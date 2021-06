Steckborn «D Lüüt händ d Nase voll»: Wenn der Stadtrat das Gespräch mit der Bevölkerung sucht, aber kaum jemand kommt Steckborns Stadträte sind enttäuscht über das schwache Interesse am direkten Gespräch, das sie am Samstag am Wochenmarkt mit den Stimmberechtigten gesucht haben. Mit Moritz Eggenberger (GLP) bringt sich bereits ein Kandidat ins Rennen ums freie Stadtpräsidium. Margrith Pfister-Kübler 07.06.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die noch verbleibenden Stadtratsmitglieder stellen sich an Stehtischen am Wochenmarkt den Fragen und Anliegen der Interessieren. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Ungezwungene Gespräche mit Steckbornern auf dem Wochenmarkt führen, das war die Idee des Steckborner Stadtrates am Samstagmorgen. Um sich auf den Zahn fühlen zu lassen, dafür standen sie in den Startlöchern an Tischchen in den reservierten Parkplätzen in der blauen Zone: Kathrin Manusco, Stadtpräsidentin ad interim, Vize-Stadtpräsident Jonas Füllemann sowie die Stadträte Markus Michel und Jack Rietiker.