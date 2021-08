Am 26. September finden die Ersatzwahlen für das Stadtpräsidium und den Stadtrat von Steckborn statt. Die politischen Parteien CVP, FDP, SP und SVP organisieren am Mittwoch, 25. August, ein öffentliches Podiumsgespräch. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sollen die Möglichkeit erhalten, die Kandidaten für das Stadtpräsidium genauer kennen zu lernen. Aktuell sind mit Moritz Eggenberger (GLP) und Alfred Rickenbach (parteilos) zwei Anwärter gemeldet. Es sei aber möglich, dass sich bis zum Anlass weitere Kandidaten der Koordinationsgruppe vorstellen. Dann könnte das Podium noch erweitert werden, heisst es in einer Mitteilung. Als Moderator führt Thomas Feurer durch das Gespräch. Er ist früherer Stadtpräsident von Schaffhausen und wohnt heute in Steckborn.

Im zweiten Teil des Anlasses werden die drei Kandidaten für die zwei Sitze im Stadtrat Marc Hoksbergen, Ljutfi Lokmani und Stephan Marty Gelegenheit haben, sich vorzustellen. Das Podiumsgespräch in der Turnhalle Feldbach beginnt um 20 Uhr. (red)