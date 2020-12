Steckborn Ehemaliger Stadtrat greift ins Rennen um freien Sitz im Stadtrat von Steckborn ein Mit Alfred Rickenbach kandidiert ein Mann mit politischer Vergangenheit für den vakanten Sitz im Steckborner Stadtrat. Samuel Koch 07.12.2020, 16.25 Uhr

Das Steckborner Stadthaus an der Seestrasse. Bild: Reto Martin

«Ich traue mir zu, die verfahrene Situation im Stadthaus wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, damit wieder Ruhe in unser Städtli einkehrt und wir wieder stolz auf Steckborn sein dürfen.» So beschreibt Alfred Rickenbach die Motivation für seine Stadtratskandidatur.