Steigender Druck, Resignation oder Rücktritt? – Das sind die offenen Fragen im Knatsch von Steckborn Nach der öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht in Steckborn will der Stadtrat wieder an einem Strick ziehen. Er will vom Streit im Stadthaus der vergangenen Wochen nichts mehr wissen und vorwärts schauen. Der angeschossene Stadtpräsident Roman Pulfer gibt sich wortkarg. Samuel Koch 16.06.2020, 04.30 Uhr

Das Steckborner Stadthaus befindet sich an der Seestrasse 123. Bild: Reto Martin

Darum geht's:

Ende Mai überschlagen sich in Steckborn die Ereignisse

Nach Bekanntgabe des Rücktritts des parteilosen Stadtrates Gregor Rominger verschickt der Stadtrat eine Mitteilung und unterstellt dem freisinnigen Stadtpräsidenten Roman Pulfer unter anderem «persönliche Mängel an Führungsqualitäten»

Pulfer kontert die Kritik. Er sucht den Weg an die Öffentlichkeit, spricht von «intriganten Machenschaften» seitens mehrerer Mitglieder des Stadtrates sowie des Stadtschreibers Hanns Wipf

Es wird bekannt, dass Pulfer einen Antrag auf Entlassung des Stadtschreibers eingereichte, den eine Mehrheit des Stadtrates jedoch abgelehnt hat

Der Stadtrat gleist das Projekt «Steckborn plus» auf, um die Mängel in der Führung und der Aufbauorganisation der Stadtverwaltung zu beheben und zieht externe Berater zur Seite

Jetzt die Kehrtwende in der Vergangenheitsbewältigung: Der Stadtrat bedauert die Entstehung des «Eindrucks von unüberbrückbaren Differenzen in der Zusammenarbeit», und er verurteilt «einseitige Darstellungen»

Stadtpräsident Roman Pulfer äussert sich im Namen des gesamten Stadtrates, zieht aber Aussagen auf mehrere Fragen zurück

Abhaken und vorwärtsschauen. So lautet die Devise des Steckborner Stadtrates nach den Querelen der vergangenen Wochen. «Der gesamte Stadtrat bedauert, dass in den vergangenen Tagen bei einem Teil der Steckbornerinnen und Steckborner der Eindruck von unüberbrückbaren Differenzen in der Zusammenarbeit entstanden ist», heisst es in einer Mitteilung aus dem Stadthaus vom Montagmorgen.

Die Mitglieder des Stadtrates stünden in einem engen Austausch und hätten zuletzt engagiert und konstruktiv an der Aufarbeitung und der Klärung der aktuellen Situation gearbeitet. «Einseitige Darstellungen und Vorwürfe, wie sie zuletzt in den Medien gegen einzelne Mitarbeiter der Verwaltung erfolgt sind», verurteilt der Stadtrat nun in seiner jüngsten Mitteilung. Er teilt mit:

«Stadtschreiber Hanns Wipf hat sich in den vergangenen neun Jahren mit grossem Engagement und mit hoher Fachkompetenz für Steckborn eingesetzt und dabei viel erreicht.»

Mitarbeitende der Verwaltung sowie der ganze Stadtrat schätzen Wipf als «wertvolles Bindeglied und als Kollegen».

«Steckborn plus» soll alle Standpunkte klären

Herrscht am Untersee also nun wieder Friede, Freude, Eierkuchen? «Nein, noch nicht», sagt Stadtpräsident Roman Pulfer (FDP). Es seien noch nicht alle Standpunkte geklärt, die mit dem aufgegleisten Projekt «Steckborn plus» angepackt werden sollen. Er spricht weder von einem persönlichen Sinneswandel, nachdem er selbst den Gang an die Öffentlichkeit gesucht hat, noch gibt er an, dass er sich den restlichen Stadtratsmitgliedern beuge. Vielmehr komme die jetzige Mitteilung des Stadtrates aus einem Guss. Pulfer sagt:

Roman Pulfer, Stadtpräsident Steckborn, FDP. Bild: Reto Martin

«Der Stadtrat will eine gemeinsame Konfliktlösung, und alle Beteiligten haben diesen Willen in den vergangenen Gesprächen auch bewiesen.»

Es sei aber ein erklärtes Ziel des Stadtrates, der notabene dem Willen des Stimmvolkes entspreche, weiterzuarbeiten und «die daraus entstehenden Chancen für unsere Stadt zu nutzen», heisst es in der Mitteilung weiter. Inwiefern Moritz Eggenberger (GLP) als bisher einziger Ersatzkandidat für den frei werdenden Sitz von Rominger das Gefüge im Stadtrat verändern wird, will Stadtpräsident Pulfer nicht mutmassen.

«Das kommentiere ich nicht.»

Roman Pulfer gibt sich wortkarg. Auf folgende Fragen antwortet der Stadtpräsident zunächst telefonisch, zieht seine Aussagen danach aber wieder zurück:

Hat sich der Druck auf den Stadtpräsidenten erhöht?

Ist ein Rücktritt des Stadtpräsidenten überhaupt noch unumgänglich?

Hat der Stadtpräsident resigniert?

Schlägt sich das Ungleichgewicht im Stadtrat auf zukünftige Projekte nieder?

Erste Resultate in zwei bis drei Monaten

Nach einer ersten Aussprache nach Bekanntwerden der Querelen und nach einer ersten Stadtratssitzung ohne Beschluss zum Projekt «Steckborn plus» hat Unternehmensberater Daniel Beyeler seine Arbeit aufgenommen.

Mit den Arbeitsgruppen stünden jetzt einzelne Termine für eine Analyse der Aufbauorganisation sowie der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten in der Verwaltung bevor. Einen fixen Turnus für diese Treffen gibt es laut Roman Pulfer nicht. Er sagt:

«Je nach anstehenden Aufgaben ist es unser Ziel, in zwei bis drei Monaten Resultate zu liefern.»

Und: «Dieses Ziel ist aus Sicht des gesamten Stadtrates erreichbar.»