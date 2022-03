Komitee für autofreie Frauenfelder Altstadt hat sich gegründet

Städtische Volksabstimmungen «Chance ergibt sich nicht noch einmal»: Komitee für eine autofreie Frauenfelder Altstadt hat sich gegründet Ein linksgrünes Komitee setzt sich für zwei Ja bei den städtischen Verkehrsabstimmungen vom 15. Mai ein. Zwar seien bei der autofreien Altstadt noch nicht alle Detailfragen geklärt. Die Komiteemitglieder wollen sich aber im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens für gute Lösungen für alle Betroffenen einsetzen. 14.03.2022, 11.40 Uhr

Mitglieder des Komitees für eine autofreie Altstadt: Salome Scheiben, Annina Villiger, Pascal Frey, Michael Pöll, Klaudia Peyer, Charles Landert und Anita Bernhard. Bild: PD

Die Befürworterinnen und Befürworter bringen sich in Position. Nebst dem Rahmenkredit für die Aufwertung von Strassenräumen in der Innenstadt geht es um die Grundsatzfrage zu einer autofreien Altstadt, zu der sich die Frauenfelder Stimmbevölkerung am 15. Mai zu äussern hat. Gemäss einer Medienmitteilung hat sich ein Komitee aus linksgrünen Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitikern gegründet. Der Gruppe gehören von CH Salome Scheiben, Annina Villiger, Anita Bernhard, Klaudia Peyer, Karin Gubler, Peter Hausammann, Roland Wetli, Elio Bohner, Heinrich Christ, Tobias Lenggenhager und Charles Landert an. SP-Vertreter sind Pascal Frey, Alfred Bloch, Ralf Frei und Christoph Tobler. Von der Grünen Partei sind Michael Pöll, Priska Brenner und Roman Fischer dabei, während die GLP nur mit Lorenz Weber vertreten ist.

Der Perimeter für eine autofreie Altstadt. Bild: PD/Stadt Frauenfeld

«Wollen wir eine autofreie Altstadt? Wollen wir einen weiteren Schritt zur Schaffung eines attraktiven und belebten Bewegungsraums und mehr Aufenthaltsqualität in der Altstadt machen?»

Diese Frage beantwortet das Komitee mit einem Ja. Die Ausgangslage dafür könne nicht besser sein. Es werde nämlich nicht nur die Altstadt selbst aufgewertet, sondern auch das ganze Umfeld. Die Zugänge zur Altstadt würden verbessert, die Fuss- und Velowege optimiert und die Strassen und Plätze aufgewertet.

«Das wäre dann ein weiterer Trumpf, den die Altstadt als Visitenkarte von Frauenfeld ausspielen könnte.»

Optimal eingebunden im Stadtgefüge zwischen Grossverteilern, Bahnhof, Schulen, Verwaltung, Freizeitanlagen und Wohnhäusern bringe das mehr Laufkundschaft und erhöhe die Attraktivität für das Gewerbe.

Für alle Betroffenen gute Lösungen finden

Man sei sich bewusst, dass noch nicht alle Detailfragen rund um eine autofreie Altstadt geklärt seien. Dazu gehöre zum Beispiel der Umgang mit den Parkplätzen in der Mittelgasse. Auch die Beeinträchtigung des Gewerbes durch die Bauarbeiten sollte so klein wie möglich gehalten werden. Man werde sich im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens dafür einsetzen, «dass in diesen Fragen für alle Betroffenen gute Lösungen gefunden werden». Die erwähnten Aufwertungsmassnahmen würden zu einem wesentlichen Teil von Bund und Kanton bezahlt. «Eine solche Chance wird sich nicht noch einmal ergeben.» (red)

Weitere Infos: www.lebendige-altstadt.ch