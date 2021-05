Steckborn Bei gebeutelten Sozialwesen übernehmen Externe die Führung, und eine weitere Abteilungsleiterin verlässt die Verwaltung Ein Drittel der Belegschaft der Sozialen Dienste Steckborn ist weg, inklusive Leitung. Das wirkt sich auch auf umliegende Gemeinden aus, die ihr Sozialwesen nach Steckborn ausgelagert haben oder bei der Berufsbeistandschaft mit Steckborn zusammenarbeiten. Jetzt präsentiert der Steckborner Stadtrat erste Massnahmen. Samuel Koch 11.05.2021, 04.40 Uhr

Altstadthäuserreihe entlang der Seestrasse. Bild: Donato Caspari

17 Angestellte listet die Stadt Steckborn bei ihrer Abteilung der Sozialen Dienste auf. Leiter Christian Hild hat ebenso seine Kündigung eingereicht wie seine Stellvertreterin und mindestens drei weitere Mitarbeiterinnen. Nebst der Führungslosigkeit müssen die Sozialen Dienste, die auch das Sozialwesen für die Gemeinden Eschenz, Wagenhausen und Ermatingen erledigen, den Aderlass eines knappen Drittels der Belegschaft hinnehmen.

Zumindest die Führungslosigkeit soll jetzt ein Ende haben, wie der Steckborner Stadtrat mitteilt. So leistet er sich Fremdleistungen zur Überbrückung bei der RGB Consulting auf Mandatsbasis mit einem Pensum von 70 Prozent, die sich Reto Gnägi und Erwin Stadler aufteilen. In einer aktuellen Mitteilung heisst es:

«Der Stadtrat hofft, dadurch eine vorübergehende, wenn auch kostenintensive Teillösung gefunden zu haben.»

Roman Pulfer, Stadtpräsident Steckborn, noch bis Ende Mai. Bild: Andrea Stalder

Wie viel die Teillösung tatsächlich kostet, ist laut dem Ende Mai abtretenden Stadtpräsidenten Roman Pulfer und Vizestadtpräsidentin Kathrin Mancuso, die das Stadtpräsidium ab 1. Juni bis zu erfolgreichen Ersatzwahlen interimistisch übernimmt, «noch nicht genau absehbar». Sie vertrösten auf detaillierte Infos Ende Woche.

Drittbetreuer bei der Berufsbeistandschaft

Wegen des personellen Engpasses setzt der Stadtrat zudem neu Springer ein, «damit gegenüber den Vertragsgemeinden die Dienstleistungen gewährleistet sind». Denn Steckborn arbeitet auch bei der Berufsbeistandschaft mit anderen Gemeinden zusammen, mit Basadingen-Schlattingen, Berlingen, Diessenhofen, Eschenz, Homburg, Mammern, Schlatt und Wagenhausen.

Bei dieser Zusammenarbeit spricht der Steckborner Stadtrat ebenso eine Kostengutsprache für «die vorübergehende Mandatsführung von neuen Fällen für die Regionale Berufsbeistandschaft Thurgau Nordwest an Drittbetreuer». Auch dafür können Pulfer und Mancuso keine konkrete Summe nennen. «Es wird sich zeigen, welche Kosten zur Erfüllung der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen entstehen», meinen sie. Der Springereinsatz erfolge in Absprache mit den Vertragsgemeinden. Zu der Forderung für die Auslagerung in ein Kompetenzzentrum können Pulfer und Mancuso derzeit keine Auskunft geben.

Weitere Kündigung einer Führungsperson

Für die bald vakanten Stellen rollt jetzt die Suche nach neuem Personal an. Diese betrifft neuerdings auch das Steueramt, dessen Leiterin Corinne Bolzli per Ende Juli ebenfalls die Kündigung eingereicht hat. Aufgrund der Brisanz will der Stadtrat über diesen Wechsel aktiv informieren, wobei in der Medienmitteilung steht:

«Üblicherweise informiert der Stadtrat lediglich über die Wechsel in den Abteilungsleiterfunktionen.»

In Tat und Wahrheit aber ist das Personaldossier in Steckborn seit Monaten ein heisses Eisen. Nachdem der Stadtrat Stadtpräsident Pulfer im August das Personaldossier entzogen hatte, kümmerte sich fortan Stadtrat Micha Ruh um personelle Angelegenheiten innerhalb der Stadtverwaltung, die mit den Abgängen von langjährigen Führungskräften einigen Aderlass verkraften musste. Ruh seinerseits wird den Stadtrat ebenfalls Ende Juli verlassen, wegen des entstandenen Scherbenhaufens.

Um die fehlenden Ressourcen im Personalwesen nicht noch mehr zu strapazieren, verzichtet der Stadtrat auf Wunsch der Mitarbeitenden, die kaufmännische Lehrstelle für diesen Sommer neu zu besetzen.