STECKBORN Nächster langjähriger Abteilungsleiter verlässt die Stadtverwaltung: Warum sagt niemand offen, nicht einmal die Politiker Der Aderlass am Untersee geht weiter: Jetzt hat Christian Hild als langjähriger Leiter der Sozialen Dienste Steckborn gekündigt. Über die Gründe gibt es bloss Gerüchte, die Stadträte äussern sich nicht und verweisen auf eine Mitteilung. Samuel Koch 08.04.2021, 15.55 Uhr

Die meisten Verwaltungsangestellten arbeiten im Stadthaus an der Seestrasse 123. Bild: Andrea Stalder

Was in Steckborn bisher geschah: Im Mai 2020 überschlagen sich in Steckborn die Ereignisse.

Nach der Bekanntgabe des Rücktritts des parteilosen Stadtrates Gregor Rominger kommt ein interner Streit innerhalb des Stadtrates und der Stadtverwaltung zum Vorschein. Im Sommer geht der langjährige Stadtschreiber.

Im Juli wird bekannt, dass sich auch der langjährige Bauverwalter in Frühpension verabschiedet.

Im Oktober gibt Vizestadtpräsidentin Michael Dähler wegen «gravierender Mängel des Stadtpräsidenten» ihren Rücktritt.

Ruhe kehrt auch mit den erfolgreichen Ersatzwahlen der Stadträte Kathrin Mancuso und Jack Rietiker nicht ein. Der auf Anfang November eingestellte Bauleiter René Clausen muss seinen Posten bereits nach wenigen Wochen wieder räumen.

Im Januar erleidet das Budget 2021 bei einer Volksabstimmung Schiffbruch. Im zweiten Anlauf Ende März gibt es eine deutliche Mehrheit.

Die Fürsorge-Fusion am Untersee ist ein Erfolgsmodell. Nach Eschenz und Wagenhausen hat sich im vergangenen Jahr auch die Gemeinde Ermatingen den Sozialen Diensten der Stadt Steckborn angeschlossen, womit sich diese nun um soziale Anliegen von knapp 11'000 Einwohnern kümmern. Inmitten dieser Erfolgsphase zieht Christian Hild, Leiter der Sozialen Dienste Steckborn, die Reissleine. Der 46-jährige Familienvater hat seine Stelle bei der Stadt Steckborn auf Ende Juni gekündigt, notabene ohne Anschlusslösung. Im vergangenen November noch feierte er sein zehnjähriges Jubiläum als Angestellter der Stadtverwaltung.

Über die Gründe für die plötzliche Kündigung steht nichts in der offiziellen Mitteilung des Stadtrates vom Donnerstagnachmittag. Und Hild will ebenfalls nichts dazu sagen. Er wolle nicht, dass es eskaliere. Er wolle nicht zusätzliches Öl ins Feuer giessen.

Stadtrat dankt und verschweigt Gründe

Feuer ist sich der Stadtrat nicht bewusst. In der Mitteilung heisst es, dass die Stadt mit Christian Hild einen langjährigen und sehr erfahrenen Abteilungsleiter verliert, der mit viel Herzblut und Weitblick die Sozialen Dienste als auch die regionale Berufsbeistandschaft in den vergangenen zehn Jahren aufgebaut und stetig professionalisiert hat. Und weiter:

«Für dieses grosse Engagement zum Wohle der Stadt Steckborn bedankt sich der Stadtrat herzlich.»

Roman Pulfer, Stadtpräsident FDP. Bild: PD

Nicht einmal hinter vorgehaltener Hand wagen es Beteiligte, über mögliche Gründe zu sprechen. Erinnerungen an die Machtkämpfe und Intrigen der vergangenen Monate kommen hoch, als die Rücktritte von Stadtrat Gregor Rominger und Vizestadtpräsidentin Michaela Dähler sowie die Abgänge zweier langjähriger Verwaltungsangestellte, Stadtschreiber Hanns Wipf und Bauchef Egon Eggmann, publik geworden sind. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sie sich alle mit dem neuen Führungsstil von FDP-Stadtpräsidenten Roman Pulfer nicht anfreunden konnten, der seit Sommer 2019 im Amt ist.

«Absolut loyal, integer und empathisch»

Zumindest der Stadtrat ist nach zuletzt stürmischer Zeit wieder zurück in ruhigere Gewässer gekehrt, wie es aus verschiedenen Richtungen heisst. So haben Jack Rietiker und zuvor schon Kathrin Mancuso (beide parteilos) nach zwei Ersatzwahlen ihre Arbeit im siebenköpfigen Gremium längst aufgenommen und politisieren an vorderster Front mit. Letztere bekleidet zudem das Amt der Vizestadtpräsidentin, hütet sich aber, eine politische Wertung zur Kündigung Christian Hilds abzugeben.

SP-Vertreter Franz Reithofer, dank seiner Mitarbeit seit 2007 dienstältester Stadtrat und zuständig fürs Ressort Soziales, kennt die Gründe für die Kündigung von Hild, darf sie aber nicht nennen. «Ich will mich nicht äussern», sagt er. Hild bezeichnet er indes als «absolut loyal, integer» und als «empathische Führungspersönlichkeit mit Kostenbewusstsein».

Franz Reithofer, Stadtrat SP, Ressort Soziales und Fürsorge. Bild: Andrea Stalder

Auf die Frage, ob im Stadtrat keine Besserung eingekehrt ist, sagt Reihofer: «No comment.» Dafür gibt er zu, dass er ausgebrannt sei und an seine persönlichen Grenzen stosse. Und auch wenn er auf seine Gesundheit achten müsse, ergänzt er: «Ich bin keiner, der den Bettel einfach so hinwirft.»

Hoffnungen liegen auf geeigneter Nachfolge

Stadtpräsident Roman Pulfer weilt diese und nächste Woche in den Ferien. Auf Anfrage verweist er auf die offizielle Medienmitteilung und dankt fürs Verständnis. Darin steht zum Schluss: «Der Stadtrat hat den Rekrutierungsprozess bereits gestartet und hofft einen geeigneten Nachfolger respektive eine geeignete Nachfolgerin für die interessante Tätigkeit zu finden.»