Frauenfelder Verkehrsabstimmungen: Komitee sagt zweimal Nein

Städtische Verkehrsabstimmungen Gegen überstürzte Schnellschüsse und Steuergeldverschwendung in Frauenfeld: Neues Komitee plädiert für zweimal Nein am 15.Mai Bisher war gab es nur Befürworter und Gegner der Abstimmungsvorlage über eine autofreie Frauenfelder Altstadt. Nun hat sich ein Komitee formiert, das nebst der Grundsatzfrage auch den Bruttorahmenkredit über 11,3 Millionen Franken für Strassenraumaufwertungen in der Innenstadt ablehnt. Frauenfelds Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am 15.Mai über die beiden Vorlagen zu befinden. 05.04.2022, 16.05 Uhr

Die Frauenfelder Altstadt der Zukunft in einer Illustration von Matthias Gnehm. Bild: PD

Am 15. Mai stimmt die Frauenfelder Stimmbevölkerung einerseits über die Grundsatzfrage für eine autofreie Altstadt und andererseits über einen Bruttorahmenkredit von 11,3 Millionen Franken zur Aufwertung der Strassen in der Innenstadt ab. Jetzt bringt sich nach dem Ja- und dem Nein-Komitee zur autofreien Altstadt ein weiteres Komitee unter anderem mit den SVP-Gemeinderäten Kurt Sieber und Romeo Küng in Stellung, das an der Urne für zwei Mal Nein plädiert, damit «unsere wunderschöne Stadt nicht mit überstürzten Schnellschüssen und viel Steuergeld stillgelegt wird», heisst es in einer Mitteilung.