Totalausfall – Thurgauer Gemüsefelder stehen unter Wasser

Starkregen «Es sieht nach Totalausfall aus» – Thurgauer Gemüsefelder stehen unter Wasser Auf die Hitzesommer der letzten Jahre folgt nun eine niederschlagsreiche warme Jahreszeit. Die Thurgauer Bauern kämpfen mit der Nässe. Für die Natur bringt der Regen jedoch auch Erholung. Judith Schuck 12.07.2021, 05.30 Uhr

Der viele Regen hat der Thurgauer Landwirtschaft zugesetzt: ein überfluteter Acker in Wigoltingen. Bild: Reto Martin

An der Thur, wo das Wasser nicht abfliessen kann, ist es ganz schlimm. Pascal Egger habe schon von Landwirten gehört, die diese Saison aufgegeben hätten. Da die Felder der Eggers aber ein wenig höher liegen, ist ihr Gemüseanbaubetrieb in Wertbühl bisher noch ganz gut davongekommen. «Was Hagel und Unwetter betrifft, hatten wir grosses Glück.»

Doch nach den vielen Regenfällen im Juli habe die Nacht vom Donnerstag auf Freitag noch den Hammer obendrauf gebracht. «Der Fluss ist über die Ufer getreten, unser Gemüse steht einen halben Meter im Wasser», klagt Pascal Egger, einer der drei Söhne von Inhaber Sepp Egger. «Wir können weder ernten noch setzen. Wir können ja mit keiner Maschine ins Feld.»

Kunden wollen makelloses Gemüse

Hinzu kommt, dass das viele Wasser das Gemüse verdirbt.

«Da kommen grosse Schäden auf uns zu. Das Wasser kann nicht ablaufen, an die Pflanzen kommt keine Luft. Das führt zu Ernteausfällen.»

Schwierig für die Pflanzen ist ausserdem der Wechsel von Starkregen zu heissen Temperaturen. Der viele Regen verdichtet den Boden und das Wasser kommt nicht durch. Das feuchtwarme Wetter begünstigt Pilzkrankheiten. «Die ganze Schweiz ist momentan betroffen. Die Qualität leidet unter dem Wetter», sagt er.

Aber es sei schwierig, den Kunden zu erklären, warum ein Salat oder Blumenkohl nicht so schön aussehe und sich nicht so lange halte. Um einen Teil der Ernte noch zu retten, versuchen sie bei Egger Gemüsebau in den kommenden Tagen die Felder abzupumpen.

«Es sieht aber aktuell eher nach Totalschaden aus. Man kann eigentlich nicht hinschauen.»

Die Gewässer sind gesättigt

Tim Wepf, der Leiter beim Amt für Wasserbau, und sein Kollege Ulrich Göttelmann, haben einen anderen Blick auf die Situation. Die Hochwasserlage sei aus ihrer Sicht nicht gravierend. «Die Sitter hat Hochwasser und inzwischen auch die Thur, aber mit Gefahrenstufe 2 besteht nur eine mässige Gefahr.» Da die Thur ein Wildbach ist, bei der keine Seen die Wasserspitzen ausgleichen, kann der Wasserspiegel rasch steigen.

Der Pegel der Thur am Freitag beunruhigt die Fachleute für Hydrometrie nicht. Generell seien die Gewässer gesättigt und nach dem Dürresommer von 2018 wieder aufgefüllt. «Der Bodensee ist voll, aber nicht dramatisch», sagt Tim Wepf. Die Ostschweiz sei bisher gar nicht so stark von Unwettern betroffen gewesen. «Der Wind kam immer von Westen. Ändert sich die Richtung und das Wetter geht in den Voralpen runter, dann wird’s problematisch.»

Vielleicht ein ganz normaler Sommer

Was das Grundwasser betrifft, kann Wepf keine eindeutige Aussage machen. «Grundwasser ist etwas Langfristiges, da passiert nichts so schnell. Aber ich glaube, das Defizit von 2018 hat sich jetzt wieder eingependelt.» Ulrich Göttelmann ist sich noch nicht sicher, ob wir es mit einem aussergewöhnlich nassen Sommer zu tun haben.

«Für eine Bilanz ist es noch zu früh. Vielleicht haben wir uns schon zu sehr an die heissen, trockenen Sommer gewöhnt, dass wir nicht mehr wissen, wie sich ein ‹normalerer Sommer› anfühlt?»

Ob sich das Grundwasser in den höheren Lagen wie auf dem Seerücken wirklich schon erholt hat, dafür würde er auch nicht seine Hand ins Feuer legen.

Jungfische sind bedroht

Fischereiaufseher Markus Zellweger aus Romanshorn sieht Licht- und Schattenseiten des diesjährigen Wetters. Entweder sei es zu warm – dann gebe es zu wenig Sauerstoff. Oder wie jetzt: zu viel Wasser. «Für den See ist das nicht so das Problem. Über die Flüsse kommen Nährstoffe und damit Plankton rein.» Für die in den Flüssen lebenden Fische habe das Hochwasser hingegen schwerwiegende Folgen. «Die Kleinfische verdriften bei der starken Strömung.» Sie können sich keinen Unterstand aussuchen, wo sie Nahrung aufnehmen können. Dies trifft vor allem auf die Forellen zu, aber auch Äschen in Thur und Sitter.

Im Hochrhein, wo es 2018 viel zu warm für die Äschen war, gibt es dieses Jahr weniger Probleme. Die Strömung ist hier weniger stark. «Wir sind eigentlich froh, dass es dort genug Wasser gibt und die Temperaturen abgekühlt haben», sagt Zellweger. «Im Juni waren sie ein paar Tage bei 23 Grad. Das ist zu warm für Äschen. Wäre das Wasser so warm geblieben, wären sie gestorben.»