Stadtpolitik Gemeinderat Frauenfeld setzt Unvereinbarkeit fürs Stadtpräsidium um und bewilligt den Kauf zweier Feuerwehrfahrzeuge Der Gemeinderat beschliesst das Reglement über die Besoldung der Stadtratsmitglieder und damit die Unvereinbarkeit des Stadtpräsidiums mit einem Mandat im National- und Ständerat, was im September auf Zustimmung des Stimmvolkes stiess. Zudem erhält die Feuerwehr Frauenfeld zwei neue Modulfahrzeuge zum Preis von rund 549'000 Franken. Samuel Koch 24.03.2022, 11.30 Uhr

Dank der abklingenden Coronapandemie tagt der Gemeinderat letztmals in der alten Sitzordnung mit Abstand. Bild: Donato Caspari

Der Volkswille ist über die Ziellinie, die Unvereinbarkeit des Frauenfelder Stadtpräsidiums mit einem gleichzeitigen Mandat im National- oder Ständerat gilt ab 1. Juni, nachdem das Stimmvolk dieser neuen Regelung im September an der Urne mit einer knappen Zweidrittelmehrheit zugestimmt hatte.

Am Mittwochabend hat der Gemeinderat nun an seiner rund 90 Minuten dauernden Sitzung die Teilrevision des Reglements über die Besoldung der Mitglieder des Stadtrates einstimmig gutgeheissen, womit er die Unvereinbarkeit definitiv umsetzt. Durch das Ja der Stimmberechtigten ist die Unvereinbarkeit des Stadtpräsidiums in der Gemeindeordnung geregelt. Festlegen im Reglement über die Besoldung der Mitglieder des Stadtrates jedoch musste der Gemeinderat unter anderem noch die Dauer der Übergangsfrist von neun Monaten. An seiner letzten Sitzung nach über 20 Jahren im Gemeinderat trat Peter Hausammann (CH) als Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Finanzen und Administration ans Mikrofon und sagte:

«Die Dauer der Übergangsfrist war ja bei der Beratung der Vorlage strittig. Die neun Monate resultierten als Kompromiss von GPK und Gemeinderat.»

Peter Hausammann, Gemeinderat CH und Präsident GPK Finanzen und Administration. Bild: Ralph Ribi

Des Weiteren seien bloss noch die Modalitäten zu regeln, etwa die Ablieferung des Einkommens oder mögliche organisatorische Massnahmen, um die interimistische Übergangslösung mit einem nebenamtlich tätigen Stadtrat zu regeln. «Über die konkreten Massnahmen wird der Stadtrat befinden, wenn es einmal nötig sein wird», sagte Hausammann. Der Stadtrat sei dabei im Rahmen der Höhe der finanziellen Ablieferungen frei, bis zu maximal 50 Prozent aus seinem Einkommen umzuverteilen, das er der Stadtkasse abliefern müsste. Die GPK beantragte nebst dem Inkrafttreten per 1. Juni nur eine kleine redaktionelle Änderung, was im Gemeinderat beides Gehör fand.

Schönheitsfehler mit nicht ganz sachgerechten Detailfragen

Beda Stähelin, Gemeinderat Mitte. Bild: PD

Die vom Stimmvolk beschlossene Unvereinbarkeit zweifelte niemand aus den Fraktionen mehr an. «Wir respektieren das Volks-Ja», sagte etwa Gemeinderat Beda Stähelin für die Fraktion Mitte/EVP, wie alle seine Vorsprechenden. Als Schönheitsfehler bezeichnete Stähelin aber die nicht ganz sachgerechte Regelung zur Ablieferung des Einkommens, die weder eine Entschädigung der Spesen noch allfällige Familienzulagen regelt.

Den Mahnfinger hob Gemeinderat Sandro Erné angesichts der Dauer der Übergangsfrist, auch wenn seine FDP-Fraktion den Volksvollen keineswegs anzweifeln will. Erné sagte:

Sandro Erné, Gemeinderat FDP. Bild: Tobias Garcia

«Neun Monate sind knapp und sportlich, um talentierte Leute aus der Privatwirtschaft für die Politik aufzubauen.»

Elsbeth Aepli, Vizestadtpräsidentin. Bild: Tobias Garcia

Stadträtin Elsbeth Aepli, die in coronabedingter Abwesenheit von Stadtpräsident Anders Stokholm ans Rednerpult schritt, begrüsste die Änderungswünsche der GPK und sagte ob der offenen Fragen, dass dies im Fall des Falles ergänzt werden könnte. «Es ist nicht alles bis ins Detail geklärt, wie etwa bei Richterwahlen im Grossen Rat», ergänzte Aepli. Schliesslich fand die Teilrevision, wie von der GPK vorgeschlagen, einstimmige Unterstützung.

Netto vor brutto bei den Feuerwehrfahrzeugen

Stefan Vontobel, GPK-Sprecher und Gemeinderat FDP. Bild: PD

Weitestgehend unbestritten ging auch die Ersatzbeschaffung für zwei neue Modulfahrzeuge für die Feuerwehr Frauenfeld über die Bühne. Einstimmig hat der Gemeinderat die Investitionen in ein neues Ölwehr- sowie ein Modul- und Lüfterfahrzeug beschlossen, was in Nettokosten von gesamthaft rund 549'000 Franken mündet. In der Botschaft noch rechnete der Stadtrat mit Bruttokosten von 839'000 Franken. Die GPK Finanzen und Administration jedoch beantragte dem Gemeinderat Nettokosten, zumal die Subventionszusicherung der Gebäudeversicherung mittlerweile im Trockenen liegt. GPK-Sprecher Stefan Vontobel sagte:

«Die Strategie ist richtig, die Ersatzbeschaffungen bis ins Jahr 2028 nachvollziehbar.»

Severine Hänni, Gemeinderätin SVP. Bild: Michel Canonica

Dem schlossen sich die Sprecher der Fraktionen aller Couleur an. Von einer sinnvollen und nachvollziehbaren Fahrzeugstrategie sprach Gemeinderätin Severine Hänni (SVP/EDU), ebenso wie Gemeinderat Nathanael Hug (Mitte/EVP) und Gemeinderat Christoph Tobler (SP).

Christoph Tobler, Gemeinderat SP. Bild: PD

Letzterer ermahnte allerdings, dass die Strategie nicht als Automatismus gelten dürfe, «diese Ersatzbeschaffungen immer genau gemäss Plan vorzunehmen». Als einzigen Wermutstropfen bezeichnete FDP-Gemeinderat Stefan Vontobel in Abwesenheit seiner Parteikollegin Kathrin Widmer-Gubler die in der Botschaft fehlenden jährlichen Abschreibungskosten. Und Stefan Leuthold (GLP/Grüne/CH) bemängelte die stolzen Preise für die Spezialanfertigungen und die Bewertungsskala, die «nicht über alle Zweifel erhaben» ist.

Stefan Leuthold, Gemeinderat GLP. Bild: PD

Die Marktpreise für Ersatzbeschaffungen seien nur bedingt kontrollierbar, sagte der zuständige Stadtrat Fabrizio Hugentobler und bezifferte die jährlichen Abschreibungskosten pro Fahrzeug auf rund 3000 Franken. Er ergänzte:

«Die Kosten waren nicht enthalten, daran hat niemand gedacht. Aber sie sind im Budget.»

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat für Werke, Freizeitanlagen und Sport. Bild: Andrea Stalder

Schliesslich sagte SP-Gemeinderat Tobler, was niemand im Bürgersaal bestreiten konnte: «Wir hoffen, dass die Fahrzeuge selten gebraucht werden.»