Eschliker Sternsinger informieren über Spendenzweck Im vergangenen Jahr konnten dank dem Einsatz der Eschliker Sternsinger 22'400 Franken an eine Schule in Äthiopien überwiesen werden. Die Freude der äusserst arm aufwachsenden Kinder vor Ort ist riesig, berichtet Tabea Roth. Die in Glattbrugg aufgewachsene Pflegefachfrau wohnt im Binnenstaat im Nordosten Afrikas und ist für einige Monate im «Heimaturlaub». Christoph Heer 21.08.2020, 16.25 Uhr

Pflegefachfrau Tabea Roth erzählt, wohin die 22400 Franken der Eschliker Sternsinger geflossen sind. Bild: Christoph Heer

Eschlikon 22400 Franken. Diesen stolzen Betrag sammelten die Eschliker Sternsinger im vergangenen Jahr. Um die Spenderinnen und Spender darüber zu informieren, wohin dieses Geld geflossen ist, lud das Sternsingerteam am Donnerstagabend Tabea Roth für ein Referat ein.

Pflegefachfrau Roth (48) wuchs in Glattbrugg auf, arbeitet seit 2006 für die Mission am Nil und wohnt seit 2014 in Äthiopien, wo sie für das Gesundheitszentrum Walga tätig ist. Eingesetzt wurde das Geld indes für eine Dorfschule in Fitte. «Das Walga Gesundheitszentrum ermöglichte den Bau einer Latrine in dieser Schule, dies mit dem Spendengeld aus Eschlikon», erzählte Roth. «Aber auch die Schulzimmerböden konnten endlich auf jenen Standard gebracht werden, damit es für die Kinder nicht mehr ungesund ist, ihren Schulalltag auf dem Boden sitzend zu verbringen. Auch Stühle, Bänke und Tische konnten besorgt werden.»

Die Mission am Nil setzt den Hauptfokus in den Bereichen Ernährung, Bildung und Gesundheit. Letzterem kommt das Hauptaugenmerk zu, wenn Tabea Roth von einem nächsten Spendenziel spricht. «Als basismedizinisches Zentrum kann unsere Walga-Klinik keine Operationen durchführen. Deshalb müssen pro Jahr rund 450 Patienten an eines der umliegenden Spitäler verwiesen werden. Oft steht uns in Notfallsituationen kein Ambulanzfahrzeug zur Verfügung und wenn, dann ist es unser alter Land Cruiser, der eigentlich nicht für Krankentransporte ausgerüstet ist» Roth beziffert das dafür benötigte Sammelziel mit 50'000 Franken.