START INS GARTENJAHR

Der Verein Offenes Gärtnern in Frauenfeld (ogif) hat drei Standbeine: Nebst der Saatgutzucht im Klösterligarten sind dies der 4500 Quadratmeter grosse Gemeinschaftsgarten am Kanalweg sowie das urbane Gärtnern mit Hochbeeten an verschiedenen Standorten in der Stadt. Vor sechs Jahr begann der Verein mit einem 123 Quadratmeter grossen Garten am Kanalweg direkt an der Murg gelegen. Diesen Samstag startet die dritte Saison im massiv vergrösserten Areal. Fast 60 aktive Vereinsmitglieder arbeiten mit. Es habe ein paar wenige Austritte gegeben, sagt ogif-Präsidentin Fiona Käppeli. Aber aufgrund der bestehenden Warteliste für zu bewirtschaftende Gartenflächen konnten die freien Plätze sofort wieder gefüllt werden. Beim urbanen Gärtnern konnte der Verein vergangenes Jahr zu den bestehenden Hochbeetstandorten (Burstelpark, Schlossmühlestrasse, Lindenpark, Murgplatz und Kappelerspielplatz) am Lindenplatz beim «Be You Cafe» einen sechsten Standort in Betrieb nehmen. Und dieses Jahr soll beim Friedhof Oberkirch ein siebter Standort dazukommen. (ma)

