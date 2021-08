Mini-Open-Air Frauenfeld abgesagt: Behörden entziehen Bewilligung

Steigende Coronazahlen Open Air Frauenfeldli ist abgesagt: Thurgauer Behörden entziehen Organisatoren kurzfristig die Bewilligung Wegen stark steigenden Coronazahlen: Das Mini-Open-Air Frauenfeldli kann nicht durchgeführt werden. Der Kanton Thurgau und die Stadt Frauenfeld ziehen die erteilte Bewilligung für das Ersatz-Open-Air zurück – zwei Wochen vor der Durchführung. 31.08.2021, 10.06 Uhr

Das Frauenfeldli, der Ersatz des Open Airs Frauenfeld, findet nicht statt. Bild: Andrea Stalder

Das Frauenfeldli, der Ersatz des Open Airs Frauenfeld, muss kurzfristig abgesagt werden. Der Kanton Thurgau und die Stadt Frauenfeld entziehen den Organisatoren kurzfristig die Bewilligung. Der Grund sei die aktuelle epidemiologische Lage sowie zu geringe Kapazitäten in der Gesundheitsversorgung, schreiben Kanton und Stadt in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

Die Behörden begründen ihren Entscheid mit der Tatsache, dass bei jeder Durchführung des Open Airs Frauenfeld pro Tag 15 bis 20 Festival-Besucherinnen und -Besucher notfallmässig ins Spital Frauenfeld eingeliefert werden mussten. «Davon bedurften drei bis vier einer Überwachung auf der Intensivstation», heisst es in der Mitteilung. Das Spital hat dafür in den vergangenen Jahren jeweils die personellen Ressourcen und die Kapazitäten vorübergehend erhöht. «Dies ist dieses Jahr nicht möglich, da die Kapazitätsgrenzen auf der Intensivstation aufgrund des erhöhten Betreuungsaufwands durch Covid-19-Patientinnen und -Patienten bereits erreicht sind.»

In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass teils Patientinnen und Patienten vom Kantonsspital Frauenfeld in ausserkantonale Spitäler des verlegt werden mussten. Die Behörden gehen davon aus, dass die hohe Belastung auch in den nächsten Wochen anhalten werde. Stadt und Kanton schreiben:

«Eine zusätzliche Belastung durch Besucherinnen und Besucher des Open Airs, die eine intensive Überwachung benötigen, ist daher nicht tragbar.»

Man habe bei der Bewilligung ausdrücklich festgehalten, dass diese nur dann erteilt wird, wenn die epidemiologische Lage im Kanton oder in der betroffenen Region die Durchführung erlaube und die notwendigen Kapazitäten in der Gesundheitsversorgung vorhanden seien, schreiben Stadt und Kanton weiter.

«Die Durchführung einer Grossveranstaltung ist Mitte September nicht verantwortbar.»

Enttäuschte Organisatoren appellieren an die Bevölkerung

Die Organisatoren des Open Ais Frauenfeld zeigen sich in einer separaten Mitteilung enttäuscht, stehen aber hinter dem Entscheid der Behörden: «Wir sind überzeugt, dass die Absage dieses Mal vermeidbar gewesen wäre.» Man appelliere deshalb an die Bevölkerung:

«Lasst euch impfen, damit (nicht nur in der Kulturbranche) endlich wieder ein wenig Normalität einkehrt.»

Die gekauften Tickets werden gemäss Medienmitteilung vollumfänglich zurückerstattet. Über die Abwicklung informieren die Verantwortlichen in den nächsten Tagen via Social Media und auf www.frauenfeldli.ch.

Die Absage des Frauenfeldlis hat keinen Einfluss aus das Summerdays-Festival in Arbon, das am kommenden Wochenende stattfindet. Dort sei die Gesundheitsversorgung aufgrund einer anderen Ausgangslage sichergestellt, schreibt der Kanton. (pd/dar)