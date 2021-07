Stettfurt: Pensionsstall von Schloss Sonnenberg geht zu

Stettfurt «Das liegt nun nicht mehr in unserer Macht»: Der Pensionsstall von Schloss Sonnenberg wird geschlossen Das Pächterehepaar des Pensionsstalls tritt per Ende Jahr zurück. Es gibt keinen Nachfolger. Ob die Gebäude dem Verfall überlassen werden, ist unklar. Für die 20 Besitzer der Pensionspferde ist die Schliessung des Stalls ein Schock. Sie sind nun gezwungen, ein neues Zuhause für ihre Pferde zu suchen. Janine Bollhalder 16.07.2021, 11.45 Uhr

Ein Teil der Besitzerinnen der Pferde des Pensionsstalls Sonnenberg mit ihren Pferden. Rechts Simone Scheiben mit ihrem Pferd Noro und mittig, mit ihrem fuchsfarbenen Freiberger Hilton, Anja Raas. Bild: Reto Martin

«Wir haben etwas aufgebaut und schauen jetzt zu, wie es langsam zerfällt.» Die Pferdepension des Schlosses Sonnenberg in Stettfurt wird geschlossen. Das Pächterehepaar zieht sich per Ende Jahr vom Betrieb zurück, doch einen Nachfolger gibt es nicht. Ihre Namen möchten die beiden nicht in der Zeitung lesen, denn für sie ist die Situation zwar sehr schade, aber okay. Ein Neuanfang winkt.

Schwieriger ist die Situation für die 20 Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzer, deren Vierbeiner in den weitläufigen Stallungen untergebracht sind. Zu ihnen gehört auch Anja Raas aus Wängi. «Eine Familie wird auseinandergerissen», sagt sie.

Anja Raas, Pferdebesitzerin auf Schloss Sonnenberg. Bild: Reto Martin

«Es war ein Schock, von der Schliessung zu erfahren.»

Fünfmal in der Woche besuchen sie und ihre Töchter Pferd Hilton. Für sie war die Unterbringung des Freibergers in Stettfurt perfekt, und mit den anderen Pferdebesitzer hat sich ein familiäres Verhältnis entwickelt. Es gab kleine Turniere, Gruppenausritte, gemeinsame Grillabende – es herrschte eine gute Stimmung.

Vorschläge von der Verwaltung abgelehnt

Seit zehn Jahren gibt es die Pferdepension des Schlosses Sonnenberg. Zuvor hat das Pächterehepaar Kühe gehalten. «Während 13 Jahren waren wir hier», erzählen sie. Direkter Kontakt mit Schlossherr Christian Baha sei äusserst selten, primäre Anlaufstelle ist die Verwaltung. Diese habe jedoch in den vergangenen 13 Jahren sechsmal gewechselt. Einen Zusammenhang mit den Querelen um die Bauarbeiten am Schloss und der Schliessung der Pferdepension gibt es nicht.

Die Pferde auf der grossen Weide des Pensionsstalls Sonnenberg. Bild: Reto Martin

Vor eineinhalb Jahren hat das Pächterehepaar sich entschlossen, seine Zelte in Stettfurt abzubrechen und das Glück woanders zu verfolgen. Dass die Verwaltung keinen Nachfolger ausgewählt hat, wundert und enttäuscht die beiden. «Es ist ein gut laufender Betrieb. Das ideale Sprungbrett für jemanden, der einsteigen will», sagt sie. Er sagt:

«Wir haben vier potenzielle Nachfolger vorgeschlagen. Keiner davon wurde jedoch ausgewählt.»

Eine Begründung, wieso kein Nachfolger akzeptiert wurde, haben sie nicht erhalten.

Die Uhr über dem Putzplatz ist schon stehen geblieben. Ob die Uhr auch für die Gebäude der Pferdepension stehen bleibt und sie dem Verfall gewidmet sind, ist unklar. Das Pächterehepaar weiss nicht, wie es weitergeht. «Das liegt nun nicht mehr in unserer Macht.» Der Pensionsbetrieb wird per Ende September geschlossen. Bis dahin müssen alle Pferdebesitzer eine neue Lösung gefunden haben. Für die Hälfte sei dies bereits der Fall.

Pferdebesitzer ziehen in Grüppchen in neue Stallungen

Etwa für Raas, die seit fünf Jahren ihr Pferd im Sonnenberg untergebracht hat. Sie hat für ihr Pferd Hilton einen Platz in einem Stall in Hünikon gefunden. Die Suche habe sich allerdings als nicht einfach herausgestellt. «Wir sind hier verwöhnt», sagt sie. «Die Pferde haben ganztägig Auslauf, grosse Weideflächen, und der Service ist super – ist ein Hufeisen lose, bekomme ich schon einen Anruf.» Sie hat bemerkt, dass viele der Pensionäre in Grüppchen in einen neuen Stall zügeln.

Anja Raas und eine weitere Pensionärin führen die Pferde auf den Putzplatz. Bild: Reto Martin

Mit Raas’ Pferd Hilton nach Hünikon zügelt Noro, das Pferd von Simone Scheiben aus Stettfurt. Auch sie ist betroffen über das plötzliche Ende der Pferdepension Sonnenberg.

«Jetzt, da die Leute fortlaufend mit ihren Pferden den Stall verlassen, merke ich, wie schnell das Ende naht und wie schade es ist, dass man gewisse Personen nicht mehr sieht.»

Das sagt die zweifache Mutter. Sie hat ihr Pferd fünfmal in der Woche besucht. Was sie besonders frustriert, ist, dass niemand etwas gegen die Schliessung der Pferdepension machen kann – auch nicht die Gemeinde.

«Der Landwirtschaftsbetrieb, der zum Schloss Sonnenberg gehört, ist in Privatbesitz», sagt Markus Bürgi, Gemeindepräsident Stettfurts, auf Nachfrage. Deshalb steht es dem Eigentümer, in diesem Fall Christian Baha, frei, welche landwirtschaftliche Nutzung der damit betreibt. Allerdings müsste, wenn es eine Nutzungsänderung der Gebäude gäbe, geklärt werden, ob diese bewilligungspflichtig ist. «Es ist weiter auch die Entscheidung des Eigentümers, wem er den Betrieb zur Verfügung stellen will.» Es sei nicht die Aufgabe der Gemeinde, sich an diesen Entscheidungen zu beteiligen, sagt Bürgi, fügt aber an:

«Die Gemeinde begrüsst es natürlich, wenn die Ländereien, die zum Schloss gehören, weiterhin bewirtschaftet werden.»

Der Abschied voneinander und vom Pensionsstall ist für alle Beteiligten sehr emotional. «Es ist nicht selbstverständlich, dass es alle so gut miteinander haben», sagt Pferdebesitzerin Scheiben. Sie hofft, dass im neuen Stall eine ähnliche Stimmung herrscht. Denn, wie das Pächterehepaar sagt, es muss für alle irgendwie weitergehen.