Steckborn «Widerspricht allen Regeln der Demokratie»: Umstrittene Koordinationsgruppe portiert einen weiteren Kandidaten fürs Stadtpräsidium Roland Toleti heisst der vierte Anwärter fürs Stadtpräsidium in Steckborn. Die Geheimniskrämerei um die anonyme Gruppe «Zukunft in Steckborn» geht indes weiter. Am Mittwoch geht das heiss erwartete Podiumsgespräch über die Bühne. Samuel Koch 24.08.2021, 05.10 Uhr

Der nächste steht in den Startlöchern. Mit Roland Toleti erhöht sich die Anzahl Bewerber ums Stadtpräsidium von Steckborn auf vier. Nach Moritz Eggenberger (GLP) und Alfred Rickenbach (parteilos), sie stehen auf der offiziellen Wahlliste, stellen sich am 26. September zudem Patrizio Fusco und eben jetzt auch Toleti (beide parteilos) zur Wahl.

Unmöglich sind Kandidaturen nach der am 2. August abgelaufenen Eingabefrist keineswegs. Zu Stande gekommen aber sind die zwei jüngsten Kandidaturen bloss durch inoffizielle Stelleninserate der anonymen Gruppe «Zukunft in Steckborn (ZiS)», die aufgrund der unzufriedenen Auswahl mit Eggenberger und Rickenbach nach weiteren Bewerbern suchte. Unzufrieden ist die ZiS mit der Arbeit der Koordinationsgruppe, die sich eigentlich aus Vertretern der Ortsparteien SP, CVP, FDP und SVP zusammensetzt.

Jetzt aber führt ein Graben durch die Findungskommission, die beiden SP-Vertreterinnen Andrea Hess und Silvia Janett machen nicht mehr mit. In einem Communiqué teilt die SP klar, dass sie sich von der Vorgehensweise einzelner Mitglieder der Koordinationsgruppe distanziert. Hess sagt:

«Wir sind überhaupt nicht einverstanden, das Vorgehen der ZiS ist inakzeptabel und widerspricht allen Regeln der Demokratie.»

Unter anderem habe die Koordinationsgruppe im Vorfeld der Evaluation einstimmig beschlossen, nicht mit der ZiS kommunizieren zu wollen. Diese Abmachung hätten einzelne Vertreter der Koordinationsgruppe – namentlich die Vertreter der CVP mit Leo Stäheli und Werner Jäckle, der FDP mit Otmar Stillhard und Emil «Migg» Weiss sowie der SVP mit Andreas Schäfli – missachtet und sich am Freitagabend getroffen, obschon ebenfalls beschlossen wurde, dass der Suchprozess bei Vorliegen durch Headhunterin Esther Kuhn als wählbar taxierte Kandidaten endet. «Diesem Vorgeben haben sich alle Mitglieder der Koordinationsgruppe angeschlossen», teilt die SP mit. Eine Abweichung davon sei, auch gegenüber den Kandidaten, die sich diesem Prozedere gestellt haben, mehr als unfair.

Heiss erwartetes Podiumsgespräch

Mit weiteren Kandidaturen haben Moritz Eggenberger und Alfred Rickenbach kein Problem, wie sie sagen. Am Mittwoch ab 20 Uhr treffen sie am heiss erwarteten Podiumsgespräch in der Feldbachturnhalle unter der Leitung von Moderator Thomas Feurer erstmals auf ihre Kontrahenten um den Stapistuhl. Mit dem Vorgehen der Koordinationsgruppe und den Drahtziehern hinter der ZiS-Gruppe können Eggenberger und Rickenbach nichts anfangen. Eggenberger spricht von Guerillamethoden und ergänzt:

«Das Chaos hilft dem ganzen Prozess zum Neustart nach den Querelen sicher nicht.»

Bei der noch verbleibenden Koordinationsgruppe will man nicht so richtig auf die Vorwürfe eingehen. «Freuen wir uns doch jetzt aufs Podium», sagt Otmar Stillhard. Die vier Bewerber hätten sich persönlich mit allen Bewerbungsunterlagen bei den Parteipräsidenten gemeldet und hätten somit ein Anrecht auf eine Anhörung, heisst es in einer Mitteilung vom Montag weiter.

Beim Treffen vom Freitagabend ging es darum, «vor dem Podium die Bewerber kennen zu lernen und ein Gespräch zu führen». Die weiteren zwei Bewerber, die sich auf die Inserate der ZiS-Gruppe meldeten, haben ihre Bewerbung zurückgezogen, schreibt die Koordinationsgruppe. Deshalb mit der ZiS-Gruppe kommuniziert habe niemand, meint Stillhard. Zudem sei es falsch, dass jemand von der Koordinationsgruppe bei der ZiS-Gruppe mitmacht.

Unbelastet von lokalen Altlasten

Fürs Podium bereitet sich jetzt auch Roland Toleti vor, 58-jährig, parteilos, aus Eschlikon und Vater zweier Kinder. Er bewerbe sich als Stadtpräsident, weil er überzeugt sei, «dass Steckborn jetzt jemanden braucht, der Erfahrung darin hat, Teams wieder zum Laufen zu bringen, Organisationen zu modernisieren und der Mitarbeitende partizipativ führen kann». Jetzt benötige es keinen «Politiker», sondern eine Führungskraft, die mit Feingefühl und unbelastet von lokalen Altlasten konsequent ein klares Ziel verfolge. Toleti schreibt:

«Es braucht eine effiziente, bürgernahe Verwaltung, welche die Vorgaben operativ umsetzt.»

Seine Erfahrungen als Personalchef und Mitglied der Geschäftsleitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, als Personalchef in der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung sowie als ehemaliger Gemeindeschreiber geben Toleti die Gewissheit, das erwähnte Ziel auch zu erreichen. Gemeindeschreiber in Sirnach jedoch blieb er lediglich acht Monate, nachdem er seine Kündigung wegen «unterschiedlicher Vorstellungen und Erwartungen über die Verwaltungsführung zwischen Gemeinderat und Geschäftsleitung» einreichte. Toleti ist Mitgründer der HR Kompetenzzentrum AG in Winterthur, unter anderem zuständig für die Rekrutierung in der öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft.