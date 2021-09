Fischinger Gemeinderat beantragt Steuersenkung um fünf Prozent

Steuerpolitik Wegen üppiger Eigenkapitalreserven: Fischinger Gemeinderat beantragt eine Steuersenkung um fünf Prozentpunkte Jahrelang verzeichnete die Gemeinde Fischingen sehr gute Rechnungsergebnisse. Jetzt soll auch die Bevölkerung davon profitieren. An seiner Klausurtagung hat der Gemeinderat beschlossen, eine Steuerfussreduktion um fünf Prozentpunkte, von 66 auf 61, zu beantragen. Miguel Lo Bartolo 23.09.2021, 16.35 Uhr

Von 66 auf 61 Prozentpunkte: Geht es nach dem Gemeinderat, wird der Fischinger Steuerzahler 2022 erheblich entlastet. Bild: Olaf Kühne

Fischingen ist seit jeher Hinterthurgauer Schlusslicht, was die Attraktivität für Steuerzahler angeht. Mit 66 Steuerprozentpunkten sind die Gemeindesteuern in Fischingen aktuell die höchsten im Tannzapfenland. Nun schreibt aber der Gemeinderat, man habe in den vergangenen Jahren durchgehend sehr gute Rechnungsergebnisse verzeichnen und so ein «üppiges Eigenkapital» ansparen können. An seiner Klausurtagung hat er deshalb beschlossen, für das Budget 2022 eine ebenso üppige Steuerfusssenkung um fünf Prozentpunkte zu beantragen.