein gutes Vater-Tochter-Verhältnis gehabt, so der 44-Jährige.

Für all seine Taten fordert die Staatsanwaltschaft Bischofszell eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten und eine Busse von 3000 Franken. Zudem müsse sich der Beschuldigte während der drei Jahre dauernden Probezeit in psychotherapeutische Behandlung begeben und gegen ihn soll ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot für Aktivitäten mit regelmässigem Kontakt zu Minderjährigen auferlegt werden.

«Die Übergriffe hatten System»

Der Anwalt des Mädchens verlangt zudem 6000 Franken Genugtuung für seine Mandantin. «Seine Übergriffe hatten System. Er hat seine Stellung als Stiefvater missbraucht und mit seinen Taten die sexuelle Entwicklung des Mädchens gestört», sagt er. «Es wird ihr schwerfallen, Vertrauen zu einem Mann aufzubauen. Sie leidet stark unter dem Erlittenen.»

Besonders störend sei die fehlende Reue des Mannes. «Er betrauert eher sich selbst und hat bis heute keine Wiedergutmachung geleistet, sich noch nicht einmal um eine Entschuldigung bemüht.»

Der Verteidiger des Beschuldigten fordert trotz der teilweisen Geständnisse seines Mandanten Freisprüche in allen Punkten:

«Auch wenn mein Mandant meine Anträge selbst nicht ganz nachvollziehen kann, stelle ich sie. Seine Rechte wurden im Verfahren mit Füssen getreten.»

Da seinem Mandanten zu Beginn des Verfahrens und während der Befragungen kein Verteidiger zugesprochen wurde, seien alle Beweise unzulässig. «Die Strafverfolgungsbehörde hat ein nicht akzeptables Verhalten gezeigt. Ohne seine Kooperation hätten sie kein Zugriff auf seine Handys gehabt und somit auch nicht auf die Bilder und Videos.» Somit dürfe auch sein Geständnis nicht zu seinen Ungunsten ausgelegt werden. Falls das Gericht dies jedoch nicht so sehe, müsse berücksichtigt werden, dass es sich bei den Klapsen auf den Po lediglich um eine sexuelle Belästigung gehandelt habe. «Und das ist ein Antragsdelikt. Weder die Mutter noch die Tochter haben aber hierzu Anzeige erstattet.»

Auch seien die heimlich gemachten Filmaufnahmen keine Pornografie, da das Mädchen auf ihnen ja nicht in aufreizender Pose zu sehen sei und nicht auf sie eingewirkt werde.

Verteidiger blitzt mit seinen Argumenten ab

Mit seinen Argumenten hatte der Verteidiger jedoch keine Chance am Bezirksgericht Weinfelden. «Die Verteidigungsrechte wurden nicht beschnitten», sagt die vorsitzende Richterin. Zum Zeitpunkt der Straferöffnung sei nur eine Anzeige wegen Verletzung des Geheim- und Privatbereichs gemacht worden. Erst die Auswertung der Handydaten habe dann die zwei anderen Offizialdelikte gezeigt. «In diesem Moment wurde auch ein Verteidiger ernannt, was korrekt ist.»

Das Gericht verurteilt den Beschuldigten in allen Punkten, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert. Das Strafmass reduziert es aufgrund der Kooperationsbereitschaft des Mannes ohne Vorstrafen leicht auf noch 16 Monate Freiheitsstrafe bedingt und eine Busse von 2000 Franken. Der Beschuldigte muss auch die geforderte Genugtuung von 6000 Franken sowie die Verfahrenskosten im Umfang von 15000 Franken tragen. Zudem auferlegt das Gericht ihm ein lebenslanges Verbot von regelmässigen Tätigkeiten mit Minderjährigen und zwingt ihn zu einer psychotherapeutischen Behandlung während der Probezeit von drei Jahren.

«Eindeutig sexuell motiviert»

«Die Klapse und Berührungen am Po haben wir eindeutig als sexuell motiviert qualifiziert. Es ist nicht normal, ein pubertierendes Mädchen so anzufassen», sagt Spring. «Und sie wussten, dass es nicht richtig ist, sie heimlich über lange Zeit unbefugt zu filmen, und haben es trotzdem getan. Sie haben das Mädchen in ihrem Intimsten verletzt und das kann sie nachhaltig beeinträchtigen. Kinder sind die schwächsten Glieder unserer Gesellschaft – sie gilt es besonders zu schützen. Daher die harten Strafen.»