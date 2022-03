Steckborner hat Sammelaktion für Ukrainekrieg organisiert

Ukraine-Krieg «Die Leute brauchen Lebensmittel und medizinische Unterstützung»: Steckborner lanciert Hilfsaktion für Ukraine Die Lage in der Ukraine beschäftigt auch am Untersee. Lian Giger aus Steckborn hat unter dem Hashtag #stechbornhilft eine Sammelaktion für das Krisengebiet ins Leben gerufen. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 04.03.2022, 12.00 Uhr

Der Flyer von #steckbornhilft. Bild: Screenshot

Wie läuft die Sammelaktion in Steckborn?

Lian Giger

Geschäftsführer der Baufirma Getronic Engineering AG. Bild: PD

Die Sammelaktion ist gut angelaufen. Wir haben das Vorhaben am Mittwoch in den sozialen Netzwerken kommuniziert. Ich gehe davon aus, dass noch viele Spenden eintreffen, bis wir am Freitagabend losfahren.

Welche Spenden sind erwünscht?

Sanitätsmaterial und Hygieneartikel, etwa Medikamente oder Zahnbürsten, Ausrüstung gegen Kälte und Dunkelheit, beispielsweise Schlafsäcke oder Thermoskannen, sowie lang haltbare Lebensmittel, also Konserven, Milchpulver oder Energieriegel.

Weshalb steht auf dem Flyer, dass Strichcodes bei Lebensmittel unkenntlich gemacht werden sollen?

Wir möchten damit vermeiden, dass die gespendeten Produkte in die falschen Hände geraten und wiederverkauft werden.

Warum die Bitte, keine Kleidung zu liefern?

Es wurden schon sehr viele Kleider gespendet. Damit sind die Flüchtlinge nun gut versorgt. Sie brauchen jetzt Lebensmittel und medizinische Unterstützung.

Die Helferinnen und Helfer der Sammelaktion in Steckborn verpacken die gespendeten Waren. Bild: Lian Giger

Was hat Sie dazu veranlasst, für die Ukraine zu spenden?

Ich habe keine familiäre Verbindung in die Ukraine. Ich finde einfach die Lage schrecklich und denke, man muss etwas machen. Ich will den Betroffenen helfen.

Haben Sie die Sammelaktion von Beginn an selbst gestemmt?

Die Vorlage für den Flyer #steckbornhilft habe ich von Kollegen aus Zürich übernommen, die ebenfalls sammeln. Sie haben auch Informationen von der ukrainischen Botschaft in Bern erhalten, darüber, was die Leute benötigen und wie die ganze Aktion zu gestalten ist.

Wann und wohin transportieren Sie die Spenden?

Mit einem Kollegen fahre ich am Freitagabend los nach Polen. Dort an der Grenze übergeben wir die Hilfsgüter an ein Logistikzentrum. Wir hoffen, dass wir am Sonntagabend zurück in der Schweiz sind.

