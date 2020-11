Der Steuerfuss ist in der Schulgemeinde Eschlikon noch lange kein Thema Die Eschliker Gemeindeversammlung findet statt. Gemeinde und Schule legen indes nur wenige Traktanden vor. Olaf Kühne 10.11.2020, 17.38 Uhr

Coronakonforme Abstände: Gemeindepräsident Hans Mäder, Gemeinderat Alexander Kredt, Schulpflegerin Ruth Specker und Schulpräsident Linus Köppel. (Bild: Olaf Kühne)

Während derzeit reihenweise Gemeindeversammlungen abgesagt werden, sind die Eschliker Stimmbürgerinnen und Stimmbürger weiterhin am 7. Dezember in die Mehrzweckhalle Bächelacker eingeladen. Auf eine sonderlich lange Gemeindeversammlung müssen sie sich an diesem Montagabend indes nicht einstellen: Schule und Gemeinde legen ihre Budgets vor, die Schulgemeinde obendrauf die Bauabrechnung der Erweiterung der Sek Bächelacker.

Spektakel verspricht keine der drei Vorlagen. Bemerkenswert bei der Bauabrechnung ist einzig, dass der 7,6-Millionen-Bau trotz Verzögerung durch einen Rechtsstreit beinahe 82000 Franken unter Budget hätte realisiert werden können. Wären da nicht neue feuerpolizeiliche Vorschriften und ein geändertes Schliesssystem. So stehen nun Mehrkosten von 74000 Franken unter dem Strich. Eine Budgetüberschreitung von weniger als einem Prozent dürfte am 7. Dezember dennoch kaum zu reden geben. Wie auch das Budget der Volksschulgemeinde Eschlikon. Präsentiert es sich doch mit einem kleinen Gewinn von 9200 Franken und einem gleichbleibenden Steuerfuss von 98 Prozent denkbar ausgeglichen.

Sanierungsbeitrag an Pensionskasse

An der diesbezüglichen Medienorientierung am Montagabend wiesen Schulpflegerin Ruth Specker und Schulpräsident Linus Köppel dennoch auf einige Punkte hin. So rechnet Specker beispielsweise mit einem Sanierungsbeitrag an die kantonale Pensionskasse in der Höhe von 126000 Franken. Köppel wiederum berichtete von anhaltend steigenden Schülerzahlen. «Bis auf weiteres rechnen wir Jahr für Jahr mit einer zusätzlichen Klasse», sagt er.

Freuen dürfen sich Eschliker Steuerzahler hingegen über den Finanzplan der Volksschulgemeinde. Sieht dieser doch bis 2024 keine Steuererhöhung vor. Dies, obwohl kommendes Jahr die zehn Millionen Franken teure Sporthalle eingeweiht wird. Dennoch mahnt Schulpräsident Köppel: «Wir stecken immer noch in einer intensiven Investitionsphase.» So stehe nach der Inbetriebnahme der neuen Sporthalle Friesler bereits die Sanierung der Mehrzweckhalle Bächelacker auf der Agenda, gefolgt von der Revitalisierung der Primarschule am Kwant. «2024 werden wir eine Neubeurteilung machen müssen: Welcher Steuerfuss ist realistisch?», sagt Linus Köppel.

Geht die Schulgemeinde mit einem ausgeglichenen Budget ins kommende Jahr, sieht die Sache in der Politischen Gemeinde anders aus. Zwar beantragt auch der Gemeinderat einen unveränderten Steuerfuss, hier 50 Prozent. Indes steht unter dem 16-Millionen-Budget ein Minus von 395000 Franken. Gemeindepräsident Hans Mäder relativiert: «Unsere Eigenkapitalsituation bleibt stabil.» Und Finanzvorsteher und Gemeinderat Alexander Kredt doppelt nach: «Für 2020 hatten wir Steuereinnahmen von 4,7 Millionen budgetiert, für 2021 4,9 Millionen. Im laufenden Jahr werden wir aber voraussichtlich 5,2 Millionen einnehmen.» So dürfe man, trotz Corona, auch für das kommende Jahr optimistisch sein, dass sich ein budgetiertes Minus mit dem Rechnungsabschluss in ein Plus verwandelt.

Als bemerkenswerte Budgetposten benennt Kredt unter anderem 200000 Franken für das im Juni an der Urne bewilligte neue Tanklöschfahrzeug sowie die 1,1 Millionen Franken, welche die Politische Gemeinde an die Sporthalle der Schulgemeinde beisteuert.

Hinweis

Gemeindeversammlung Eschlikon, Montag, 7. Dezember, 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Bächelacker