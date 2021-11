Steckborner Brandhäuser sind wieder aufgebaut

Steckborn Neues Leben, wo einst der Grossbrand wütete: Das «Triplex Ensemble» in der Steckborner Altstadt ist bald bezugsbereit Nach dem Brand kurz vor Weihnachten 2015 ist die Lücke in der Altstadt Steckborns wieder geschlossen. Die drei Häuser sorgen bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für Begeisterung. Aber auch die Eigentümer freuen sich über das Resultat. Noch sind die Arbeiten nicht ganz abgeschlossen, doch kurz vor Weihnachten soll es so weit sein. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 25.11.2021, 18.30 Uhr

Eigentümer Matthias und Elisabeth Brunnschweiler und Projektleiterin Cornelia Bein auf der Dachterrasse der Liegenschaft an der Kirchgasse 2. Bild: Ralph Ribi

«Die Lücke wunderschön gefüllt», schreibt ein Facebook-Nutzer in der Gruppe «Vo Steckborn für Steckborn». Die Rede ist von jenen Liegenschaften, die vor sechs Jahren einem Grossbrand zum Opfer gefallen sind. Nun stehen an dieser Stelle drei neue Häuser. Bis Weihnachten sollen sie fertig sein.

Das Unglück im Jahr 2015 geschah ebenfalls um die Weihnachtszeit. Sechs Altstadthäuser brannten in der Nacht vom 21. Dezember an der Kirchgasse und Seestrasse. 30 Personen verloren über Nacht ihr Zuhause. 160 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren waren während dreier Tage im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Drei Personen erlitten eine Rauchvergiftung. Hund Leon, der den Brand bemerkte und seinen Besitzer darauf aufmerksam machte, wurde tot in den Trümmern aufgefunden. Es entstand ein materieller Schaden in der Höhe von zwölf Millionen Franken.

Das Feuer zerstörte die Häuser im Jahr 2015. Bild: Reto Martin (21. Dezember 2015)

Es stellte sich heraus, dass der Grossbrand durch einen überhitzten Lithium-Polymer-Akku eines Modellautos verursacht wurde. Ein Ehepaar wurde angeklagt. Im August 2018 begann die Gerichtsverhandlung. Im Januar 2019 wurden die beiden freigesprochen.

Dachterrasse bietet Blick über den Untersee

Matthias Brunnschweiler, Drogist und Hausbesitzer. Bild: Ralph Ribi

Ein Grossteil der Personen, die in der Nacht vom 21. Dezember ihr Zuhause verloren haben, kommen nicht zurück in die neugebauten Häuser. Elisabeth und Matthias Brunnschweiler schon. Ihnen gehört eine der drei Liegenschaften. «Es weckt in mir keine schlechten Erinnerungen, das neue Haus anzuschauen. Im Gegenteil, ich freue mich sehr», sagt Matthias Brunnschweiler. Seine neue Wohnung an der Seestrasse hat 3,5 Zimmer und eine Dachterrasse mit weitreichender Aussicht. Von Konstanz bis nach Eschenz.

Elisabeth Brunnschweiler, Drogistin und Hausbesitzerin. Bild: Ralph Ribi

Er ist sehr zufrieden mit dem Resultat, das von der Architektin Valérie Cottet vom Büro Ryf Partner Architekten, dem Bauleiter Tobias Stäheli vom Büro Novum Bau und Projektbegleiterin Cornelia Bein erarbeitet wurde. In zwei der Gebäude gibt es jeweils sieben, im dritten Haus zwei Wohnungen. Die beiden grösseren Häuser sind rollstuhlgängig. Ebenerdig war im Eckhaus einst die Drogerie des Ehepaars Brunnschweiler beheimatet, jetzt befindet sich an dieser Stelle eine zweistöckige Bibliothek mit Inhalten für Kinder und Erwachsene.

Zwei der Häuser beinhalten je noch ebenerdig eine Räumlichkeit für Büros oder Ateliers. Brunnschweilers Drogerie hat auf der anderen Strassenseite Platz gefunden. Eine Lösung, mit der das Ehepaar sehr zufrieden ist. Matthias Brunnschweiler sagt: «Wir haben jetzt auch Platz für ein Labor.»

Ein neuer Architekt musste ran

Ursprünglich hätten die Häuser etwas anders aussehen sollen. Der Zürcher Architekt Sebastian Peter hatte 2016 den offenen Wettbewerb im Auftrag der Stiftung Ortsbild Steckborn gewonnen, doch Ende 2018 wurde die Zusammenarbeit aufgrund von Komplikationen beendet. Per Januar 2019 übernahm das Büro Ryf Partner Architekten aus Zürich diese Arbeit und im Sommer des gleichen Jahres wurde die Bauleitung an die Frauenfelder Novum Bau AG übertragen.

Die drei Häuser sind in zarten Grau- und Beigetönen gehalten. Die Innenausstattung ist schlicht und modern, die Räume hell und mit grossen Fenstern ausgestattet. Während Brunnschweilers Haus eine Dachterrasse hat, führt die anderen beiden Liegenschaften ein Zugang zum Innenhof. Von dort, wo mal Pflanzen Platz finden sollen, sieht man bislang nur Gerüst – und ein Dutzend Handwerker.

Die Wohnungen sollen bald bezugsbereit sein, erste Mieterinnen und Mieter sind bereits gefunden. Matthias Brunnschweiler geht davon aus, dass dann im Frühjahr die restlichen Wohnungen Bewohnerinnen und Bewohner finden. «Vor Weihnachten ziehen die Leute nicht so gerne um.»

Aussicht von der Dachterrasse Bild: Ralph Ribi Die drei neuen Häuser Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Sicht auf die Häuser vom Innenhof Bild: Ralph Ribi Bild: Ralph Ribi Schülerinnen und Schüler besuchen die Bibliothek. Bild: Ralph Ribi

Neue Gebäude passen ins Dorfbild

Cornelia Bein, Projektbegleiterin. Bild: Ralph Ribi

«Die Arbeiten sind bislang ohne Schwierigkeiten verlaufen», sagt Projektbegleiterin Cornelia Bein. Die Baubewilligung sei rasch erteilt worden, die Zusammenarbeit mit Gemeinde, Kanton und Denkmalpflege lief gut und auch die Arbeiten seien stets termingerecht fertiggestellt worden. Bein zeichnet sich auch für die Farbtöne der Aussenwände verantwortlich, wofür sie die Bauherrschaft beraten hat.

«Ich habe darauf geachtet, dass die Häuser ins Ortsbild passen.»

Auch die Fensterläden werden den umliegenden Gebäuden angepasst. Doch diesbezüglich gibt es noch Lieferverzögerungen. Von Bein stammt auch der Name des Neubaus «Triplex». Sie erklärt: «Es sind drei Eigentümer und Triplex bedeutet ‹dreifach›. Daher fanden wir den Namen passend.»

