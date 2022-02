Nach langem Hin und Her: Stettfurter Jugendtreff eröffnet bald

Stettfurt Über Einsprachen, strenge Auflagen und ein klischeebeladenes Image: Jugendtreff trotzt allen Widrigkeiten – und feiert bald Eröffnung Die letzte Einsprache gegen den Jugendtreff der Gemeinden Stettfurt, Thundorf und Matzingen ist vom Tisch. Damit steht der Inbetriebnahme nichts mehr im Wege. Durch und durch glücklich sind die Projektverantwortlichen trotzdem nicht. Denn der Kanton verhängt unverhältnismässige Auflagen, wie Gemeinderat Ueli Bachofen findet. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 28.02.2022, 11.30 Uhr

Gemeinderat Ueli Bachofen und Jugendtreff-Leiterin Maria von Allmen auf dem Kiesplatz bei der Badi Stettfurt. Bild: Miguel Lo Bartolo

«Die Freude überwiegt heute», sagt Ueli Bachofen, Vizegemeindepräsident von Stettfurt. Lange war dem nicht so. Denn der Jugendtreff der Gemeinden Stettfurt, Matzingen und Thundorf – ein Projekt, das Bachofen schon seit Jahren realisieren will – wurde durch eine Einsprache blockiert und verzögert.

Die Jugendarbeit ist ihm eine Herzensangelegenheit. Er muss es nicht abermals aussprechen. Wer seinen Eifer anzweifelt, hat ihm während der vergangenen 15 Jahre, in denen er als Stettfurter Gemeinderat waltet, nicht richtig zugehört. Er sagt:

«Ich bin froh, wenn zumindest ab jetzt alles glatt läuft.»

Ueli Bachofen, Vizegemeindepräsident von Stettfurt. Bild: Donato Caspari

Bis jetzt sieht es zumindest danach aus. Vor Weihnachten ist bei der Gemeinde Stettfurt die Baubewilligung für den Jugendtreff eingegangen. Das kantonale Departement für Bau und Umwelt (DBU) hat das Baugesuch und die umfangreiche Einsprache dagegen geprüft und das entsprechende Provisorium bewilligt. Der Probebetrieb gilt vorerst für fünf Jahre. Ueli Bachofen ist aber guter Dinge, dass der Jugendtreff auch darüber hinaus bestehen bleiben wird.

Seit gut einer Woche stehen sie nun, die Container. Bauarbeiter schustern sie auf dem Kiesplatz bei der Badi Stettfurt zu einem Provisorium zusammen.

Das Provisorium steht mittlerweile auf dem Kiesparkplatz bei der Badi Stettfurt. Bild: Olaf Kühne

Die kantonalen Auflagen machen zu schaffen

Hier, abseits des Siedlungsgebiets, dürfte sich künftig wohl niemand an allfälligen Lärmimmissionen stören, die damals Grund zur Einsprache gaben. Wohl auch deshalb nicht, weil das DBU in Anlehnung an ein Lärmgutachten strenge Auflagen für den Betrieb des Jugendtreffs verhängt hat. «Zu streng», findet Bachofen, der sich in der Jugendarbeit bestens auskennt. Er sagt:

«Gerade in diesem Alter sehnt man sich nach gewissen Freiheiten.»

Bachofen zählt einige der zahlreichen Auflagen auf, die ihm zu schaffen machen. Das DBU hat etwa die maximal zulässige Anzahl an Jugendlichen, die sich zeitgleich im Jugendtreff aufhalten dürfen, auf 30 festgelegt. Die Öffnungszeiten (Mittwochnachmittag bis 18.30 Uhr und Freitagabend bis 21.30 Uhr) sind strikt einzuhalten – nur in Ausnahmefällen dürfen weitere Anlässe organisiert werden. Die Installation einer Musikanlage im Freien ist verboten, ausserdem darf ab 20 Uhr überhaupt keine Musik im Freien abgespielt werden.

Warum diese Auflagen verhängt wurden, erschliesst sich weder Ueli Bachofen, noch den Gemeinderäten aus Matzingen und Thundorf. Immerhin ging aus dem Gutachten hervor, dass die voraussichtlichen Lärmimmissionen die Grenzwerte nicht überschreiten würden. Demzufolge hätten deutlich mildere Auflagen in die Baubewilligung einfliessen müssen, ist sich Bachofen sicher.

Dass es nun anders gekommen ist, bedauern Ueli Bachofen und seine Kollegen zwar zutiefst. Man habe dennoch davon abgesehen, eine Beschwerde einzureichen. «Wir wollen diesen Treffpunkt für die Jugendlichen einfach möglichst bald realisieren.»

Weg vom klischeebeladenen Image

Als «wahren Glücksfall» bezeichnet Bachofen die Jugendarbeiterin Maria von Allmen, die den Treff leiten wird. Die gelernte Coiffeuse hat sich an der Agogis St.Gallen zur Sozialarbeiterin ausbilden lassen und war während knapp sechs Jahren als Sozialpädagogin in Teufen tätig. Seit Juni 2021 leitet sie die Jugendarbeit am Sonnenberg.

Maria von Allmen, Leiterin Jugendtreff Stettfurt. Bild: Christoph Heer

Zu den Jugendlichen in Stettfurt, Matzingen und Thundorf hat von Allmen einen guten Draht, wie sie im Gespräch mit dieser Zeitung sagt. Sie drängt sich ihnen nicht auf, zeigt aber Präsenz auf dem Schulareal und an bekannten «Chillplätzen». Die Jugendlichen, vor allem Oberstüfler, kennen sie. Manche nehmen sie auch als Vertrauensperson wahr, reden gerne mit ihr über dieses und jenes. Von Allmen sagt:

«Sie schätzen es, wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnet.»

Bachofen und von Allmen nehmen Anstoss am klischeebeladenen Bild des Jugendtreffs. Man denke nur allzu oft an Drogen, Littering, Vandalismus. Dabei blende man aus, welch wertvolle Arbeit tatsächlich geleistet werde. «Wir vermitteln Alltagskompetenzen, die im Unterricht womöglich zu kurz kommen, und unterstützen die Heranwachsenden bei ihrer persönlichen Weiterentwicklung», sagt von Allmen. Sie übernehmen Verantwortung, indem sie etwa in einer Betriebsgruppe den Jugendtreff-Kiosk führen, zusammen einkaufen und kochen oder Sonderprogramme mitplanen dürfen.

Die Projektverantwortlichen sehnen den 7. Mai herbei. Dann soll das Provisorium bei der Badi gebührend eingeweiht werden. Was Bachofen beschreibt, klingt nach einem kleinen Dorffest. Läuft alles nach Plan, kann der Jugendtreff bereits Ende März den Betrieb aufnehmen. «Spätestens aber Mitte April wollen wir bereit sein», sagt Bachofen.

