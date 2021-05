Steckborn «Ersatzwahl verantwortungsvoll vorbereiten»: Ortsparteien verschärfen bei der Nachfolge des Stadtpräsidiums das Auswahlverfahren Nach den Dauerquerelen in Steckborn, die im Rücktritt von mehreren Stadträten und dem Stadtpräsidenten gegipfelt sind, verändern die Ortsparteien gemeinsam die Spielregeln. Nebst einem Experten mit politischer Erfahrung gibt's ein öffentliches Podiumsgespräch. 17.05.2021, 16.50 Uhr

Das Steckborner Stadthaus an der Seestrasse 113. Bild: Donato Caspari

(red/sko) Nach dem Rücktritt von Stadtpräsident Roman Pulfer (FDP) per Ende Mai gleisen die Ortsparteien die Neubesetzung des Stadtpräsidiums von Steckborn auf. Am vergangenen Mittwoch haben sich dazu die Vertreterinnen und Vertreter der Ortsparteien auf Einladung von Moritz Eggenberger zur ersten Besprechung getroffen, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung hervorgeht. Ziel sei es, einen möglichst gemeinsamen Weg im Auswahlverfahren festzulegen.

Moritz Eggenberger, GLP Steckborn. Bild: Donato Caspari

An dieser konstruktiven Zusammenkunft haben die Anwesenden eine Koordinationsgruppe gebildet, welche sich aus Mitgliedern von CVP, FDP, GLP, SP und SVP zusammensetzt. Zudem haben sie den Ablaufplan bis zur Ersatzwahl am 26. September festgelegt.

An diesem Tag wählen die Steckborner Stimmberechtigten nicht bloss ein neues Stadtpräsidium, sondern nach den Rücktritten der Stadträte Micha Ruh (SVP) und Franz Reithofer (SP) zwei weitere Stadtratsmitglieder.

Unterstützung einer Fachperson mit politischer Erfahrung

In Anbetracht des engen Zeitrahmens bis zur Wahl und der aktuell schwierigen Situation, die hohe Sensibilität im Umgang mit Daten erfordert, möchte die Koordinationsgruppe der Ortsparteien Hilfe einer Fachperson aus dem Bereich Human Resources mit politischer Erfahrung in Anspruch nehmen. Mit möglichen Personen werde zeitnah Kontakt aufgenommen. Zuerst aber erfolge ein Antrag für eine Kostengutsprache für Inserate oder Podien an die Stadtbehörde, heisst es weiter.

Die Begleitung durch eine Fachperson gewährleiste grösstmögliche Vertraulichkeit bei der Sichtung der Bewerbungsunterlagen. Es sei geplant, dass die gewählte Fachperson mit Kandidierenden für das Amt des Stadtpräsidiums Gespräche führt und der Koordinationsgruppe eine Empfehlung abgibt. Die Parteien können im Anschluss die Kandidierenden zu einer Vorstellung einladen und eine Wahlempfehlung abgeben. Bei einem öffentlichen Podiumsgespräch werden sich Kandidierende den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern vorstellen und Fragen beantworten. Mit diesem Vorgehen könne die Wahl einer Stadtpräsidentin oder eines Stadtpräsidenten verantwortungsvoll vorbereitet werden.