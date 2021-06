Trotz Krise erhöht kaum eine Thurgauer Gemeinde ihren Steuerfuss

Statistik Tägerwilen wird das neue Steuerparadies: So beeinflusst Corona die Thurgauer Steuerfüsse Die aktuellen Zahlen der Thurgauer Dienststelle für Statistik lassen aufatmen. Die Finanzlage in den Gemeinden ist trotz Krise solide. Tägerwilen wird das neue Thurgauer Steuerparadies und löst die Gemeinde Horn ab.

Silvan Meile 22.06.2021, 05.10 Uhr

Die Steuerkraft vergleicht die Erträge der einzelnen Gemeinden pro Person bei gleichem theoretischen Steuerfuss von 100 Prozent.



Am Montag veröffentliche die kantonale Dienststelle für Statistik Zahlen zum Thurgau. Eine Übersicht:

Bis zum 4. Juli ist noch Zeit, die Gemeindeversammlungen durchzuführen, an denen auch der Steuerfuss festgelegt wird. Viele Zahlen sind aber nicht mehr ausstehend, sagt Ulrike Baldenweg von der kantonalen Dienststelle für Statistik. Bereits jetzt zeigt sich: Trotz Coronakrise und umgesetzter kantonaler Steuerreform müssen die Gemeindesteuern kaum erhöht werden. Mit Weinfelden, Roggwil, Herdern, Basadingen-Schlattingen und Homburg senken sogar mehrere Gemeinden für 2021 ihre Steuern.

Eine Erhöhung des Steuerfusses vollzogen bisher lediglich Affeltrangen und Horn. Letzteres gab mit Anheben auf 34 Prozent den Spitzenplatz des tiefsten Steuerfusses an Tägerwilen ab, wo er unverändert bei 33 Prozent liegt. In den allermeisten Orten bleiben die Steuerfüsse unverändert. Mit 76 Prozent behält Arbon die «rote Laterne», gefolgt von Romanshorn (72) und Bischofszell (70). Der durchschnittliche Steuerfuss liegt bei 57 Prozent. Im Jahr 2005 lag dieser Wert noch bei 67,2 Prozent.



Die Gemeinden mit der grössten Steuerkraft sind Warth-Weiningen, Bottighofen, Salenstein und Gottlieben. Pro Einwohner bezahlten sie die höchsten Beträge in den kantonalen Finanzausgleich. In der politischen Gemeinde Warth-Weiningen sind es 660 Franken pro Einwohner, Bottighofen zahlt 503 Franken, Salenstein 396 Franken und Gottlieben 270 Franken. Relativ zur Einwohnerzahl profitieren Schönholzerswilen (596 Franken pro Einwohner), Arbon (361 Franken), Birwinken (324 Franken) und Langrickenbach (304 Franken) am stärksten. Insgesamt wurden 2020 im Rahmen des Finanzausgleichs der politischen Gemeinden 19,5 Millionen Franken ausbezahlt.



Wie schon im Jahr zuvor wächst die Thurgauer Bevölkerung auch 2020 um 1,2 Prozent. Damit ist die Einwohnerzahl per Ende Jahr auf 282'080 Personen angestiegen. Einen Teil trägt die Migration zum Wachstum bei.

Um fast 1800 auf 71'200 Personen hat im vergangenen Jahr der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung im Kanton zugenommen. Jede vierte Person im Thurgau (25,2 Prozent) besitzt somit keinen Schweizer Pass. Damit liegt der Kanton im nationalen Schnitt.

Die mit Abstand grösste Ausländergruppe sind Personen mit deutscher Nationalität (33 Prozent), gefolgt von Italien (14), Nordmazedonien (10) und Portugal (7). 94 Prozent der ausländischen Wohnbevölkerung kommt ursprünglich aus einem europäischen Land. In Kreuzlingen hat mehr als die Hälfte der Einwohner keinen Schweizer Pass (55,3 Prozent). Die Gemeinde mit dem geringsten Ausländeranteil ist Neunforn mit 5,6 Prozent.

Der Kanton Thurgau verzeichnet weiterhin einen Geburtenüberschuss. Im Jahr 2020 stehen 2869 Geburten 2248 Todesfällen gegenüber. Dennoch altert die Bevölkerung. 2000 kamen auf 100 Personen im Erwerbsalter 23 Seniorinnen und Senioren. Im vergangenen Jahr waren es bereits 30. Die älteste Bevölkerung hat die Gemeinde Berlingen. Dort sind 29,8 Prozent der Einwohner über 65 Jahre alt. Am anderen Ende der Skala steht Hohentannen, wo erst 10,8 Prozent der Bevölkerung bereits den 65. Geburtstag feierte.



Der Jahresdurchschnitt der Arbeitslosenquote ist auf dem Kantonsgebiet von 1,9 Prozent im Jahr 2019 auf 2,5 Prozent im Folgejahr angestiegen. Das ist mit der Coronapandemie zu begründen. 2020 weist die Gemeinde Gottlieben mit 4,0 Prozent die höchste Arbeitslosenquote auf. Sie steht in der Statistik vor Arbon (3,5 Prozent), Rickenbach (3,3), Matzingen (3,2) und Romanshorn (3,0). Die tiefste Arbeitslosigkeit herrschte im vergangenen Jahr in Wuppenau (0,4 Prozent), Homburg (0,6), Uesslingen-Buch (0,7), Dozwil (0,8) und Schönholzerswilen (0,9).