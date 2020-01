Glosse Stecknadel irgendwo in den Dolomiten Murgspritzer über bahnbrechende Studienresultate zwischen geografischen und emotionalen Distanzen zwischen Städten, am Beispiel von Frauenfeld und St.Gallen - ausgerechnet St.Gallen. Samuel Koch 08.01.2020, 04.20 Uhr

Winter in den Dolomiten, den Südalpen in Italien. (Bild: PD/SWR)

Endlich haben wir es schwarz auf weiss, liebe Frauenfelderinnen und liebe Frauenfelder. Empirisch belegt. Absolut stichfest. Erwiesen. Unanfechtbar. Geografische Nähe zwischen zwei Städten hat Nullkommagarnichts mit gegenseitiger Emotionalität zu tun. Das zeigt eine wissenschaftlich basierte Untersuchung, die beweist, dass zwischen Zürich und Winterthur zwar nur knapp 20 Kilometer liegen. Gefühlsmässig aber liegt unsere westliche Nachbarstadt aus Stadtzürcher Sicht irgendwo in Deutschland.

Samuel Koch, Leiter Ressort Frauenfeld. (Bild: Reto Martin)

Noch deutlicher zeigt sich das Ausmass aus Sicht der Stadt St.Gallen. Da liegt Zürich (Luftlinie 62,58 Kilometer) in emotionaler Hinsicht gar irgendwo in Frankreich. Die Resultate mit 15 Schweizer Städten entstammen einer Studie der Agentur Jung von Matt/Limmat an der Universität St.Gallen (HSG). Ausgerechnet St.Gallen also – die selbst ernannte Ostschweizer Metropole schlechthin. Gerade die Gallusstadt, die alle Städte im Umkreis unabhängig der Himmelsrichtung unwiderstehlich in ihren Bann ziehen soll. St.Gallen zeichnet also mitverantwortlich für den Beweis, dass geografische Nähe nicht mit emotionaler Nähe einhergeht.

Luftlinie 38,82 Kilometer zwischen Frauenfeld und St.Gallen hin oder her: Würde man einen Frauenfelder über die emotionale Nähe (oder besser Distanz) zur Stadt St.Gallen fragen, läge die Stecknadel wohl plötzlich irgendwo in den Dolomiten. Gütig sehen wir an dieser Stelle für einmal von kantonsinternen Grabenkämpfen ab. Andernfalls würden Oberthurgauer Städte wohl plötzlich im Bodensee versenkt werden.

In die aufregenden Resultate der psychologischen Landkarte des Customer-Insight-Instituts der HSG jedenfalls flossen laut einem Artikel der «NZZ am Sonntag» Umfrageergebnisse zu 20 Themen wie Arbeitsmarkt, Steuerlast, öffentlicher Verkehr, Beliebtheit des Dialekts oder auch das Wetter. Nun gut, aus der derzeitigen Frauenfelder Nebelsuppe lässt sich gegen das überwiegend sonnige St.Gallen kaum etwas ausrichten, sei es am geografischen Standort – oder eben in den Dolomiten. Andere Quervergleiche erforderten vertiefte Recherche, statt salopp etwas ins Blaue hinaus zu behaupten. Immerhin etwas haben wir Frauenfelder und St.Galler garantiert gemein: Vom Dialekt her werden wir in der restlichen Deutschschweiz wohl beide gleich gebrandmarkt, geografische oder emotionale Nähe hin oder her.