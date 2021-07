Am 30. Juni endete die inoffizielle Eingabefrist für potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger fürs Stadtpräsidium, welche die Koordinationsgruppe bestehend aus den Ortsparteien CVP, FDP, SP und SVP definiert hat. Für eine erste Auswahl und Empfehlung hat die Koordinationsgruppe dank einer Kostengutsprache des Stadtrates von 17'000 Franken die Dienste von Headhunterin Esther Kuhn aus Mammern in Anspruch genommen, die sich jedoch weder zu Bewerbungen noch zum Auswahlverfahren äussern will. Insgesamt haben sich sieben Interessenten gemeldet, drei befinden sich jetzt in der engeren Auswahl. Namen will auch Andrea Hess als Leiterin der Koordinationsgruppe keine sagen, weil diese Stillschweigen vereinbart habe. Hess sagt einzig: «Am Mittwochabend hat eine Befragung stattgefunden.» Die offizielle Eingabefrist für die Ersatzwahl fürs Stadtpräsidium vom 26. September endet am 2. August. Ausserdem findet Ende August ein Podium mit möglichen Kandidierenden statt. (sko)