Stadtbus Frauenfeld bekommt neuen Chef Urs Ambühl wechselt in die Privatwirtschaft. Für ihn übernimmt Robert Scherzinger, der aktuell noch beim Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung der Stadt arbeitet.

Stadtbusse am Bahnhof Frauenfeld. (Bild: Andrea Stalder)

Robert Scherzinger. (Bild: PD)

(red) Robert Scherzinger übernimmt per 1. Februar 2020 die Leitung der Stadtbusverwaltung von Urs Ambühl, der in die Privatwirtschaft wechselt. Scherzinger führt seit knapp zwei Jahren die räumliche Stadt- und Agglomerationsentwicklung beim Amt für Stadtentwicklung und Standortförderung der Stadt. Der 33-jährige hat an der ETH Zürich Umweltnaturwissenschaften und Verkehrsingenieurwesen studiert und war Berater bei verschiedenen Planungsbüros. Er verfügt über fundierte und sehr vielseitige Kenntnisse in den Bereichen Verkehrsplanung und Stadtentwicklung sowie grosse Erfahrung bei Projektleitungen. Er wird im Amt für Tiefbau und Verkehr nebst den Tätigkeiten für die Stadtbusverwaltung weitere Aufgaben bei Stadt- und Agglomerationsentwicklungsprojekten übernehmen