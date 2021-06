Sportplatz Steckborn spaltet das Städtli

Steckborn Sportplatz spaltet Städtchen: Fussballern drängt die Zeit, Stadtrat beantragt Gewinnverwendung für Vorfinanzierung, und Opposition bläst zur Gegenwehr Der FC Steckborn deutet die geplante Vorfinanzierung für den Sportplatz als gutes Zeichen. Eine Million aus dem Gewinn der Rechnung, über die am 27. Juni an der Urne abgestimmt wird, soll darin geäufnet werden. Dagegen regt sich jetzt aber Widerstand. Samuel Koch 11.06.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Fussballplatz mit Clubhaus entlang der Sportplatzstrasse im Gebiet Emmig. In Richtung EKT-Gebäude soll der neue Sportplatz entstehen. Bild: Andrea Stalder (25.03.2020)

Der Seismograf für die Stimmungskurve schlägt weiter aus. Neuester Streitpunkt im historischen Städtchen am Untersee: der Sportplatz. Vom Gewinn über 1,73 Millionen Franken aus der letztjährigen Jahresrechnung der Stadt soll eine Million Franken in die Vorfinanzierung für die Neugestaltung des Sportplatzes fliessen. Das stösst den Stimmberechtigten Rémy Eck und Christof Rimle sauer auf. Sie meinen:

«Über das Projekt Sportplatz ist aktuell viel zu wenig bekannt.»

Abgesehen davon könne durch den späteren Verkauf der Bauparzellen, welche auf dem Areal des heutigen Sportplatzes entstehen könnten, ein Erlös von mehreren Millionen Franken generiert werden. «Eine Vorfinanzierung des Sportplatzprojektes ist aus unserer Sicht nicht nötig», meinen Eck und Rimle, die sich bereits mit einem Rekurs und einer Petition gegen die Lohnfortzahlung des Ende Mai zurückgetretenen Stadtpräsidenten Roman Pulfer wehren.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Damit hat auch ihr jetziger Widerstand gegen die Gewinnverwendung zu tun. «Nach dem Rücktritt von Roman Pulfer ergibt sich für die Stadt Steckborn ein Schaden in der Höhe von schätzungsweise 700'000 bis einer Million Franken», teilen sie mit. Der Gewinn soll daher sinnvoller zum Abtragen der Kosten des Scherbenhaufens eingesetzt werden, finden sie.

Zweckgebundene Schenkung läuft bis Ende 2023

Für den dereinstigen Bau eines neuen Sportplatzes ist die Einzonung von zirka 1,5 Hektaren Landwirtschaftsland im Gebiet Emmig südlich des heutigen Sportplatzes vonnöten. Auf der Parzelle darf die Stadt das Projekt Sportplatz nur dank einer zweckgebundenen Schenkung vorantreiben, die Ende 2023 abläuft und wofür der Kanton noch grünes Licht erteilen muss.

Übersichtskarte aus dem Planungsbericht der Stadt Steckborn von Anfang Jahr. Bild: PD

Für den auf dem Sportplatz beheimateten FC Steckborn kann die Umsetzung des Projekts nicht schnell genug gehen. «Die Zeit drängt», sagt FC-Präsident Marco Mancuso. Mit einer erfolgreichen Abstimmung zur Vorfinanzierung würde der FC seinem Ziel zumindest gefühlt einen weiteren Schritt näher kommen. Mancuso sagt:

«Nachdem es lange ruhig um den neuen Sportplatz war, dürfen wir das Zeichen des Stadtrates als positives Signal werten.»

Marco Mancuso, Präsident FC Steckborn. Bild: PD

Laut Marco Mancuso hat der FC-Vorstand bereits an einer Sitzung in den 1950er-Jahren festgehalten, dass der aktuelle Fussballplatz zu klein ist. Das in die Jahre gekommene Clubhaus bietet zwei Aktivmannschaften mit 20 Senioren und über 120 Nachwuchstalenten zu wenig Platz für ihr Hobby, die aus der umliegenden Region aus Berlingen, Mammern, Hörhausen oder auch von weiter her anreisen.

Zwischenparkiertes Geld vor dereinstigem Baukredit

Die Pläne für den neuen Sportplatz haben sich durch die monatelangen Querelen im Stadtrat und der Stadtverwaltung verzögert, was alleine ein Blick in die Bauverwaltung aufzeigt. Nachdem der langjährige Bauverwalter Egon Eggmann vergangenes Jahr vorzeitig in Pension ging, endete die Zeit des neuen Bauverwalters René Clausen bereits nach wenigen Wochen wieder. «Es ist nicht nichts gegangen, aber die Unstimmigkeiten und Personalwechsel haben das Projekt sicherlich nicht vorangetrieben», sagt Marco Mancuso. Zur Kritik von Eck und Rimle hält der FC-Präsident dagegen. Die Vorfinanzierung habe nichts mit einem späteren Baukredit zu tun. Er sagt:

«Es geht noch nicht ums Projekt, sondern nur darum, einmal Geld zwischenzuparkieren.»

Die interimistisch tätige Stadtpräsidentin Kathrin Mancuso, die Ehefrau des FC-Präsidenten, hält im Namen des ganzen Stadtrates an der Empfehlung fest, mit einem Ja am Sonntag, 27. Juni, einen grossen Teil des Rechnungsgewinns in die Vorfinanzierung des Sportplatzes zu legen, wie in der Botschaft zu lesen ist. Kathrin Mancuso sagt:

«Der Stadtrat will ein Zeichen setzen, dass er hinter dem Projekt steht.»

Auch wenn es zuletzt still geworden ist um den Sportplatz, benötige es zuerst das grüne Licht des Kantons, ehe die Stadt Geld in detailliertere Pläne steckt. «Das Geld ist mit der Einlage in die Vorfinanzierung nicht gebunden und deshalb nicht verloren, selbst wenn das Projekt wider Erwarten vom Kanton nicht bewilligt werden sollte», sagt Kathrin Mancuso.

Kathrin Mancuso, Stadtpräsidentin ad interim. Bild: Andrea Stalder

Der Stadtrat will nächste Woche den Nachweis für die Einzonung gegenüber dem Kanton in der dritten Vorprüfung erbringen, wie Corinne Frei, Bauverwalterin ad interim, bestätigt. Ab dann liegt der Ball wieder vor den Füssen des kantonalen Amtes für Raumentwicklung, das den kommunalen Plänen im ersten Vorprüfungsbericht noch kritisch gegenüberstand. Amtsleiterin Andrea Näf-Clasen kann zum hängigen Verfahren inhaltlich keine Stellung nehmen.

Fakt ist, dass es bis zu einem möglichen Bau eines neuen Sportplatzes im Gebiet Emmig öffentliche Auflagen, Einspracheverfahren und abschliessend eine kommunale Volksabstimmung benötigt. Mit der umstrittenen Abstimmung über die Vorfinanzierung von Ende Juni hat das aber nichts zu tun.