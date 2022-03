Autofreie Altstadt Frauenfeld: Nein-Komitee hat sich gegründet

Städtische Volksabstimmungen «Besser eine Begegnungszone für alle»: Nein-Komitee sieht eine autofreie Frauenfelder Altstadt als falschen Weg für die Belebung Jetzt haben sich für die Grundsatzfrage nach einer autofreien Altstadt auch die Gegner formiert. Dass eine Fussgängerzone mehr Kundschaft bringe, sei eine leere Versprechung, wie sich etwa in Winterthur oder St. Gallen zeige. Am 15. Mai hat das Frauenfelder Stimmvolk dazu an der Urne das letzte Wort. 25.03.2022, 17.00 Uhr

Gegnerinnen und Gegner einer autofreien Altstadt auf der Zürcherstrasse in der Altstadt. Bild: PD

Nach den Befürworterinnen und Befürwortern zieht nun die Gegnerschaft einer autofreien Altstadt nach. So trafen sich kürzlich rund drei Dutzend Vertreterinnen und Vertreter aus Altstadtgewerbe, Politik und Wirtschaft zum Startschuss des Komitees «Autofrei Nein». Lokalpolitikerinnen und -politiker von SVP, EDU, FDP, der Mitte und der EVP bilden das Gerüst der Gruppe. Sie machen sich stark für ein Nein zur Abstimmung über eine autofreie Frauenfelder Altstadt, worüber das Stimmvolk am 15. Mai zu befinden hat.

Eine «Begegnungszone für alle», heisst es in der Medienmitteilung des Nein-Komitees. Denn die Komiteemitglieder würden sich nicht vor Veränderungen verschliessen, seien aber klar gegen ein generelles Autofahrverbot in der Altstadt.

«Die autofahrende Kundschaft ist existenziell wichtig für sehr viele Ladenbetreiber. Die Kunden schätzen zudem die nahen Parkmöglichkeiten direkt in der Altstadt.»

Der mögliche Perimeter für eine autofreie Frauenfelder Altstadt. Bild: PD

Weshalb also solle man etwas verändern, das funktioniere? In Städten wie Wil, St. Gallen und Winterthur würden sich die Versprechungen von mehr Kundschaft in einer autofreien Altstadt leider nicht bewahrheiten, schreibt das Komitee. Frauenfeld könne also auch nicht darauf zählen. «Nach den schwierigen Pandemiejahren sollten den Betroffenen nicht noch mehr Steine in den Weg gelegt werden», heisst es weiter. Für Ladenbetreiber, Angestellte und Bewohner fehlten zudem Alternativen zu den jetzt bestehenden Parkmöglichkeiten. «Wenn die Altstadt belebter werden soll, dann ist es der falsche Weg, Menschen auszuschliessen, welche zur Belebung beitragen.» Bei einem Nein zur autofreien Altstadt blieben die Möglichkeiten für gestalterische Aufwertungen und zielführende Verkehrslenkungen bestehen. In einer Einkaufs- und Gastronomiezone solle in erster Linie konsumiert werden. Erholung vom Strassenverkehr finde man im Wald, auf der Grossen Allmend und im Murg-Auen-Park. Mit einem Nein helfe man mit, die Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu erhalten. (red)

www.autofrei-nein.ch