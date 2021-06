Querelen Steckborn: Kathrin Mancuso übernimmt von Roman Pulfer

Steckborn «Wollen das verlorene Vertrauen Schritt für Schritt wieder aufbauen»: Kathrin Mancuso übernimmt das Stadtpräsidium ad interim Kathrin Mancuso hält in Steckborn neu das Steuer in der Hand. Die interimistische Stadtpräsidentin plädiert für einen Neuanfang, informiert über personelle Rochaden und ruft die Bevölkerung zur Aussprache an den Wochenmarkt auf. 01.06.2021, 04.20 Uhr

Die reformierte Kirche prägt das Stadtbild Steckborns. Bild: Donato Caspari

(red) Die Amtszeit von Stadtpräsident Roman Pulfer in Steckborn ist zu Ende. Ab sofort übernimmt Stadträtin Kathrin Mancuso (parteilos) das Amt des Stadtpräsidiums ad interim. Sie wird ihre Arbeit in einem 60-prozentigen Pensum absolvieren und jeweils am Montag und Mittwoch sowie am Freitagvormittag im Stadthaus anzutreffen sein, wie einer aktuellen Medienmitteilung zu entnehmen ist. Das restliche Arbeitspensum werde sie aus dem Homeoffice heraus bewältigen.