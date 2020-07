Stefan Dähler ist neues Vorstandsmitglied der FDP Frauenfeld An der Generalversammlung der FDP Frauenfeld verabschiedeten die Mitglieder Gemeinderat und Fraktionschef Philipp Geuggis und wählten Stefan Dähler zum neuen Vorstandsmitglied. Zudem diskutieren sie über die Coronapandemie. 17.07.2020, 11.30 Uhr

Stefan Dähler, neues Vorstandsmitglied; Philipp Geuggis, zurückgetretener Gemeinderat; Denise Möller, zurückgetretenes Mitglied der Sekundarschulbehörde, und Reto Brunschweiler, Präsident FDP Frauenfeld. Bild: PD

(red) An der Generalversammlung der FDP Frauenfeld diskutierten die zahlreich erschienen Mitglieder nach einem Impulsreferat über die liberalen Anliegen zu Zeiten von Corona. Referent war Kantonsrat Jörg Schläpfer. Dabei stellte er die Kurzarbeit als entscheidende Stützungsmassnahme in Wirtschaftskrisen in den Mittelpunkt: