Stettfurt Gemeinde Rechnungsversammlung Abstimmungen Sonnenberg

Stettfurt Vermutlich ein Teilnehmerrekord: Die Stettfurter Gemeindeversammlung war sehr gut besucht An der Versammlung von Schule und Gemeinde genehmigen die Stettfurter Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sämtliche Traktanden.

60 Stimmberechtigte sind an die Stettfurter Gemeindeversammlung gekommen. (Bild: Christoph Heer)

Die Schulgemeinde eröffnete am Donnerstag den zweifachen Stettfurter Versammlungsabend. Und noch während der Abhandlung der Traktanden glaubt Behördenmitglied Iris Amrein, dass sie noch selten bis gar nie so viele Stimmberechtigte vor sich hatte – doch dazu später mehr.

Zuerst sollen an dieser Stelle die traktandierten Geschäfte behandelt werden. So muss Iris Amrein, Ressort Finanzen, von einem Defizit berichten. «Genau. Der besagte Aufwandüberschuss innerhalb der Erfolgsrechnung 2020 wird dem Eigenkapital belastet. Detailliert heisst das, bei einem Aufwand von 2,25 Millionen Franken und dem Ertrag in der Höhe von 2,15 Millionen sind das 96'000 Franken. Um diese Summe schrumpft nun unser Eigenkapital und weist ab Ende 2020 noch einen Betrag von 975'000 Franken aus.»

Schulpräsident Roland Keller und Iris Amrein (Ressort Finanzen) haben ihre Versammlung nach einer halben Stunde beenden können. (Bild: Christoph Heer)

Schulpräsident Roland Keller geniesst an diesem Donnerstagabend einen ruhigen Auftritt. Eine knappe halbe Stunde, und die Traktanden, auch sein Jahresbericht, sind genehmigt. Verabschiedet wurde indes Urs Angst. Über 30 Jahre lang war dieser als Lehrperson für die «Stöpferter» Schule tätig, eine glanzvolle Leistung, welche mit Applaus verdankt wird.

Was vorgängig Iris Amrein vermutet hat, bestätigt in der nachfolgenden Gemeindeversammlung Gemeindepräsident Markus Bürgi. Auch er sagt: «Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viele Teilnehmer an einer unserer Versammlungen angetroffen zu haben.»

60 von 866 Stimmberechtigten

In Zahlen heisst das am Donnerstagabend, von 866 Stimmberechtigten sind deren 60 im Gemeindezentrum versammelt. Während die Revision von Zonenplan und Baureglement, ehe sie vom Souverän genehmigt wird, vereinzelte Voten erhält, bleibt es zur Abstimmung der Jahresrechnung 2020 ruhig und das hat auch seinen Grund.

Stettfurts Gemeindepräsident Markus Bürgi erntete keine Gegenstimmen zu den traktandierten Geschäften. (Bild: Christoph Heer)

Immerhin berichtet das Gemeindeoberhaupt von einem Gewinn. «Die Jahresrechnung 2020, bestehend aus der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Bilanz per Ende 2020, welche mit einem Gewinn von 104'000 Franken abschliesst, sei zu genehmigen», sagt Bürgi und erntet keine einzige Gegenstimme. Der Gewinn wird gleichzeitig dem Eigenkapital zugewiesen.

Applaus erhalten zudem zwei junge Frauen in der hintersten Reihe, sie sind zum ersten Mal an einer Gemeindeversammlung; bleibt zu hoffen, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist.