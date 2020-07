Staub Treuhand aus Frauenfeld gleist mit einem Trio die Zukunft auf Bei der Frauenfelder Immobilien- und Unternehmensberatungsfirma übernimmt ein Dreiergespann: Maurizio Carosella, Carlo Staub und Markus Widmer. 16.07.2020, 16.30 Uhr

Maurizio Carosella, Carlo Staub und Markus Widmer sind die Partner und Verwaltungsräte der Staub Treuhand Partner AG. Bild: PD

(red/ma) In zwei Jahren kann die Frauenfelder Firma Staub Treuhand ihr 60-Jahr-Jubiläum feiern. Zugleich begeht Charles Staub dann sein 45-jähriges Dienstjubiläum – und bis dann bleibt er Verwaltungsratspräsident des Unternehmens. Die Nachfolge ist aber bereits heute aufgegleist. Den ersten Teil hat Staub vor vier Jahren mit der Gründung der Staub Immobilien Treuhand AG und deren Übergabe an seinen Sohn Carlo Staub in die Wege geleitet.

Nun hat sich Charles Staub in einem zweiten Schritt für eine, wie es in einer Medienmitteilung heisst, «moderne Lösung mit einer Kombination von Familiengesellschaft mit Partnern» entschieden. «Die neugegründete Staub Treuhand Partner AG soll dies auch so im Namen zum Ausdruck bringen.» Gleichzeitig werde so das partnerschaftliche Verhältnis zu den Kunden betont.

Partner und Verwaltungsräte der neuen Firma sind: Carlo Staub, eidg. dipl. techn. Kaufmann FA und eidg. dipl. Immobilienökonom FH, Maurizio Carosella, eidg. dipl. Buchhalter/Controller, der als Geschäftsführer der neuen Firma wirken wird sowie Markus Widmer, eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer und Inhaber der Firma Prime Audit AG.

Langjährige Mitstreiter bleiben in der Firma

Besonders wichtig sei ihm die Kontinuität der Kundenbeziehungen, lässt sich Charles Staub in einer Medienmitteilung zitieren. Deshalb freut er sich auch, dass seine langjährigen Mitstreiter Richard Ehrat (38 Jahre) und Cornelia Wehrli (15 Jahre) auch in der neuen Firma weiterhin tätig sein werden. Und weiter:

«Wie Sie sehen, ist an der Zürcherstrasse 120 in Frauenfeld ein richtiges Kompetenzzentrum für Buchhaltung, Steuern Revision, Treuhand allgemein und Immobilientreuhand im Entstehen begriffen.»

Das Unternehmen hat Tradition in Frauenfeld. Im Sommer 1977 war Charles Staub in die damalige Firma Staub Buchhaltungs- & Verwaltungs-AG eingetreten. Diese wurde von seinem Vater, Karl Staub, eidg. dipl. Buchhalter, im Jahr 1962 in Frauenfeld gegründet. Das Domizil befand sich an der Rebstrasse und wurde später bedingt durch die Vergrösserung der Firma an die Wiesenstrasse9 verlegt.

Im Jahre 1982 übernahm Charles Staub die Geschäftsleitung der Firma. 1994 erfolgte der Umzug an die Zürcherstrasse 120 und die Namensänderung in Staub Treuhand AG.