Steuerbefreiung brächte Thurgauer Landeskirchen unter Druck

Steuern Thurgauer Landeskirchen erneut unter Druck: Politiker wollen Unternehmen von der Kirchensteuerpflicht befreien Bei den zwei Thurgauer Landeskirchen ist man nicht erfreut, aber auch nicht sonderlich überrascht: Zum wiederholten Mal wird der Versuch unternommen, das Obligatorium der Kirchensteuerpflicht für juristische Personen abzuschaffen. Vertreter von FDP, SVP, GP und GLP haben im Grossen Rat eine entsprechende Motion eingereicht. Hans Suter 19.02.2022, 05.10 Uhr

Die katholische Stadtkirche St.Nikolaus in Frauenfeld gehört zu den wichtigsten Zeugnissen neubarocker Sakralarchitektur im Thurgau. Bild: Donato Caspari

Natürliche Personen – also Private – haben die Wahl, ob sie Mitglied der Evangelischen oder Katholischen Landeskirche sein wollen. Dasselbe gilt für Inhaberinnen und Inhaber von Einzelfirmen; sie haften mit ihrem Privatvermögen und gelten vor dem Gesetz als natürliche Personen. Treten sie aus der Landeskirche aus, entfällt die jährliche Kirchensteuer.

Anders ist dies bei sogenannt juristischen Personen: Aktiengesellschaften (AG), Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) oder Genossenschaften. Sie sind nicht wie natürliche Personen Mitglied einer Landeskirche und können folglich auch nicht austreten. Aber sie unterstehen per Gesetz der Kirchensteuerpflicht.

Motionäre fordern die Gleichstellung

«Es gibt keinen plausiblen Grund, warum ein Gewerbetreibender, der als juristische Person organisiert ist, betreffend Kirchensteuern anders behandelt wird als der gleiche Gewerbetreibende, der als natürlich selbstständige Person seinem Gewerbe nachgeht», kritisieren Bruno Lüscher (FDP, Aadorf), Vico Zahnd (SVP, Weingarten), Gina Rüetschi (GP, Frauenfeld) und Ueli Fisch (GLP, Ottoberg). Deshalb haben sie am 26. Januar dieses Jahres im Grossen Rat die Motion «Abschaffung des Obligatoriums der Kirchensteuerpflicht für juristische Personen» eingereicht.

Die 1617/18 erbaute evangelische Kirche Scherzingen ist der älteste Kirchenbau reformierter Konfession im Thurgau. Bild: Donato Caspari

Unterstützung aus der Wirtschaft

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau wertet die Motion zur Abschaffung des Obligatoriums der Kirchensteuerpflicht für juristische Personen positiv und unterstützt sie inhaltlich. «Im Sinne der Gleichbehandlung von natürlichen und juristischen Personen soll es auch juristischen Personen freigestellt sein, keine Kirchensteuer zu bezahlen», erklärt Direktor Jérôme Müggler auf Anfrage die Position der IHK Thurgau. Deren Argumentation ist die gleiche wie bei den Motionären: «Einerseits darf niemand gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten. Anderseits darf eine natürliche Person nicht verpflichtet werden, Kultussteuern für eine Religionsgemeinschaft zu bezahlen, der sie nicht angehört.» Beides müsse konsequenterweise auch für juristische Personen gelten.

Es geht um mindestens 10 Millionen Franken pro Jahr

Urs Brosi, Generalsekretär der Katholischen Landeskirche Thurgau. Bild: Donato Caspari

Welche Konsequenzen hätte die Abschaffung der Kirchensteuerpflicht für juristische Personen auf den Finanzhaushalt der Thurgauer Kirchgemeinden? In den 38 Katholischen Kirchgemeinden belaufen sich die Steuereinnahmen von juristischen Personen auf rund 5,3 Millionen Franken pro Jahr. Laut Generalsekretär Urs Brosi entspricht das bezogen auf das Jahr 2020 etwa 14,5 Prozent der gesamten Steuereinnahmen. In der Evangelischen Landeskirche sind die Verhältnisse ähnlich. Laut dem Mediensprecher Ernst Ritzi belaufen sich die Steuererträge von juristischen Personen auf rund 4,7 Millionen Franken.

Die Unterschiede unter den Kirchgemeinden sind allerdings erheblich. Während sich die Steuern juristischer Personen in einer kleinen Kirchgemeinde ohne grosse Unternehmen bei nahezu null bewegen, können sie bei einer anderen Kirchgemeinde leicht 20 Prozent am gesamten Steuerhaushalt ausmachen, wie Ernst Ritzi erklärt. Über alle 61 Evangelischen Kirchgemeinden hinweg gesehen dürfte der Durchschnitt bei etwas mehr als 10 Prozent liegen.

In der Katholischen Landeskirche sieht das ähnlich aus. «Die Unterschiede bei den Kirchgemeinden können erheblich sein», sagt auch Urs Brosi. Als Extrembeispiele nennt er Bussnang mit einem Steueranteil juristischer Personen von über 40 Prozent und Homburg mit nur 1 Prozent. «Die Betroffenheit wäre also sehr unterschiedlich.» In ländlichen, eher abgelegenen Kirchgemeinden ist sie tendenziell tiefer als in grösseren Gemeinden mit mehr Unternehmensansiedlungen, wie folgende Beispiele zeigen: Hagenwil 3 Prozent, Pfyn 7 Prozent, Wuppenau 9 Prozent, Amriswil 20 Prozent, Arbon 21 Prozent, Weinfelden 25 Prozent. Der Durchschnittswert über den ganzen Kanton liegt in der Katholischen Landeskirche bei etwa 14,5 Prozent.

Steuererhöhung nicht auszuschliessen

Wilfried Bührer, Präsident des Evangelischen Kirchrates Thurgau. Bild: Donato Caspari

Noch mag niemand den Teufel an die Wand malen. Der Ausfall der Steuereinnahmen von juristischen Personen hätte gleichwohl erhebliche Auswirkungen auf die Kirchgemeinden. Die grössten Ausgabeposten bei beiden Landeskirchen sind die Personalkosten und der Gebäudeunterhalt. Wilfried Bührer, Präsident des Evangelischen Kirchenrates, sieht daher wenig Potenzial für Einsparungen. «Ich vermute, man müsste die Steuern erhöhen.» Bei den sozialen Leistungen für die Allgemeinheit, nicht nur für die Mitglieder, würde man nur sehr ungern Abstriche machen, begründet er. Auch beim Gebäudeunterhalt seien Einsparungen schwierig. «Kaum eine Institution im Kanton besitzt und pflegt so viel denkmalgeschützte Gebäude wie die Kirche», gibt er zu bedenken. Zudem glaube er nicht, dass die Befreiung von der Kirchensteuerpflicht ein grosser Faktor für den Wirtschaftsstandort sei. «Ich verstehe aber die Diskussion.»

Ausfälle könnten auf den Staat zurückfallen

Cyrill Bischof, Präsident des Katholischen Kirchenrates Thurgau. Bild: Ralph Ribi

«Wenn es so weit käme, gäbe es wohl eine Kombination von Massnahmen aus Sparen und Leistungen reduzieren», sagt Urs Brosi. Ebenso sei eine Erhöhung der Steuern denkbar. Sowohl er als auch Cyrill Bischof, der Präsident des Katholischen Kirchenrats, verweisen auf die hohen Kosten für den Unterhalt der vielen denkmalgeschützten kirchlichen Bauten. «Es geht um den Unterhalt von Gebäuden, die historisch und kulturell wertvoll, aber nicht günstig im Unterhalt sind», verdeutlicht Bischof, der beruflich als Architekt tätig ist. «Dort müsste man ansetzen. Hier profitiert die Bevölkerung, die nicht Mitglied ist, am meisten.» Viele Kirchen prägten das Ortsbild vieler Dörfer. «Gotteshäuser sind Orte, nicht nur heilige Orte für Mitglieder. Diese Orte definieren etwas. Man kann sie nicht einfach dem Schicksal überlassen, da haben wir, da hat die Gesellschaft eine Verantwortung.»

Beide Landeskirchen verweisen auch an die soziale Verantwortung, die auf den Kirchen lastet. Cyrill Bischof nennt als Beispiel die Working Poor: «Ein Mensch, der durch alle Maschen fällt, landet bei der Kirche. Und er wird von der Kirche immer aufgenommen, egal welcher Konfession oder Religion.» Die Kirche sei in diesem Sinn auch eine Versicherung für die Gesellschaft und die Wirtschaft. «Wir müssten gegebenenfalls darüber reden, wo sich der Staat engagieren würde. Heute bezahlt der Kanton keinen einzigen Franken an die Kirche. Andere Kantone tun dies.»

Ernst nehmen, aber nicht in Panik verfallen

Paul Rutishauser, Präsident der Mitte Thurgau. Bild: Donato Caspari

Auf der politischen Ebene wird die Motion bei Parteien wie der EVP und der Mitte, die der Kirche traditionell nahestehen, mit Unwohlsein betrachtet. «Ich finde diese Forderung schlecht», sagt Mitte-Präsident Paul Rutishauser. Auch er erinnert an die karitative Arbeit der Kirche und den Unterhalt denkmalpflegerisch wertvoller Gebäude. «Fast jedes Pfarrhaus, fast jede Kirche steht unter Denkmalschutz. Wer soll denn das unterhalten?» Rutishauser verweist auch auf die Jugendarbeit: «Diese ist nicht an die Konfession gebunden, alle sind eingeladen.»

Wolfgang Ackerknecht, Präsident der EVP Thurgau. Bild: Andrea Stalder

«Zwei Vorstösse zur Abschaffung dieser Steuer sind schon gescheitert, jetzt folgt ein neuer Anlauf», resümiert EVP-Präsident Wolfgang Ackerknecht. «Gewisse Leute wollen sich damit profilieren, weil sie meinen, es sei etwas Sympathisches.» Offen bleibe indes die Frage, wer sich bei einer Annahme der Steuerbefreiung all jener Aufgaben annehme, welche die Kirche für die Allgemeinheit leiste. Die Motion habe aber ihr Gutes: «Der Druck auf die Landeskirchen nimmt zu, sich zu bewegen; Vielleicht ist das gut.»

Sowohl bei der Evangelischen als auch bei der Katholischen Landeskirche wird heute Offenheit für neue Überlegungen signalisiert.

«Diese Motion ist nicht der richtige Weg»

Gallus Müller, Präsident Mitte/EV-Fraktion im Grossen Rat. Bild: Kirsten Oertle

Wie ist die Motion hinsichtlich ihrer Aussicht auf Erfolg im Grossen Rat einzuschätzen? «Die Chancen sind schwierig abzuschätzen», sagt Mitte-Kantonsrat Gallus Müller, der Präsident der Mitte/EVP-Fraktion im Grossen Rat ist. «Ich betrachte die Motion aber nicht als gescheite Lösung und hoffe, dass sie nicht durchkommt.» In seinen Augen leisten die Landeskirchen viel Soziales, was auch juristischen Personen zugutekomme. «Diese Motion ist nicht der richtige Weg, sie ist viel zu kurz gedacht», sagt Müller. «Wir können durchaus neue Formen anschauen, aber sicher nicht mit dieser Motion.»

