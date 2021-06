Ewige Baustelle Der Geduldsfaden wird dünner: Stettfurter Gemeinderat geht baupolizeilich gegen den Besitzer des Schlosses Sonnenberg vor Gegen die ewige Baustelle Schloss Sonnenberg geht der Stettfurter Gemeinderat in die Offensive. Über besonders starke Waffen verfügt die Behörde dabei allerdings nicht. Olaf Kühne 04.06.2021, 11.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit elf Jahren eine Baustelle: Das Schloss Sonnenberg bei Stettfurt ist immer noch im Umbau. (Bild: Reto Martin)

Der Geduldsfaden wird dünner – oder scheint gar gerissen: Das Schloss Sonnenberg thront stattlich oberhalb Stettfurts und könnte eigentlich das Wahrzeichen der beschaulichen Gemeinde sein. Nur ist das Schloss eine ewige Baustelle, auf der allerdings höchst selten auch wirklich gebaut wird.

Schlagzeilen machte in den vergangenen Jahren denn auch mehr der Schlossherr selbst denn sein Besitz. So zerrte der österreichische Multimillionär mit Wohnsitz in Monaco, Christian Baha, einen Gewerkschafter vor Gericht, der 2016 Lohndumping auf der Steffurter Baustelle aufgedeckt hatte.

Die Gewerkschaft Unia demonstriert 2016 vor dem Stettfurter Gemeindehaus gegen die Dumpinglöhne, die auf der Baustelle des Schlosses Sonnenberg bezahlt werden. (Bild: Reto Martin, 9. Juni 2016)

«Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie sich die Bausubstanz weiter verschlechtert», versprach der Stettfurter Gemeindepräsident Markus Bürgi 2019 der Gemeindeversammlung und ergänzte: «Im Rahmen unserer Möglichkeiten.»

Markus Bürgi

Gemeindepräsident Stettfurt. (Bild: Samuel Koch)

Diese Möglichkeiten scheint der Stettfurter Gemeinderat nun zumindest auszuloten. Wie die Behörde in einer Mitteilung schreibt, hat sie gegen die Bauherrin, die Schloss & Gut Sonnenberg AG, einen baupolizeilichen Entscheid erlassen. «Eine Baubewilligung erlischt, wenn entweder zwei Jahre lang nicht mit den Bauarbeiten begonnen wird oder wenn diese während mehr als eines Jahres unterbrochen sind», erklärt Gemeindepräsident Markus Bürgi im Gespräch mit unserer Zeitung. Und weil Letzteres auf Schloss Sonnenberg klar der Fall sei, hat der Gemeinderat nun verfügt, dass Bauherrin und Grundeigentümer ein neues Baugesuch einreichen müssen. Weiter müssen Baucontainer und Baukran verschwinden. «Im Interesse der Sicherheit, aber auch des Ortsbildes», sagt Bürgi hierzu.

Gefährdung der Substanz befürchtet

Müssen nun also die Umbauarbeiten im Schloss ruhen, ist der Schlossherr gleichzeitig aufgefordert, am Schloss endlich vorwärts zu machen. «Wir sind der Meinung, dass die schon seit Jahren in Aussicht gestellten Arbeiten an der Fassade angegangen werden müssen, da eine Gefährdung der Substanz nicht mehr ausgeschlossen werden kann», schreibt der Gemeinderat weiter. «Gestützt auf das Natur- und Heimatschutzgesetz ist der Eigentümer aufgefordert worden, ein Konzept für die Sanierung einzureichen und dann mit den Arbeiten zu beginnen.»

Dass sich viele Stettfurter an der ewigen Baustelle oberhalb ihres Dorfes stören, ist ein offenes Geheimnis. Markus Bürgi sagt aber:

«Unsere jüngste Massnahme ist nicht von der öffentlichen Meinung getrieben.»

Vielmehr sei man als Gemeinderat auch Baupolizei und in dieser Rolle schlicht rechtlich gefordert. Nur habe man nun lange genug Hand geboten. Erst nach mehrmaligen Nachhaken habe man von der Bauherrschaft zuletzt etwas gehört und schliesslich sogar eine Schlossbegehung mit einem Vertreter der Denkmalpflege durchführen kennen. Seither herrsche aber wieder Funkstille. «Man kommuniziert nicht mehr mit uns», sagt Markus Bürgi.

Die sprichwörtliche Tür zuschlagen will der Stettfurter Gemeindepräsident aber nicht. «Wir haben immer versucht, auf den Schlossbesitzer zuzugehen», sagt Markus Bürgi, «und bieten auch weiterhin Hand.» Weil aber der Kontakt zum Eigentümer schwierig sei, wendet sich der Gemeinderat in seinem Vorwort zu den aktuellen Gemeindenachrichten direkt an Christian Baha und fragt ihn auf diesem Weg an, ob er «nicht nach Stettfurt und mit uns ins Gespräch kommen will».

Welche Wirkung der nun erlassene baupolizeiliche Entscheid haben wird, ist derzeit völlig offen. Laut dem Gemeindepräsidenten kann er noch bis am 20. Juni angefochten werden, danach stehen dem Schlossherrn die üblichen juristischen Möglichkeiten bis hin zum Bundesgericht zur Verfügung.