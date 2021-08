Steckborn Ende eines juristischen Nachspiels: Anzeigen gegen ehemaligen Steckborner Stadtpräsidenten bleiben ohne Folgen Vor seiner Kündigung als Stadtschreiber von Steckborn hat Hanns Wipf den damaligen Stadtpräsidenten Roman Pulfer wegen mehrfacher Verletzung des Amtsgeheimnisses angezeigt. Für die Staatsanwaltschaft ist kein Straftatbestand erfüllt, weshalb sie das Verfahren eingestellt hat. Samuel Koch 17.08.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ort des Machtkampfs: das Steckborner Stadthaus. Bild: Donato Caspari

Der Machtkampf manifestierte sich in zwei Anzeigen wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses. Der ehemalige Stadtschreiber Hanns Wipf hat im Mai und Juli 2020, als die Ausmasse der Querelen in Steckborn nach und nach an die Öffentlichkeit gedrungen sind, den damaligen Stadtpräsidenten Roman Pulfer angezeigt. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell hat allerdings das Strafverfahren Mitte Juli eingestellt. Mittlerweile ist es rechtskräftig, womit das juristische Nachspiel definitiv vorbei ist.

Roman Pulfer, Stadtpräsident Steckborn (FDP, Juni 2019 bis Mai 2021). Bild: Andrea Stalder

Bei der ersten Anzeige warf Wipf Pulfer vor, in einer Email an Vertreter von Ortsparteien von Anfang Mai 2020 Interna über den Rücktritt von alt Stadtrat Gregor Rominger und die Pensionierung des langjährigen Bauverwalters verraten zu haben. Bei der zweiten Anzeige ging es um die Aussage gegenüber dieser Zeitung, wonach Pulfer im März 2020 einen Entlassungsantrag für Hanns Wipf stellte, den der Stadtrat jedoch ablehnte. Offensichtlicher Auslöser für diesen Bericht war für die Staatsanwaltschaft eine Mitteilung mit dem Titel «Unterschiedliche Auffassung der Amtsführung» wenige Tage zuvor, die Hanns Wipf selbst an mehrere Medienschaffende versandte.

Hanns Wipf, Stadtschreiber Steckborn (September 2011 bis Juli 2020). Bild: PD

Gleichentags wie die Publikation des Artikels in dieser Zeitung erschien in der Lokalzeitung «Bote vom Untersee und Rhein» ein Interview mit Pulfer. Eine Frage zielte in Richtung Entlassungsantrag für den Stadtschreiber, worauf Pulfer antwortete:

«Das ist korrekt. Ich habe Ende März beim Stadtrat seine Entlassung beantragt, da sich die Zusammenarbeit nach einer Vielzahl direkter Gespräche nicht verbessert hatte.»

Für die Staatsanwaltschaft ist also klar, dass die beantragte Entlassung bereits von dritter Stelle bekannt war, «ansonsten diese Frage wohl kaum gestellt worden wäre», heisst es in der Einstellungsverfügung.

Grosse Publizität durch Mitteilung selbst ausgelöst

Aufgrund der grossen Publizität, welche Hanns Wipf zum Teil durch den Versand seiner Medienmitteilung selbst ausgelöst hatte, könne nicht mehr von einem Geheimnis nach Artikel 320 des Strafgesetzbuches ausgegangen werden. Identisch ist das Urteil der Staatsanwaltschaft bei der ersten Anzeige bezüglich Interna über Rominger und den ehemaligen Bauverwalter. Beide wurden von der Staatsanwaltschaft befragt. Bei der Einvernahme gab Rominger an, dass er in seinem damaligen Entlassungsgesuch an den Stadtrat für den sofortigen Rücktritt keine Geheimhaltung gewünscht hatte und sein Abgang nach achtjähriger Amtszeit schon vorher festgestanden war. Der Bauverwalter seinerseits gab an, dass seine Pensionierung per Ende 2020 nicht überraschend gekommen war, weil er seine Absichten gegenüber dem Stadtpräsidenten und dem Stadtrat mündlich und schriftlich mitgeteilt hatte.

Marco Breu, Mediensprecher Staatsanwaltschaft Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Für eine Anklage wegen Amtsgeheimnisverletzung jedenfalls ist für die Staatsanwaltschaft nicht entscheidend, ob die betreffende Tatsache von der zuständigen Behörde geheim erklärt worden ist oder nicht. In der Einstellungsverfügung heisst es dazu: «Entscheidend ist allein, dass es sich um eine Tatsache handelt, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich ist und bezüglich derer der Geheimnisherr nicht nur ein berechtigtes Interesse, sondern auch den ausdrücklich oder stillschweigend bekundeten Willen zur Geheimhaltung hat.» Das heisst, dass Details, die früher über andere Quellen an die Öffentlichkeit gelangt sind und medial thematisiert wurden, nicht mehr als Geheimnis taxiert werden können, erklärt Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau. Als zweite Voraussetzung bedarf es eines Geheimnisinteresses, der Geheimnisherr – also die Person, um welche es geht – kann mit eigenen Aussagen oder Handlungen zum Ausdruck bringen, dass sie eine Information gar nicht geheim halten möchte. «Dies liegt zum Beispiel dann vor, wenn eine Person diese Information bereits einem breiten Personenkreis zugänglich gemacht hat oder deren Verbreitung über die Medien aktiv herbeiführt», sagt Breu.

Den Willen zur Geheimhaltung haben weder Rominger noch der Bauverwalter bekundet, weshalb das Verfahren schliesslich eingestellt wurde. Für die Staatsanwaltschaft ist damit kein Straftatbestand erfüllt. Beide Befragten seien sich nicht geschädigt vorgekommen, wie sie auf Anfrage betonen. Dafür spricht auch, dass sich weder Rominger noch der Bauverwalter als Privatkläger beteiligt haben. «Um als Partei am Verfahren teilzunehmen und Verfahrensrechte auszuüben, muss ein Geschädigter bei einem Offizialdelikt erklären, dass er eine Verfahrensteilnahme überhaupt wünscht», sagt Breu. «Im vorliegenden Verfahren haben die genannten Personen auf eine solche Erklärung und damit die Stellung als Privatkläger verzichtet», erklärt Breu weiter.

Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren

Bei einer rechtskräftigen Verurteilung hätte Roman Pulfer eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren gedroht. Jetzt aber übernimmt der Kanton die Verfahrenskosten in Höhe von 720 Franken. Roman Pulfer will auf Anfrage keine grosse Sache aus dem Verfahren machen. Sich gegenüber dieser Zeitung äussern wollte sich Pulfer erst, als das eingestellte Verfahren in Rechtskraft erwachsen war. Er sei froh, dass diese für ihn belastende Angelegenheit jetzt abgeschlossen sei. «Ich habe gewusst, dass ich nichts Unrechtes getan habe. Die Rücktritte beziehungsweise die Pensionierung waren auch schon 2019 angekündigt», betont Pulfer.

Hanns Wipf, mittlerweile Gemeindeschreiber in Uttwil, will sich nicht äussern.