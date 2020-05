Stadt ruft dazu auf, Vorschläge für den diesjährigen Frauenfelder Förder- und Anerkennungspreis einzureichen Bis Mitte Juni kann die Bevölkerung Personen und Institutionen für die städtischen Preise vorschlagen. 19.05.2020, 16.50 Uhr

Verleihung des Anerkennungs- und Förderpreis 2019 der Stadt Frauenfeld: Stadtpräsident, Laudatoren und Preisträger. (Bild: Donato Caspari)

(red) Seit 1982 vergibt der Stadtrat jährlich einen Anerkennungspreis an Personen und Institutionen. Dies als Zeichen der Wertschätzung für ein jahrelanges Engagement, das dem Zusammenleben, dem Zusammenhalt der Gesellschaft und dem Image der Stadt förderlich ist. Im vergangenen Jahr wurde die Turnfabrik mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Seit 2017 schreibt der Stadtrat zusätzlich einen Förderpreis aus. Mit ihm sollen überzeugende Ideen, förderungswürdige Projekte oder eine besondere persönliche Leistung ausgezeichnet werden, denen kein jahrelanges Engagement vorangegangen ist. So heisst es in der Medienmitteilung des städtischen Amts für Kultur. Förderpreisträger 2019 war das junge Frauenfelder Musiklabel Augeil-Records.

Preisgelder zwischen 5000 und 10000 Franken

Bis am 15.Juni können jetzt alle Einwohnerinnen und Einwohner von Frauenfeld ihre Vorschläge für den Anerkennungs- und den Förderpreis 2020 einreichen. Der Anerkennungspreis ist mit 10000 Franken für Institutionen dotiert respektive mit 5000 Franken für Einzelpersonen. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Förderpreises darf sich über 5000 Franken freuen. Die Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten mit einem starken Frauenfelder Bezug müssen mit einer kurzen Begründung (maximal eine Seite) eingereicht werden. Einsendungen bitte per E-Mail an das Amt für Kultur: kultur@stadtfrauenfeld.ch. (red)

Alle bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger: www.frauenfeld.ch/preisträger