Steckborner Haushaltswarengeschäft Rudolf schliesst für immer Nach dem Ausverkauf überes Wochenende endet in Steckborn die Ära des Haushaltswarengeschäfts Rudolf, nach fast 40 Jahren. Margrith Pfister-Kübler 27.01.2020, 17.08 Uhr

Kathrin und Fredy Rudolf bringen noch die letzten Waren in ihrem Laden an die Kundschaft. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Leere Schaufenster, letzte Ausverkaufsplakate, geschlossene Türen – und das ausgerechnet an der Seestrasse 111 in Steckborn beim selbst ernannten «Insider im Grossraum Zürich». Am Samstag war grosser Ausverkauf, alle Preise stark reduziert.