Stabübergabe im Brockenhaus Pfyn nach 19 Jahren Die Brocki Pfyn ist in neuen Händen. Der langjährige Leiter Tom Mc Loughlin hat einen Nachfolger gefunden. Manuela Olgiati 16.03.2020, 11.40 Uhr

Thomas Rickli kümmert sich neuerdings anstelle seines Vorgängers Tom McLoughlin ums Brocki-Sortiment. (Bild: Manuela Olgiati)

Mit Liebe zum Detail zieht die Brocki in Pfyn auf 1300 Quadratmetern mit immer Neuem, Antiquitäten und Raritäten an. So manches Schnäppchen mit monatlich neuen Aktionen ist abholbereit. Dahinter steht ein eingespieltes Team, welches von freiwilligen Helfern unterstützt wird. Und das merkt die Kundschaft bereits beim Eintreten.