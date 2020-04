Stadt Frauenfeld erzielt höheren Gewinn als geplant und will einen Fonds für Betroffene der Coronakrise äufnen

In der städtischen Rechnung resultiert gesamthaft ein Gewinn von über 10 Millionen Franken, primär dank den Werkbetrieben. Das Plus der Stadtverwaltung von 1,26 Millionen Franken soll in Massnahmen gegen Auswirkungen der Coronakrise fliessen.