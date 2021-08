Steckborn Nur eine Frage bleibt unbeantwortet: Wie sich die Kandidaten fürs Stadtpräsidium im Kreuzverhör gemetzget haben Ersatzwahl fürs Stadtpräsidium Steckborn: Beim gut besuchten Podiumsgespräch haben sich die vier Kandidaten der Öffentlichkeit präsentiert, darunter auch die beiden «wilden» Kandidaten. Trotz mehrfacher Aufforderung bleiben die Drahtzieher hinter der anonymen Gruppe «Zukunft in Steckborn» im Verborgenen. Samuel Koch 26.08.2021, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Podiumsgespräch vor Hunderten Zuhörerinnen und Zuhörern in der Feldbachturnhalle: Moderator Thomas Feurer (Mitte) fühlt den vier Kandidaten Roland Toleti, Alfred Rickenbach, Patrizio Fusco und Moritz Eggenberger auf den Zahn. Bild: Ralph Ribi

Langanhaltender Applaus und Gesten, endlich aufzustehen und Gesicht zu zeigen, sind ohne Erfolg geblieben. «Ich bin irritiert», sagte eine Besucherin am Podiumsgespräch vom Mittwochabend vor den Ersatzwahlen ums Stadtpräsidium Steckborn vom 26. September. Sie wolle wissen, wer hinter der anonymen Gruppe «Zukunft in Steckborn» (ZiS) steht, weil deren Vorgehen fragwürdig sei. Sie sollten aufstehen, die Drahtzieher, forderte die Menge und applaudierte erneut. Wieder erfolglos.

Zur Erinnerung: Die Gruppe ZiS brachte vor wenigen Tagen mit Patrizio Fusco und Roland Toleti (beide parteilos) zwei wilde Kandidaturen aufs Tapet, die erst durch dubiose Stelleninserate zu Stande gekommen waren, als der Prozess der Koordinationsgruppe bestehend aus Vertretern der vier Ortsparteien SP, CVP, FDP und SVP mit den beiden offiziellen Kandidaturen von Moritz Eggenberger (GLP) und Alfred Rickenbach (parteilos) eigentlich bereits abgeschlossen war.

Prominenter Moderator mit Witz und Wertungen

Damit habe keiner der Kandidaten etwas zu tun, sagte Moderator Thomas Feurer, langjähriger Stadtpräsident von Schaffhausen und mittlerweile Wahlsteckborner, und ergänzte:

«Sie dürfen diese Vorkommnisse bei Ihrer Wahl nicht werten.»

Feurer führte souverän, mit Witz, aber auch mit wertenden Kommentaren durch das rund zweistündige Podium in der Feldbachturnhalle mit rund 350 anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörern.

Die rund 350 Besucherinnen und Besucher verfolgen die Podiumsdiskussion mit Maskenpflicht in der Feldbachturnhalle. Bild: Ralph Ribi

Die Verunsicherung im Rund war spürbar, weshalb Feurer von den Kandidaten wissen wollte, was sie an ihrem ersten Arbeitstag als potenziell neuer Stapi tun. Roland Toleti, 58-jähriger Personalberater aus Eschlikon (parteilos), wolle alle Mitarbeitenden zu Bratwurst und Bier einladen. «Es braucht Teamentwicklung, aber auch Loyalität», sagte er. In einer Sitzung alle kennen lernen möchte Patrizio Fusco. «Ich sage, wer ich bin, und was ich erwarte», sagte der 62-jährige Psychologe aus Winterthur (parteilos). «Grüezi mitenand», will Alfred Rickenbach sagen und ergänzte: «Ich habe immer eine offene Türe für alle.» Darum soll gegen aussen keine dreckige Wäsche gewaschen werden, meinte der 62-Jährige. Und für Moritz Eggenberger, der kurz vor seinem Amtsantritt wohl etwas angespannt wäre, steht der Teamgedanke im Zentrum. Der 34-Jährige sagte:

«Es braucht Vertrauen, ein offenes Ohr und Teamerfolg, das ist der Königsweg.»

Moritz Eggenberger, Kandidat Stadtpräsidium Steckborn, GLP. Bild: Ralph Ribi

Eggenberger will darauf fokussieren, dass Steckborn politisch wieder zur Ruhe kommt. «Und es braucht eine Leistungskultur, um das Städtchen gemeinsam zu entwickeln», sagte er. Als vielseitigen Menschen, der eine grosse Verantwortung tragen könne, stellte sich Fusco in Standardsprache vor. Auf eine Frage aus dem Plenum, ob er Mundart verstehe, antwortete der gebürtige Italiener: «Ich verstehe alles gut, das ist kein Thema.»

Als ZDF-Mann präsentierte sich Rickenbach, nicht fürs Zweite Deutsche Fernsehen, sondern für Zahlen, Daten, Fakten. Er sagte:

«Nur so kann man sicher sein, dass einem nicht irgendetwas erzählt wird, das nicht stimmt.»

Alfred Rickenbach, Kandidat Stadtpräsidium Steckborn, parteilos. Bild: Andri Vöhringer

Im Vorfeld des Podiums hatte Toleti mit seiner Aussage polarisiert, wonach es in Steckborn jetzt keinen «Politiker» benötige, sondern eine Führungskraft. «Ich bin kein Politiker, diesen Nachteil habe ich nicht», sagte Toleti und holte sich beim Publikum Lacher ab.

Von Töfftouren und Schifffahrten

Für eine lange Beziehung ist Fusco zu haben, der nicht bloss die laufende Legislatur zu Ende machen, sondern sich darüber hinaus für eine lebendige Stadt einsetzen will, die ausgeglichen wachse. Er sagte:

«Die Stadt soll schätzen, was sie hat, aber auch keine Angst vor Veränderungen haben.»

Patrizio Fusco, Kandidat Stadtpräsidium Steckborn, parteilos. Bild: Ralph Ribi

Steckborn kenne er nur zufällig, weil er gerade kürzlich mit dem Kursschiff vorbeigefahren sei. Toleti kennt das schöne Unterseestädtchen von seinen Töfftouren. In zehn Jahren müsse die Bevölkerung wieder Vertrauen in die Verwaltung und den Stadtrat haben, sagte er. Auf die Frage von Eggenberger, wie er das messen wolle, antwortete er:

«Indem man nicht bei Budgets eins aufs Dach bekommt.»

Roland Toleti, Kandidat Stadtpräsidium Steckborn, parteilos. Bild: Ralph Ribi

Sich selber will Toleti nicht allzu wichtig nehmen. Er habe keine grosse Machtmotivation und wolle mit seiner Kandidatur nicht seine Eigeninteressen verfolgen. Dem von Moderator Feurer lancierten Thema Wirtschaftsförderung wollte Toleti nur eine sekundäre Priorität beimessen. «Wir haben derzeit andere Probleme», sagte er. Und die Lärmbelastung an der Seestrasse, unter anderem durch Töffs, wolle er mit Lärmgrenzen in den Griff bekommen.

Fusco kenne sich als ehemaliger Schulleiter mit politischen Abläufen aus und habe mit vielen Interessen zu tun. Bei der Wirtschaftsförderung plädiert Fusco dafür, mit umliegenden Gemeinden zusammenzuspannen. «So lässt sich die Attraktivität fördern und die Nachbarschaft stärken», sagte er. Rickenbach seinerseits will sachlich und emotionslos in Diskussionen steigen, um aktuelle Projekte voranzutreiben. Wirtschaftsförderung könne jeder einzelne tun, «wenn wir unsere Waren und Dienstleistungen hier beziehen». Eggenberger blickte voraus auf die nächsten zehn Jahre, in denen sich Steckborn «im Wandel von der Industrie- zur Kleinstadt am Untersee» entwickle. «Wir müssen die Qualität erhalten», ergänzte er und argumentierte für Ortskenntnisse als grossen Vorteil.

Stadtrat: Drei Gesichter für zwei Sitze

Nach dem Podiumsgespräch um den Stapistuhl stellten sich in jeweils fünf Minuten die drei Anwärter um die zwei vakanten Sitze im Stadtrat vor. Marc Hoksbergen (Jahrgang 1966, Kundenberater, parteilos) sieht seinen Vorteil in seiner Unabhängigkeit und seinem Fokus aufs Team. «Im Stadtrat braucht es das Tagesgeschäft, gewiss. Aber es braucht auch Visionen», sagte er. Stephan Marty (1983, Konstruktionsleiter, CVP) rückte das Wohl der Bevölkerung in den Vordergrund. «Wir brauchen Leute aus dem Volk, die sich einsetzen. So kann das Städtli vorwärtskommen», sagte er. Und Ljufti Lokmani (1976, Geschäftsführer, parteilos) sprach von Steckborn als seiner Herzensangelegenheit. «Es braucht mehr unternehmerisches Denken und starke Persönlichkeiten», meinte er und kündigte an, sein allfälliges Stadtratshonorar zu Gunsten der Jugendförderung in Vereinen zur Verfügung zu stellen. (sko)