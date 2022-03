Stadtrat Frauenfeld informiert über Verkehrsabstimmungen

Städtische Volksabstimmungen «Wir wissen, dass wir es nicht allen recht machen können»: So informiert der Frauenfelder Stadtrat über «Altstadt autofrei?» und den Rahmenkredit 91 Minuten dauerte am Montagabend die Informationsveranstaltung des Gesamtstadtrats zu den beiden städtischen Verkehrsabstimmungen vom 15. Mai. Hundert Interessierte kamen dafür ins Rathaus. Emotional wurde es nicht, dafür bekamen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eine volle Ladung Information ab. Mathias Frei 08.03.2022, 16.55 Uhr

Auch Politiker sitzen am Montagabend im Publikum. Hier stellt FDP-Gemeinderat Sandro Erné eine Frage. Bild: Tobias Garcia

Wer schon auf einer Bühne stand, kennt es. Eine gewisse Spannung – oder auch Anspannung – braucht es für die gute Show. Am Montagabend kurz vor halb acht sieht man dem Gesamtstadtrat die Anspannung an. Rund hundert Frauenfelderinnen und Frauenfelder sind in den Grossen Bürgersaal gekommen. Und daheim dürften auch noch ein paar den Livestream mitverfolgen. Die Informationsveranstaltung «Frauenfeld weiterbringen!» steht auf dem Programm. Einzig das Ausrufezeichen wirkt bei diesem Titel kontrovers. Das Thema dahinter ist es aber definitiv.

Stadtpräsident Anders Stokholm. Bild: Tobias Garcia

Es geht um die zwei Volksabstimmungen vom 15. Mai, eingebettet in die Frauenfelder Zukunftspläne in Sachen Stadtentwicklung. Die Grundsatzfrage, ob die Altstadt autofrei werden soll, spaltet die Gemüter. Und beim Brutto-Rahmenkredit geht es um Geld. Auch das ist ein beliebter Streitpunkt. Aber emotional wird es in den folgenden 91 Minuten nie. Beim Publikum scheint ein grosses Informationsbedürfnis vorhanden zu sein. Hässige Fragen gibt es keine, alle sind nötig, auch wenn man die Antworten dazu aus öffentlich verfügbaren Dokumenten ziehen könnte, etwa aus der Botschaft an den Gemeinderat.

Stimmvolk hat über zwei Vorlagen zu befinden Am 15. Mai stehen zwei städtische Volksabstimmungen an: einerseits ein Brutto-Rahmenkredit für die Aufwertung von Strassenräumen in der Innenstadt in Höhe von 11,3 Millionen Franken und andererseits die Grundsatzfrage «Altstadt autofrei?». Die beiden Vorlagen hängen insofern zusammen, als dass ein neues Verkehrsregime in der Altstadt unweigerlich die Verkehrsflüsse in der Innenstadt stark beeinflusst. Beim Rahmenkredit geht es um Aufwertungsmassnahmen aus den Agglomerationsprogrammen 1 und 2, für die Bundesgelder reserviert sind, aber auch um ordentliche Strassensanierungen. Unter dem Grundsatz der Einheit der Materie kommt der Rahmenkredit zur Abstimmung. Der städtische Anteil liegt bei 6,8 Millionen Franken. 3 Millionen kommen vom Bund, falls für die einzelnen Projekte bis Ende 2027 Baubewilligungen vorliegen, 1,5 Millionen zahlt der Kanton. Die Grundsatzfrage «Altstadt autofrei?» bringt der Stadtrat zur Abstimmung, um Planungssicherheit für die künftige Verkehrsplanung zu erhalten. Das Verkehrsregime könnte der Stadtrat nämlich auch in eigener Kompetenz mittels üblichen Auflageverfahrens umsetzen. Ein Referendum gegen diesen Entscheid wäre aber wahrscheinlich. Das Autofrei-Regime würde die Zürcherstrasse von der Promenadenstrasse bis zum Rathausplatz, die Mittelgasse, Freie Strasse, Kirchgasse, Bankgasse sowie den Bankplatz betreffen. Parkplätze hätte es keine mehr, Zulieferdienst wäre aber weiterhin möglich. Bei einem Nein würde das heutige Verkehrsregime (Begegnungszone) bestehen bleiben. Im Falle der Freien Strasse wäre aber (bei einem Ja zum Rahmenkredit) mit einem Abbau an Parkplätzen zu rechnen, weil die Freie Strasse umgestaltet werden soll. (ma)

Auch das Gebetsmühlenartige wirkt

Vizepräsidentin Elsbeth Aepli Stettler. Bild: Tobias Garcia

Der Gesamtstadtrat macht es insofern gut. Er informiert, ohne zu werten, zeigt auf, was sein kann und was ist, wenn es so bleibt wie bisher. Immer wieder fällt das Wort «Chance». Die Ausführungen und Antworten wirken routiniert, man merkt allen fünf Stadtratsmitgliedern ihr Herzblut für diese Belange an, obwohl die Berührungspunkte zu den einzelnen Departementen teils nicht sehr gross sind. Aber es macht Eindruck, dass der Gesamtstadtrat da ist. Wenn es gebetsmühlenartige Momente gibt, dann wirkt das letztlich auch. Jede Frauenfelderin und jeder Frauenfelder soll wissen, um was es am 15. Mai geht. Damit Stadtentwicklung auch vor Ort erlebbar wird, bietet der Gesamtstadtrat auch insgesamt sechs Innenstadtrundgänge an. Wahrlich eine Ochsentour für diese zwei Abstimmungen.

Stadtrat Andreas Elliker. Bild: Tobias Garcia

«Wir wissen, dass wir es nicht allen recht machen können.»

Ein wichtiger Satz, der von Stadtrat Andreas Elliker, dem Departementsvorsteher Bau und Verkehr, stammt. Und Stadtpräsident Anders Stokholm sagt, für Diskussionen sei nicht der Stadtrat zuständig, sondern die Parteien und politischen Gruppierungen. Frauenfeld weiterzubringen, töne nach einem grossen Ziel. Und das sei es auch. Aber vor allem: «Es ist ein laufender Prozess.» Während Vizepräsidentin Elsbeth Aepli Stettler über das Herz der Stadt spricht, kommt Stadträtin Barbara Dätwyler Weber auf die Grün- und Freiräume der Stadt zu sprechen.

«Die Murg ist eine unserer grössten grünen Lungen.»

Stadträtin Barbara Dätwyler Weber. Bild: Tobias Garcia

Stadtrat Fabrizio Hugentobler spricht zur planerischen Verantwortung der Stadt, Stokholm über die Pflege der lokalen Wirtschaft. Elliker erläutert in einem grösseren Kontext die Hintergründe für die Planungen der Stadt. Stichwort Innenverdichtung, weil Frauenfeld bis 2040 um 5500 Arbeitsplätze und 7000 Einwohner wachsen soll, wie es der Kanton vorsehe. Für ihn ist auch klar, dass man zuerst die Innenstadt entwickeln muss, bevor man andere Schlüsselgebiete angeht. Und er stellt klar, dass es keine Steuererhöhung braucht für die 6,8 Millionen der Stadt aus dem Rahmenkredit. Denn ein nicht unerheblicher Teil betrifft Sanierungen aus dem ordentlichen Budget.

Grundsatzentscheid soll Planungssicherheit schaffen

Das Geld aus den Agglomerationsprogrammen 1 und 2 liege beim Bund bereit, wichtig sei, es abzuholen, sagt Stadtrat Elliker. Es geht um 3 Millionen aus dem 11,3-Millionen-Rahmenkredit. Er rechnet damit, dass die einzelnen Projekte der Strassenraumaufwertung bis 2029 umgesetzt sind. Und Stokholm sagt, man wolle zum Rahmenkredit ein Votum einholen, bevor hohe Planungskosten entstünden. Und zur Autofrei-Abstimmung sagt er:

Perimeter für eine autofreie Altstadt. Bild: PD/Stadt Frauenfeld

«Ein Grundsatzentscheid schafft Sicherheit für das geplante Mitwirkungsverfahren.»

Nach 55 Minuten finden die Ausführungen des Gesamtstadtrats ein Ende. Es folgen 36 Frageminuten, für die auch Fachexperte Robert Scherzinger als Abteilungsleiter Stadtplanung zur Seite steht. Da geht es etwa darum, dass für den Bund Fuss- und Velowegoptimierungen als Aufwertung gelten. Stokholm kann nicht versprechen, ob es zur Aufwertung einen Markt in der Altstadt geben soll. Und Elliker zählt auf die kürzlich erworbenen Altstadtliegenschaften zur Steuerung der Erdgeschossnutzungen.

Für wegfallende Parkplätze will Stadt Lösungen suchen

Stadtrat Fabrizio Hugentobler. Bild: Tobias Garcia

Ringstrasse und Vorstadt sind sanierungsbedürftig und deshalb hochprioritär. Im Mitwirkungsverfahren sollen Meinungen von grösseren Organisationen anders gewichtet werden als jene von Privatpersonen. Und Stokholm spricht von den dispersen Meinungen bei bisherigen Befragungen. Deshalb sei nun ein Grundsatzentscheid so wichtig. Zu Parkplätzen, die in der Altstadt bei einem Autofrei-Regime wegfallen, sagt Elliker, dass man Lösungen suchen und finden werde.

Robert Scherzinger, stellvertretender Amtsleiter Hochbau und Stadtplanung sowie Abteilungsleiter Stadtplanung. Bild: Tobias Garcia

«Die Umsetzung findet ja nicht von heute auf morgen statt.»

Auf die Frage, ob die Altstadt nicht abgehängt werde, sobald Betrieb in der Stadtkaserne sei, sagt Elliker, die Leute würden immer den direktesten Weg finden. Eine Lösung könne ein Lift sein bei der katholischen Stadtkirche. Oder die von Stokholm erwähnte Idee einer Brücke von der Vorstadt in die Stadtkaserne. Am Schluss der Veranstaltung ist die Anspannung bei den Stadtratsmitgliedern sicher weniger als am Anfang.