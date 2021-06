Interview «Ich war nicht gewählt, um mich positiv darzustellen»: Der gescheiterte Steckborner Stadtpräsident über die Dauerquerelen und seine Fehler Im Frühling zog Roman Pulfer die Reissleine und trat Ende Mai nach zwei Jahren von seinem Amt als Steckborner Stadtpräsident zurück. Jetzt gibt der 37-Jährige im Interview ausführlich Auskunft über den Machtstreit, den hinterlassenen Scherbenhaufen und Privatausgaben aus der Stadtkasse. Samuel Koch 25.06.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roman Pulfer sitzt auf einer Bank im Rosengarten des See- und Parkhotels Feldbach. Bild: Kevin Roth

Haben Sie Abstand gewonnen?

Roman Pulfer: Ja, der Rücktritt ist verdaut. Der Entscheid Ende April war richtig, obwohl ich es immer noch bedauere. Es ist mir nicht gleichgültig, was in und mit Steckborn passiert.

Was bedauern Sie?

Ich hätte mich gerne weiter als Stadtpräsident engagiert. Denn ich glaube, dass in Steckborn eine gute Entwicklung begonnen hat und dass nicht alles stimmt, was erzählt wird.

Was stimmt denn?

Die Gemeinde mit ihrer Verwaltung muss sich verändern, weil vieles veraltet ist. Dieser Wandel musste kommen, auch mit personellen Veränderungen. Einzelne standen schon vor meiner Wahl fest.

Sind Sie letztlich nicht an der Personalfrage gescheitert? Schliesslich haben bei den Sozialen Diensten einige Mitarbeitende gekündigt.

Ich will nicht von einer Kündigungswelle sprechen. Vor kurzem habe ich die Zahlen der Personalaustritte der letzten Jahre verglichen.

2020 haben weniger Mitarbeitende die Stadt verlassen als in den Jahren zuvor.

Das mag auch an der Pandemie liegen. Trotzdem gab es keine Kündigungswelle, das sind alternative Fakten.

Gesicherte Fakten sind, dass bei den Sozialen Diensten nebst dem Leiter vier weitere gegangen sind. Stimmt's nicht?

Doch. Damals war ich aber nicht mehr Personalverantwortlicher, nachdem der Stadtrat mir im August das Personaldossier entzogen hat. Zudem sind die Sozialen Dienste an einem Aussenstandort, wo ich weder Einfluss genommen habe, noch jemanden schikanieren konnte. Mit den Kündigungen habe ich also nichts zu tun.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass man befürchtete, dass Ihnen der Stadtrat das Personaldossier zurückgeben wollte?

Der Entscheid betreffend Personalführung hätte wieder rückgängig gemacht werden sollen. Die Kündigungen erfolgten aber alle in der Zeit, als Micha Ruh für das Personal und Franz Reithofer für die Sozialen Dienste zuständig waren.

Sehen Sie sich also nicht als Auslöser für die Kündigungen?

Nein. Zu Zeiten des Projekts Steckborn plus hat selbst der externe Berater von einem Entzug des Personaldossiers abgeraten.

Der Stadtrat hat es trotzdem getan und in Kauf genommen, dass ein irreparabler Vertrauensverlust entsteht.

Es ist doch nur konsequent, dass die Abteilungsleiter, die offen beim Stadtrat meinen Rücktritt forderten, ihre Kündigung einreichen, wenn ihr Unterfangen scheitert.

Haben Sie an Ihrem Amt festgehalten, um die Kündigungen der Abteilungsleiter auszusitzen?

Überhaupt nicht, nein. Die Abteilungsleiter wussten, dass mir aus Gründen des Amtsgeheimnisses die Hände für eine Reaktion gegenüber der Öffentlichkeit gebunden waren. Nach den öffentlichen Verunglimpfungen kam irgendwann der Zeitpunkt, an dem ich und der Stadtrat unseren Auftrag nicht mehr erfüllen konnten. Wenn alles an einer Person festgemacht wird, ist man handlungsunfähig.



Warum haben Sie nicht offen kommuniziert, um dagegen anzukämpfen?

Ich wollte diesen internen Konflikt nie öffentlich austragen, weil es kontraproduktiv ist. Vielfach hat auch die Uneinigkeit im Stadtrat eine offene Kommunikation verhindert. Dass einzelne Stadtratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeitende durch eigene öffentliche Mitteilungen quergeschossen haben, war unprofessionell und hat die Glaubwürdigkeit des Gremiums vollständig zerstört.

Sie fühlen sich in der Opferrolle?

Nein. Die entscheidende Frage war jene nach der gelebten Kultur.

Entweder sieht man Veränderungen als notwendig oder man kämpft mit viel Kraftaufwand dafür, um veraltete Strukturen aufrechtzuerhalten.

Ist Steckborn so konservativ, dass es bleiben wollte, wie es war?

Meine Wahl zeigte klar, dass sich viele in Steckborn eine moderne Gemeinde mit zeitgemässen Strukturen wünschen. Mir und wohl auch der Bevölkerung war aber nicht bewusst, wie ausgeprägt die Beharrlichkeit der Verwaltung und eines Teils des politischen Umfelds ist. Zudem wurden diese Zustände früher irreführend kommuniziert.

Stadtpräsident Roman Pulfer während der Pressekonferenz zu seinem Rücktritt. Bild: Andrea Stalder (Steckborn,

26. April 2021)

Wie meinen Sie das?

Man wiederholte stets, wie gut die Gemeinde aufgestellt sei und dass alles bestens laufe. Wichtige strategische Entscheide hat man verpasst. Wo will Steckborn hin? Will man ein regionales Zentrum mit Gewerbe und Tourismus oder ausschliesslich eine Wohngemeinde sein? Die Organisation und die Verwaltung haben sich nach diesen politischen Entscheiden zu richten – nicht umgekehrt.

Wurden Sie nicht dafür bezahlt, Antworten auf solche Fragen zu finden?

Ich bin nicht frei von Fehlern, gar nicht. Es ist mir nicht gelungen, eine positiv wahrgenommene Korrektur einzuleiten. Immerhin haben die personellen Veränderungen jetzt einen Kulturwandel eingeleitet. Die Resultate werden aber erst mit der Zeit sichtbar werden.

Bedauern Sie den Machtkampf mit alt Stadtschreiber Hanns Wipf, mit dessen Kündigung Wissen und Netzwerke verloren gegangen sind?

Konflikte sind immer bedauerlich. Aber jeder von uns ist in der Arbeitswelt ersetzbar. Eine Verwaltung darf nicht um Personen herum aufgebaut werden. Das ist ein Grund für die Geschehnisse. Und man zündete jeweils zuerst noch das ganze Haus an, bevor man ging.

Wie bitte?

Der Stadtschreiber und andere Angestellte, die gingen, wollten diese Veränderung nicht akzeptieren. Man sorgte bewusst für Unruhe im Stadtrat und der Stadtverwaltung und brachte die Mitarbeitenden gegen mich, gegen den Stadtrat und gegeneinander auf.

Sie haben zu diesem Machtkampf nichts beigetragen?

Doch klar. Der Stadtschreiber und ich hatten beide unseren Führungsanspruch. Deshalb war der Streit der Anfang vom Ende.

Hatte der Stadtschreiber in Steckborn zu viel Macht?

Dass der Stadtschreiber in Steckborn traditionell viel Macht hat, war immer so. Hanns Wipf hat sich nicht dagegen gewehrt. Es liefen viele Fäden bei ihm zusammen, was dazu führte, dass man oft auf ihn angewiesen war. Zur Website der Gemeinde besass nur er das Passwort.

Das tönt jetzt nicht ausschlaggebend. Gibt es andere Beispiele?

Wenn man die Website während der Ferien des Stadtschreibers nicht aktualisieren kann, zeigt das ein generelles Problem. Auch die Finanzen liefen völlig an mir und dem Stadtrat vorbei. Erst nach dem Austritt Wipfs kamen überhaupt Zahlungsbelege zur Visierung bei mir vorbei. Dass bei den Finanzen Mängel vorliegen und die Umstellung auf HRM2 nicht korrekt erfolgte, hat sich dann auch bestätigt. Die Verwaltung ist nicht auf einem zeitgemässen Stand. Vorher herrschte eine andere Kultur, als ein Teil der Verwaltung und des Stadtrates Dinge schönredete. Und der andere Teil hat es nicht gemerkt.

Roman Pulfer verlässt das Stadtpräsidium Steckborn mit erhobenem Haupt. Bild: Kevin Roth

Nennen Sie Beispiele?

Vor meiner Amtszeit herrschte eine Mauschelkultur. Im Bauwesen machte man im Einzelfall vieles möglich und erteilte exzessiv Ausnahmebewilligungen. Projekte wurden nach Gutdünken am Stadtrat und am Volk vorbei geführt. Auftragsvergaben liefen nicht korrekt. Und vereinzelt wurden Ausgaben über die Stadtkasse abgerechnet, die privater Natur waren.

Es gab bezahlte Privatausgaben aus der Stadtkasse?

Ja, einzelne. Obwohl es sich um kleine Beträge handelte, zeigen sie eine gewisse Selbstbedienungsmentalität und eine schlechte Kultur auf. Das wollte ich ändern und ich glaube, dass die Bevölkerung diese Veränderungen immer noch will. Hätten die Stimmberechtigten Einblick in alles, würden sie auf ihre Hinterbeine stehen.

Was kreiden Sie sich selber an?

Mir ist es aus verschiedenen Gründen nicht gelungen, die herrschenden Missstände unter Berücksichtigung des Amtsgeheimnisses und der Persönlichkeitsrechte klar aufzuzeigen, und diesen Wandel losgelöst von Personen zu starten. Ich habe zunächst zu wenig gut erkannt, dass es ein System in Verwaltung und Stadtrat gab, in dem man sich gegenseitig nicht ins Gärtchen tritt. Und dann bin ich zu wenig konsequent vorgegangen, als es darum ging, dieses System gemeinsam mit dem Stadtrat zu verändern.

Haben Sie sich hie und da hinter dem Amtsgeheimnis versteckt?

Nein. Das Amtsgeheimnis ist eine Pflicht und ist zu respektieren. Ich hätte oft ein besseres Bild in der Öffentlichkeit abgegeben, wenn ich Interna kundgetan hätte. Nur war ich nicht gewählt, um mich möglichst positiv darzustellen, sondern um das Städtli vorwärtszubringen.

Vizestadtpräsidentin und heutige Stadtpräsidentin ad interim Kathrin Mancuso sowie Roman Pulfer während der Pressekonferenz zu dessen Rücktritt. Bild: Andrea Stalder

(26. April 2021)

Was haben Sie unternommen, um Gegensteuer zu geben?

Es haben viele Gespräche stattgefunden. Daten für Klausurtagungen wurden mehrfach angesetzt, konnten jedoch nicht wie geplant über die Bühne gehen. Corona hat die Situation sicherlich nicht förderlich beeinflusst.

Corona die Schuld geben. Ist das nicht zu einfach?

Es war ein Faktor. Die fehlenden Begegnungen zwischen Stadtrat, Verwaltung und Bevölkerung haben die Sache erschwert.

Wie haben die Ersatzwahlen in den Stadtrat die Ausgangslage im Stadtrat verändert?

Sie haben die Situation verbessert, aber die Problematik nicht gelöst. Die Konflikte in der Verwaltung kosteten wahnsinnig viel Vertrauen auf allen Ebenen. Und wer angeschossen ist, wird vorsichtiger.

Sind Defensivhaltungen nicht destruktiv?

Das erschwert die Zusammenarbeit massiv. Abteilungsleiter haben im Stadtrat viel Einfluss genommen. Das zeigt, wie wenig es um die Sache gegangen ist. Entweder will man zusammenarbeiten und jeder hat seine Stärken und Schwächen. Oder man will keine Lösung und schiebt weiter jemandem die ganze Schuld zu.

Sachpolitisch gab es immer wieder Kritik zur Blockade. Zu Recht?

Nicht nur. Die Revision der Ortsplanung ist nahtlos weitergegangen. Beim Sportplatz gab es weitere Entwicklungen, dabei haben wir viel richtig gemacht, etwa mit dem Fokus aufs regionale Interesse.

Stimmt es, dass im Nachhinein noch Stadtratsprotokolle abgeändert worden sind?

Meine Ansprüche jedenfalls erfüllen diese Protokolle nicht. Sie sollen die tatsächlichen Geschehnisse wiedergeben und nicht durch Mehrheitsbeschlüsse geändert werden. Trotzdem ist das passiert, das ist unzulässig. Aber es zeigt die Ausprägung des Machtkampfs.

Jetzt sind drei von sieben Stadtratsmitgliedern weg. Ist der richtige Schnitt für den Neuanfang getan?

Ich wünsche dem Stadtrat viel Kraft und Glück, um die angestossenen Veränderungen voranzutreiben. Es gibt einige Herausforderungen, etwa die Professionalisierung in der Finanzverwaltung sowie die Erneuerung der Organisations- und Führungsstruktur. Die notwendigen Massnahmen einer Organisationsberaterin liegen ja schon seit 2013 in der Schublade.

Der zurückgetretene Stadtpräsident Roman Pulfer sinniert im Rosengarten des See- und Parkhotels über seine zweijährige Amtszeit. Bild: Kevin Roth

Gibt es auch Höhepunkte in Ihrer zweijährigen Amtszeit?

Viele Begegnungen mit Einwohnern, die mich spontan ermunterten und mir Kraft gaben. Dazu zähle ich auch die Mitarbeitenden, die loyal zu mir waren.

Gibt es andere Errungenschaften, wofür Sie sich auf die Schulter klopfen?

Die gelungenen Nachfolgeregelungen. Der Posten der Stadtkanzlei ist sehr gut besetzt, ebenso das Kommando der Feuerwehr oder die Leitung des Werkhofs. Auch bei der Bauverwaltung und den Finanzen haben sich gute Lösungen abgezeichnet. Zudem konnte der Mietvertrag mit dem Staatssekretariat für Migration (SEM) für die temporäre Asylunterkunft verlängert werden, was immerhin über eine Million Franken zusätzlich in die Stadtkasse bringt.

Was ist Ihre Meinung zum Widerstand bezüglich Ihrer Lohnfortzahlung bis Ende Jahr?

Der Stadtrat hat diesen Entscheid gefällt, mit mir im Ausstand. Eine gesetzliche Regelung gibt es nicht für die Beendigung von öffentlichen Dienstverhältnissen. Bedauernswert finde ich, dass man dem Stadtrat nicht zutraut, dass er die richtige Entscheidung trifft.

Wie geht es beruflich für Sie weiter?

Noch bis Ende Jahr bin ich angestellt. Ich bin daran, mir meine Gedanken zu machen und Gespräche zu führen. Sorgen, dass sich nicht eine neue spannende Herausforderung ergibt, mache ich mir keine.