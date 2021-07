Steckborn Mehr Ja als Nein: Der umstrittene Steg soll dank einer Petition Aufschwung erhalten Der Stadtrat hat Projekt Steg für Steckborn im Frühjahr gestoppt. Das will die Gruppe, die hinter dem Projekt steht, nicht einfach hinnehmen. Eine Unterschriftensammlung soll dazu beitragen, das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Janine Bollhalder 23.07.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der in Steckborn geplante Steg soll nahe entlang des Festlandes führen. Ziel ist es, die Altstadt und das Feldbachareal zu verbinden, wie diese Visualisierung zeigt. Bild: PD

Der Steg in Steckborn erhitzt die Gemüter weiterhin, obwohl der Stadtrat im April einen Projektstopp beschlossen hat. Nun hat die Steggruppe eine Petition lanciert und sammelt Unterschriften, um dem Projekt zusätzlichen Schub zu verleihen.

Die Steggruppe – das sind Andrea Hess, Christine Steiger, Raimund Hipp, Christoph Ullmann und Otmar Stillhard. Ihr Ziel ist es, eine 1,4 Kilometer lange, durchgehende Fussgängerverbindung dem Ufer entlang von der Schiffslandestelle bis zur Mündung des Feldbachareals zu realisieren. Um das Projekt voranzutreiben, haben sie nebst der Petition auch eine Website aufgeschaltet. Wie Otmar Stillhard auf Nachfrage sagt, befürwortet die Mehrheit der Bevölkerung das Projekt. «Nur vereinzelte Personen lehnen den ufernahen Steg ab», sagt er. Gründe für die Ablehnung: Der Steg sei unnötig und störe die Seeanstösser.

Visualisierung aus der Vogelperspektive mit den einzelnen Stegabschnitten zwischen Feldbach und Seeschulhaus. Bild: PD

Fehlende Informationen führten zu negativem Entscheid

Das Projekt Steg für Steckborn ist schon lange pendent. Dem «Bote vom Untersee und Rhein» ist der Grund für die aktuelle Verzögerung zu entnehmen: Der Stadtrat war nicht im Besitz aller Informationen, als er beschloss, der Steg sei nicht realisierbar. Stadtpräsidentin ad interim, Kathrin Mancuso, bestätigt dies auf Nachfrage und sagt:

«Man hätte umfangreicher informieren müssen. Es fehlten Zusatzinformationen wie etwa die Entwicklung des Projekts über die Jahre. Daher wussten nicht alle Stadtratsmitglieder über die Geschichte Bescheid, ich eingenommen.»

Lediglich das Grobkonzept des ufernahen Stegs sowie das Protokoll einer Uferbegehung lagen vor. Mancuso hat nun, wie bereits ihre Vorgänger Roger Forrer und Roman Pulfer, in der Steggruppe Einsitz genommen.

Kathrin Mancuso, Stadtpräsidentin ad interim. Bild: Donato Caspari

Ein Grund für die Verzögerung des Projekts in der Vergangenheit ist auch die negative Beurteilung der Eidgenössischen Natur- und Heimschutzkommission (ENHK) bezüglich eines uferfernen Stegs. Mancuso erklärt: «Es gilt, die landschafts- und kulturgeschichtlichen Zeugen zu erhalten. Ausserdem muss beachtet werden, dass die Bucht gefährdeten Fischarten Lebensraum bietet und von Wasser- und Zugvögeln als Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiet genutzt wird.»

Auch ist bei der Planung die Distanz des Stegs zum Festland immer wieder verändert worden. Es gab Varianten eines Stegs weit entfernt von der Bucht, bis zur aktuellen Variante eines Uferwegs beziehungsweise Uferstegs fast unmittelbar neben dem Festland. Mehr Ergebnisse und möglicherweise einen Entscheid für oder gegen den Steg sollen nach einem Informationsaustausch zwischen Stadtrat und Steggruppe vorliegen. Dieses Treffen soll nach den Sommerferien stattfinden. Mancuso sagt:

«Ziel ist es, jene Informationen zu präsentieren, die zuletzt untergegangen sind.»

Unterstützung aus der Bevölkerung hat die Steggruppe: An ihrem ersten Sammeltag am Wochenmarkt vor rund zwei Wochen haben die Mitglieder 130 Unterschriften sammeln können. Am 21. August wird ein zweiter Sammeltag stattfinden, wiederum am Wochenmarkt. Die Steggruppe sammelt noch bis Ende August Unterschriften für die Petition und nimmt Anregungen zum Projekt entgegen.

Mehr Informationen unter www.stegfuersteckborn.ch