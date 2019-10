In der Nacht vom Freitag auf den Samstag ereignet sich im Westen der Stadt Frauenfeld ein Vollbrand. Laut Angaben der Kantonspolizei Thurgau gibt es keine verletzten Personen. Ebenso konnten alle Tiere gerettet werden.

Stall in Frauenfeld brennt lichterloh +++ Feuerwehr bringt Feuer in den Griff +++ Einwohner rufen zum Sammeln von Spenden auf In der Nacht vom Freitag auf den Samstag ereignet sich im Westen der Stadt Frauenfeld ein Vollbrand. Laut Angaben der Kantonspolizei Thurgau gibt es keine verletzten Personen. Ebenso konnten alle Tiere gerettet werden. Samuel Koch

Meterhoch türmen sich die Flammen über dem Stall beim Bachhof im Westen der Stadt Frauenfeld. (Bild: PD/BRK News)

Die Sirenen der Feuerwehr schrecken die Stadt Frauenfeld am Freitagabend kurz nach 23 Uhr zum Start ins Wochenende auf. Im Westen der Stadt an der Schaffhauserstrasse nahe zum Osterhaldenkreisel steht ein Stall auf einem Bauernhof in Vollbrand.

Laut Fabrizio Hugentobler, Kommandant der Frauenfelder Feuerwehr, rücken sofort sämtliche Blaulichtorganisationen aus. Die Feuerwehr selbst ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz, um den Brand rasch in den Griff zu bekommen.

Verletzte Personen gibt es keine. Ebenso konnten alle Tiere in Sicherheit gebracht werden. Laut Angaben der Kantonspolizei Thurgau ist der Stall komplett ausgebrannt. Der Sachschaden beläuft sich auf bisher noch unbekannte Höhe. Die Brandexperten der Polizei versuchen zurzeit, die Brandursache zu ermitteln.

Erste Spendenaufrufe in Sozialen Netzwerken

Während die Feuerwehrleute gegen die Flammen kämpfen, überschlagen sich die Meldungen in den Sozialen Medien. Die Bestürzung in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld, wenn ... » ist gross. Mittlerweile rufen erste aus Mitgefühl zu Spenden auf.

