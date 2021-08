Kulinarische Führung von Andrea Hofmann durch Frauenfeld

Stadtführung «Wir stellen an der Führung eine kleine Bechtelisnacht nach»: Andrea Hofmann führt Gäste durch ein kulinarisches Frauenfeld Die öffentliche Führung «Vom Backen, Brauen und Wursten» von Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus dreht sich um Essgewohnheiten von anno dazumal bis heute. Speziell geht es um die Landvögte, die Frauenfeld ab dem 15. Jahrhundert immer wieder beehrt haben. Stadtführerin Andrea Hofmann hat die Führung entwickelt und verrät, was die Besucher am Freitag, 27.August, erwartet. Janine Bollhalder 20.08.2021, 15.25 Uhr

Die berühmten Salzissen in der Metzgerei Dober in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Wie sind Sie auf die Idee für die Führung «Vom Backen, Brauen und Wursten» gekommen?

Andrea Hofmann: Ich habe schon lange an einer Führung herumstudiert, bei der ich die Frauenfelder Geschäfte und deren Spezialitäten in den Fokus rücken kann. In anderen Städten gibt es solche kulinarischen Führungen bereits. Etwa in Winterthur, wo ich dann auch mit anderen Stadtführerinnen war.

Andrea Hofmann, Stadtführerin Bild: PD

Wie lange hat es gedauert, das Konzept hinter der Führung zu entwerfen?

Ich wusste sehr schnell, in welche Geschäfte es gehen soll. Es wird vier Stationen geben, bei denen die Gäste trinken, Süsses und Salziges essen sowie viel über die jeweiligen Örtlichkeiten, deren Hintergrund und Philosophie erfahren können.

Wie haben Sie die jeweiligen Stationen ausgewählt?

Es ist natürlich unmöglich, alle Geschäfte zu berücksichtigen. Ich habe versucht, bei der Auswahl gewisse Kriterien zu beachten wie beispielsweise, dass das Geschäft auch etwas Gutes für die Gesellschaft macht. Mit den aktuell ausgewählten Geschäften möchten wir die kommenden zwei Jahre zusammenarbeiten.

Was hat sich bei den Essgewohnheiten der Frauenfelderinnen und Frauenfelder über die Jahre insbesondere geändert?

Die Führung widmet sich weniger der breiten Bevölkerung, als vielmehr den Landvögten, welche die Stadt besuchten. Ihnen ist dann jeweils ein grosses Menü aufgetischt worden. Man wollte sie ja beeindrucken. Diesbezüglich hat sich wohl nicht viel geändert, denn wenn man jemanden beeindrucken will, tischt man meist auch mehrere Gänge auf. Die restliche Bevölkerung hat sicher einfacher gegessen.

Und was hat Sie an den Essgewohnheiten der Frauenfelderinnen und Frauenfelder besonders beeindruckt?

Dass viele Frauenfelderinnen und Frauenfelder die traditionellen Salzissen noch gar nie probiert haben. Die Wurst wird von vielen auch als «speziellen Cervelat» belächelt. Da wir an der Führung eine kleine Bechtelisnacht nachstellen und Salzissen degustieren, bin ich auf die Reaktionen der Gäste gespannt

Dann sollte man mit leerem Magen an die Führung kommen?

Ja, nach der Führung hat man gegessen. Und obwohl ein Programmpunkt das Wursten behandelt, sind auch Vegetarier herzlich eingeladen.

Gibt es diese Führung zum ersten Mal?

Eigentlich wollten wir bereits letztes Jahr damit starten, doch da hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch im vergangenen April 2021 war die Lage noch nicht so, dass wir die Führung wie gewünscht durchführen konnten.

Gibt es bei der Führung Einschränkungen aufgrund der Pandemie?

Wir werden bei zwei Stationen draussen bleiben, da die Räumlichkeiten zu klein wären für die Anzahl Personen und es die Hygiene nicht erlaubt. Etwa beim Wursten.

Wie oft wird die Führung durchgeführt?

Die öffentlichen Führungen finden am 17. September und 29. Oktober statt. Weiter geht es dann im nächsten Jahr von April bis Juni und wiederum von August bis Oktober. Private Buchungen können aber jederzeit gemacht werden.

Wie viele Personen können pro Führung dabei sein?

Ich mache die Führung gemeinsam mit Thomas Pallmann oder Bettina Huber. Pro Gruppe betreuen wir zwölf Gäste. Die zweistündige Führung kostet 35 Franken.

Anmeldung für die Führung vom Freitag, 27. August, 16.30 bis 18.30 Uhr, mit Kontaktdaten bis Donnerstag, 26. August, 12 Uhr, bei Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus unter Tel. 052 721 31 28 oder info@regiofrauenfeld-tourismus.ch.