Steckborn «Völlig daneben und so nie vereinbart»: Chaos um Ersatzwahl des Stadtpräsidiums mit anonymer Gruppe, einem weiteren Kandidaten und vielen Fragezeichen Offiziell bekannt sind bisher drei Namen für die Ersatzwahl des Stadtpräsidiums von Steckborn vom 26. September. Zwei davon stehen als offizielle Kandidaten auf den Wahllisten. Jetzt ist ein dritter Kandidat bekannt, der sich jedoch auf ein Inserat einer anonym tätigen Gruppe beworben hat. Das gefällt nicht allen. Samuel Koch 21.08.2021, 05.18 Uhr

Der Ortseingang von Steckborn, vom Eichhölzli herkommend. Bild: Donato Caspari

Eine Auswahl hat sie schon. Jetzt vergrössert sie sich weiter für die Stimmberechtigten von Steckborn, die am 26. September über die Ersatzwahl ins Stadtpräsidium an die Urnen treten. Nebst Moritz Eggenberger (GLP) und Alfred Rickenbach (parteilos), die auf der offiziellen Wahlliste geführt sind, ist seit Freitag die Kandidatur von Patrizio Fusco bekannt.

Der 62-jährige Winterthurer ist promovierter Psychologe und gehört laut Politplattform Vimentis zur SP. Er kandidiere aber als Parteiloser, sagt Fusco kurz angebunden, ohne auf weitere Fragen eingehen zu wollen. In seiner Kandidatur, die er am Freitag im Lokalblatt «Bote vom Untersee und Rhein» publik gemacht hat, beschreibt er sich als «positiv, offen, empathisch, geduldig, wertschätzend, visionär und lösungsorientiert», als einen «mit grosser Kommunikations- und Sozialkompetenz». Universitäre Abschlüsse in Management, Führung, Gouvernement sowie Psychologie und Organisationsentwicklung seien die Basis seiner Ausbildung.

Der Winterthurer Psychologe Patrizio Fusco (parteilos) will als erster inoffizieller Kandidat ins Steckborner Stadtpräsidium.

Pikant: Gemeldet hat sich Patrizio Fusco nicht über den Aufruf der Koordinationsgruppe als Findungskommission, die aus Vertretern der Ortsparteien SP, CVP, FDP und SVP besteht, sondern auf inoffizielle Stelleninserate der anonym tätigen Gruppe «Zukunft in Steckborn» (ZiS). Sie rühmt sich damit, wegen der Unzufriedenheit erfolgreich nach weiteren Kandidierenden Ausschau gehalten zu haben. «Erfreulicherweise haben sich mehrere geeignete Bewerber gemeldet», schreibt die ZiS im Lokalblatt «Bote».

Eines der Inserate der anonymen Gruppe. Bild: Screenshot

Offene Frage nach Anzahl Teilnehmer am Podium

Namen von weiteren Bewerbern auf die dubiosen Stelleninserate kann im Unterseestädtchen niemand nennen. Sie alle wollen sich aber wie Eggenberger und Rickenbach beim Podiumsgespräch am nächsten Mittwoch um 20 Uhr in der Turnhalle Feldbach den Fragen von Moderator Thomas Feurer stellen.

Die Koordinationsgruppe, die ihre Kandidatensuche mit der Headhunterin Esther Kuhn beendete, hat sich am Freitagabend spontan zu einer Sitzung getroffen. Otmar Stillhard, einer der FDP-Vertreter, bezeichnet die neuen Kandidaturen als völlig normalen Prozess. Leo Stäheli (CVP) gibt indes zu, dass er die bisherige Ausbeute ungenügend findet. Von Mitgliedern der ZiS wissen sie ebenso wenig, wie von einem Graben in der Koordinationsgruppe.

Für die beiden SP-Vertreterinnen Andrea Hess und Silvia Janett jedenfalls ist jetzt genug. Sie haben an der Sitzung am Freitagabend nicht teilgenommen. Die Koordinationsgruppe lasse sich von der ZiS manipulieren. Man glaubt gar an einen Maulwurf in der Gruppe, der sich gleichzeitig in der ZiS für eine grössere Auswahl an Kandidaten einsetzt. Janett sagt:

«Das Vorgehen ist völlig daneben und war so nie vereinbart.»

Auf der Website der ZiS steht unter Impressum P. Hoksbergen. Dazu passt der Name Petra, Mitglied der CVP. Sie betreibe die Seite bloss im Auftragsverhältnis von einer Person, könne deren Name aber aus vertraglichen Gründen nicht nennen.

Kathrin Mancuso, seit 1. Juni Stadtpräsidentin ad interim. Bild: Andrea Stalder

Wer hinter der ZiS steckt, weiss niemand, auch nicht die interimistische Stadtpräsidentin Kathrin Mancuso. Sie sei zwar wie alle Parteipräsidenten über die Kandidatur von Patrizio Fusco informiert worden. Sie findet die ganze Sache aber «unsäglich».