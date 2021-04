Steckborn «Es bringt nichts, wenn ich es weiter aushalte»: Roman Pulfer über die Gründe für seinen Rücktritt als Stadtpräsident Roman Pulfer verkündet seinen Rücktritt als Stadtpräsident von Steckborn per Ende Mai. Nebst Bedauern, keinen Weg für seine Veränderungsprozesse gefunden zu haben, erhebt er auch Anklage. Der 37-Jährige bleibt auch nach Ende Mai noch auf der Lohnliste. Samuel Koch 26.04.2021, 16.15 Uhr

Roman Pulfer spricht neben Vizestadtpräsidentin Kathrin Mancuso über seine Beweggründe zum angekündigten Rücktritt. Bild: Andrea Stalder

Den Ausschlag für den jetzigen Schlussstrich gegeben hat eine Gesamtbeurteilung. «Nach einer Analyse bin ich zum Schluss gekommen, dass es keinen Sinn mehr macht und ich den Weg für einen Neuanfang freimachen will.» Diese Aussage stammt von Roman Pulfer, der am Montagmorgen im Rosengartensaal des See- und Parkhotels Feldbach an einer zwei Stunden zuvor einberufenen Pressekonferenz über seinen Rücktritt als Stadtpräsident von Steckborn per Ende Mai informiert hat.

Kathrin Mancuso und Roman Pulfer vor der Pressekonferenz im Rosengarten beim See- und Parkhotel Feldbach. Andrea Stalder

Deshalb hat der 37-jährige FDP-Vertreter am vergangenen Mittwoch den Stadtrat über seine Pläne informiert. Aus der Bevölkerung habe er weiterhin den Rückhalt gespürt. «Aber die Verunsicherung überwiegt», sagt Pulfer. Deshalb sei es jetzt Zeit, einen Schritt zur Seite zu gehen.

Sein Amt als Stadtpräsident angetreten hat Roman Pulfer im Sommer 2019, als Nachfolger von Roger Forrer (SVP). Im Frühling 2020 kamen interne Machtkämpfe, Streitereien und Intrigen zum Vorschein, die in mehreren Rücktritten aus dem Stadtrat und etlichen Abgängen bei der Verwaltung gipfelten. Jüngst hat Micha Ruh seinen Rücktritt als Stadtrat verkündet. Zudem gab es zuletzt mehrere Kündigungen bei den Sozialen Diensten, womit auch umliegende Gemeinden betroffen sind, die ihr Sozialwesen nach Steckborn ausgelagert haben und bei der Berufsbeistandschaft mit Steckborn zum Verband Thurgau Nordwest zusammengeschlossen sind.

Gescheiterter Versuch, mit Argumenten zu punkten

Mit voller Zuversicht, Elan sowie mit viel Willens- und Schaffenskraft habe Pulfer vor knapp zwei Jahren als unvoreingenommener Zuzüger sein Amt angetreten. «Beim Versuch, Veränderungsprozesse einzuleiten, stiess ich immer wieder auf Skepsis und Opposition», sagt er. Vieles werde an ihm und seiner Person festgemacht, obwohl er immer mit Argumenten versucht habe, gegen andere Meinungen anzukämpfen. Er sagt:

«Das Amtsgeheimnis und der Persönlichkeitsschutz haben mich daran gehindert, die Angelegenheiten transparent darzulegen, um Verständnis zu gewinnen.»

Roman Pulfer, Stadtpräsident Steckborn (FDP), noch bis 31. Mai 2021. Bild: Andrea Stalder

Mit Bedauern nimmt er zur Kenntnis, dass ihm dieses Unterfangen nicht gelungen sei. Unterschiedliche Meinungen und gegenseitige Schuldzuweisungen in der Öffentlichkeit auszutragen, bringe nichts, sagt Pulfer, der seine Vorgehensweise als «nicht immer optimal und manchmal falsch» bezeichnet. Er gehe aufrichtig und ohne Groll, zeigt sich aber emotional und muss sich vor den Anwesenden immer wieder räuspern.

Pulfer wolle, dass sich der Sturm über Steckborn verzieht. «Es ist mir ein ehrliches Anliegen, dass wieder Ruhe einkehrt», sagt er. Für einen Neustart von Steckborn wolle er Teil der Lösung sein. Denn es gehe jetzt nicht um seine Person, sondern vielmehr ums Städtchen und seine Bevölkerung. «Es bringt nichts, wenn ich es weiter aushalte», sagt er.

Lohn fliesst auch nach dem Rücktritt weiter

Pikant: Obwohl der Stadtrat Pulfer im vergangenen August das Personaldossier entzogen hat, blieb der Lohn des Stadtpräsidenten unverändert. Anders als in Salmsach, als der Gemeinderat dem dortigen Gemeindepräsidenten Martin Haas einen Teil des Lohns kürzte, nachdem dieser ihn des Bauressorts entledigte. In Steckborn steht Roman Pulfer über Ende Mai hinaus auf der Lohnliste der Stadt, wie Vizestadtpräsidentin Kathrin Mancuso sagt. Auf die Frage nach möglichen Lohnkürzungen sagt sie: «Das müssen wir noch im Stadtrat besprechen.» Und Pulfer ergänzt: «Das sieht man dann spätestens in den Rechnungsunterlagen.»

Pulfer steckt seine Konzentration lieber in die Übergabe seiner Amtsgeschäfte an Mancuso, die als Parteilose interimistisch übernimmt. Wie hoch sich ihr Pensum gestaltet, ist für die Intensivpflegefachfrau und Mutter noch offen, die ihr Amt erst Ende Oktober als Nachfolgerin von Gregor Rominger in Angriff nahm. Ebenso unklar bleibt bis dato die zukünftige Verteilung der Aufgaben innerhalb des Stadtrates, die dieser ohnehin überprüfen will.

Die Probleme bei den Sozialen Diensten, die nach dem angekündigten Abgang von Leiter Christian Hild weitere Kündigungen verkraften müssen, geniessen für den Stadtrat oberste Priorität. Mancuso sagt:

«Die Situation beschäftigt den Stadtrat und wir suchen schnellstmöglich nach einer guten Lösung.»

Kathrin Mancuso, Vizestadtpräsidentin Steckborn (parteilos). Bild: Andrea Stalder

Über möglicherweise weitere Rücktritte aus dem Stadtrat sagen Pulfer und Mancuso: «Es ist möglich.» Namen nennen sie keine, und die betroffene Person will sich dazu ebenfalls nicht äussern. Eine Beschlussunfähigkeit, wie etwa aus Eschenz bekannt, sei aber derzeit kein Thema. Die Ersatzwahl fürs Präsidium findet gleichzeitig wie jene für den bald vakanten Sitz im Stadtrat statt, nämlich am 26. September.

Um seine berufliche Zukunft macht sich Roman Pulfer indes keine Sorgen. «Ich habe mir noch keine Gedanken dazu gemacht.»