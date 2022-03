Steckborn Wildparkieren, Camping-Causa und Sportplatz: Neu zusammengesetzter Stadtrat legt Legislaturziele bis 2023 vor Nach der Klausurtagung auf der Schwägalp unter dem neuen Stadtpräsidenten Roland Toleti hat der Stadtrat von Steckborn jetzt seine neuen Ziele bis Ende der Legislatur im Mai 2023 festgesetzt. Einiges hat am Untersee schon für viel Gesprächsstoff gesorgt. Samuel Koch 04.03.2022, 16.35 Uhr

Der Neuanfang von politisch Steckborn schlägt sich auch in der Strategie nieder. Ende Oktober haben die Stimmberechtigten nach den Querelen mit dem auswärtigen Kandidaten Roland Toleti einen neuen Stadtpräsidenten gewählt, der sein Amt Anfang Dezember offiziell angetreten ist und mittlerweile knapp 100 Tage auf dem Stapistuhl sitzt.

Mit den ebenso neu gewählten Stadträtin Ljutfi Lokmani (parteilos) und Stephan Marty (Mitte) sowie den noch nicht so erfahrenen Jack Rietiker und Kathrin Mancuso (beide parteilos) hat der siebenköpfige Stadtrat seit Herbst 2020 einige Wechsel erfahren. Markus Michel (SVP) wurde 2019 gewählt. Und der dienstälteste Stadtrat heisst Jonas Füllemann (parteilos), der seit dem Juni 2017 mitpolitisiert.

Wie der ebenfalls parteilose Stadtpräsident Toleti in seiner monatlichen Kolumne «Aus dem Stadthaus» geschrieben hat, traf sich der neu zusammengesetzte Steckborner Stadtrat im Februar zu einer Klausurtagung auf der Schwägalp. Dort hat der Stadtrat unter anderem neue Legislaturziele bis Ende 2023 festgesetzt, die er an seiner Sitzung von Anfang dieser Woche verabschiedet hat und nun stichwortartig gegliedert in die verschiedenen Ressorts kommuniziert.

Revision der Gemeindeordnung bis Juni 2023

Überarbeitung des Personalreglements (inklusive Lohnbänder)

Aktualisierung des Kommunikationskonzepts (inklusive Social Media, Richtlinien zur internen Kommunikation und Vorgehensweise bei medialen oder persönlichen Angriffen)

Erarbeitung internes Kontrollsystem (IKS) und Erarbeitung Risikomanagement

Camping und Strandbad – Reorganisation bis 2024

Anpassung Organisationsstruktur im Bereich Hafen

Definition der Schnittstellen im Tourismusbereich

Lenkung der Besucherströme durch verbesserte touristische Hinweisbeschilderung

Prüfung der Einsitznahme, Mitarbeit im Regionalen Führungsstab der Zivilschutzorganisation für die Unterseegemeinden

Aktualisierung der Krisenkonzepte für Notfallereignisse

Massnahmenkonzept gegen Wildparkieren auf dem Stadtgebiet

Ortsplanung: Abschluss von Zonenplan und Richtplan bis spätestens Ende 2023 und Inkraftsetzung des Baureglements durch den Stadtrat bis Ende 2022

Bewilligtes «Projekt Sportplatz» bis Ende 2023

Prüfung von Lösungsansätzen Gestaltungsplan Schützengraben

Initiierung Parkierungskonzept über Gemeindegebiet

Abschluss der Überführung Soziale Dienste und Regionale Berufsbeistandschaft an den «Verein Soziale Dienste Untersee und Rhein» (SDUR)

Ausarbeitung verträglicher Lösungen für noch bei der Stadt verbliebene Mitarbeitende im Bereich Soziale Dienste

Liegenschaften: Strategiedefinition und Konzepterarbeitung (Erfassung, Bewertung, Sanierung)

Regelung der Zusammenarbeit und Schnittstellen mit Schulgemeinden

Initiierung eines Strassenunterhalts-Managements

Bildung einer technischen Kommission

Abschluss eines kostendeckenden Wasserliefervertrags mit Homburg, Seerücken West und Entwicklung eines Sanierungskonzepts des Wasserwerks (in Zusammenarbeit mit Präsidium)

Überarbeitung des Entsorgungskonzepts

Mehrere Themen haben zuletzt im historischen Unterseestädtchen immer wieder für Gesprächsstoff gesorgt. So etwa die Reorganisation des Campingplatzes und dem verkündeten Ende für Dauercamper, die wiederum ihren Unmut kundgetan haben. Immer wieder zu Diskussion führt der geplante Sportplatz, wofür die Bauverwaltung derzeit detaillierte Pläne ausarbeitet. Und zuletzt hat der Stadtrat Ende Februar zu einem Infoabend über die Revision der Ortsplanung eingeladen. Über das revidierte Baureglement soll das Stimmvolk Mitte Mai an der Urne befinden.