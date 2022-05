Grossratspräsidium Thurgau: Brigitte Kaufmann tritt ab

Stabsübergabe Eine Grande Dame tritt von der Bühne ab: Ein letzter Blick zurück mit der scheidenden Thurgauer Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann Am Mittwoch übergibt Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann das Amt der höchsten Thurgauerin an Barbara Dätwyler – dem Rat bleibt sie indes treu bis zum Ende der laufenden Legislatur. Was bewegte sie in ihrem Amtsjahr? Wie sieht sie den Kanton Thurgau? Hans Suter Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.10 Uhr

Grosser Bahnhof für die ehemalige Uttwiler Gemeindepräsidentin in ihrer Wohngemeinde: Wegen der Einschränkungen durch die Coronapandemie fand der Empfang von Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann erst im September statt im Mai statt. Tobias Garcia

(15. September 2021)

«Ich bin freisinnig, ein Leben lang schon», sagt Brigitte Kaufmann mit dem ihr eigenen Lächeln im Gesicht. «Im Präsidium spielt das Parteipolitische aber keine Rolle. Man darf einfach ein Jahr lang für den Thurgau unterwegs sein.» Sie sitzt am langen Nussbaumtisch im Wohnzimmer ihres Hauses in Uttwil, inmitten zeitgenössisch kubistisch geprägter Architektur, da und dort ein Hauch von Bauhausstil.

Stil ist das Stichwort: Brigitte Kaufmann tritt stets sehr adrett und modisch gekleidet auf. Vom Stil her liesse sich ihre Garderobe wohl am ehesten in das Universum von Akris und Armani einordnen. Erstaunlicherweise sagt sie: «Mode bedeutet mir eigentlich nicht so viel.» Sogleich fügt sie hinzu:

«Stil bedeutet mir hingegen sehr viel. Es hat auch mit Wertschätzung zu tun, wie man sich kleidet, ohne es überbewerten zu wollen. Und es ist etwas Schönes.»

Blick auf ein Amtsjahr mit 919 Seiten Protokoll

Ein letztes Mal wird Brigitte Kaufmann heute Morgen die Bühne im Frauenfelder Rathaussaal als Grossratspräsidentin betreten. Noch einmal sitzt sie vorne, bittet fast liebevoll um Ruhe im Ratssaal und beginnt in ihrer ruhigen, aber bestimmten und jederzeit kontrollierten Art die Sitzung des Kantonsparlaments. Im Wissen, dass sie ab der nächsten Sitzung wieder «unten» im Kreis ihrer FDP-Fraktion Platz nehmen wird. Physisch ein kleiner Schritt, aber dennoch ein bedeutender: Eine Grande Dame verlässt die Hauptbühne.

Dem Grossen Rat hält sie indes die Treue bis zum Ende der Legislatur – ein weiteres Mal antreten will sie nicht mehr. «So habe ich es mir vorgenommen.» Sie hat kürzlich ihren 64. Geburtstag begangen und möchte künftig etwas kürzertreten. «Mehr Ferien machen, aber immer noch etwas berufstätig sein.» So lautet der Plan, den sie mit ihrem ebenfalls noch weiterhin «etwas berufstätigen» Ehemann geschmiedet hat. «Zeit zum Herunterfahren» nennt sie diese Phase.

Stilvoll, konzentriert, mit einem sanften Lächeln im Gesicht: Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann. PD

Das Amtsjahr 2021/2022 als Grossratspräsidentin war für Brigitte Kaufmann von zwei Besonderheiten geprägt. Zum einen von der Coronapandemie. In den beengten Verhältnissen der Ratssäle in Frauenfeld und Weinfelden hätten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, weshalb die Sitzungen bis zur Normalisierung in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld stattfanden. Selbst ihre Wahlfeier musste vom Mai in den September verschoben werden.

Die zweite Besonderheit lag darin, dass nebst der Behandlung der üblichen Geschäfte die Verabschiedung vieler neuer und revidierter Gesetze anstand. Der Katalog ist lang: öffentliche Statistik, Sozialhilfe, Besoldungsverordnung, öffentliches Beschaffungswesen, Veterinärwesen, Steuergesetz, Fischerei, Planungs- und Baugesetz, Öffentlichkeitsgesetz, Volksschulgesetz.

«In eigener Sache änderten wir unsere Geschäftsordnung, indem das neue parlamentarische Instrument der Fragestunde aufgenommen wurde», ergänzt Brigitte Kaufmann. «Ausserdem werden wir ab Herbst 2022 einen Pilotbetrieb mit einer elektronischen mobilen Abstimmungsanlage aufnehmen.»

Ein historischer Moment

Das Amtsjahr ist auf insgesamt 919 Grossratsprotokollseiten festgehalten. Es waren auch fünf Rücktritte und fünf Neueintritte zu verzeichnen. Und es gab sogar einen historischen Moment: Vier Frauen an der Spitze im Grossen Rat und im Regierungsrat – das gab es noch nie. Dafür gab es für alle 130 Grossratsmitglieder einen Apéro. Notabene nicht aus der Staatskasse finanziert, sondern von den vier Frauen offeriert.

Thurgau in Frauenhand: Vizeregierungspräsidentin Carmen Haag (links), Regierungspräsidentin Monika Knill, Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann, Grossratsvizepräsidentin Barbara Dätwyler. Reto Martin

(9. Juni 2021)

Nebst rund 80 Repräsentationsanlässen trotz Coronapandemie hatte die Grossratspräsidentin 20 Bürositzungen und 20 Parlamentssitzungen zu bewältigen. Sie sagt:

«Ich habe jedes Geschäft gelesen, jedes Gesetz und jeden Kommissionsbericht.»

Alles in allem wendete sie für das Amt mehr als einen Tag pro Woche auf. Doch Brigitte Kaufmann relativiert: «Es ist ein Ehrenamt, man muss sich diese Zeit geben.»

«Die Spannung war auf einen Schlag weg»

Welches war die schwierigste Situation im Präsidialjahr? «Schwierig, aber auch bewegend war, wie wir als Parlament auf den Kriegsausbruch reagieren haben», sagt Kaufmann nachdenklich.

«Rückblickend bin ich dankbar, dass wir einen einfachen Weg eingeschlagen haben mit einer Schweigeminute. Denn was bedeutet Krieg? Unermessliches Leid.»

Als «sehr spannend» hat sie die Steuerfussdebatte in Erinnerung. «Ich war auf etwa fünf Durchgänge vorbereitet. Am Schluss brauchte es nur eine Abstimmung und es resultierte eine Steuerfussreduktion um acht Prozentpunkte. Die zuvor herrschende Spannung war auf einen Schlag weg.»

Wie effizient ist das Thurgauer Parlament? «Sehr effizient», sagt Brigitte Kaufmann mit tiefer Überzeugung. «Nur schon dadurch, dass bei Bedarf alle zwei Wochen eine Sitzung stattfindet.» Entsprechend klein sei die Pendenzenliste. 2021/2022 ist keine Sitzung ausgefallen; die meisten vorgesehenen Ganztagessitzungen konnten halbtags durchgeführt werden.

Barbara Dätwyler (SP, links) wird Brigitte Kaufmann (FDP) am Mittwoch als Grossratspräsidentin ablösen. Reto Martin

(9. Juni 2021)

Das bedeute aber nicht, dass es kein Verbesserungspotenzial gebe. Insbesondere in der Digitalisierung von Abläufen über online verfügbare Formulare sieht sie Vereinfachungen. Eine bedeutende Stärke des Thurgaus sieht sie in der Nähe zwischen Bevölkerung, Parlament und Verwaltung.

«Der Thurgau ist der Kanton der kurzen Wege. Der Zugang zur Verwaltung ist niederschwellig, das ist eine grosse Stärke dieses Kantons.»

Ab der Sitzung vom 15. Juni 2022 wird Brigitte Kaufmann wieder in den Reihen der FDP-Fraktion politisieren. Andrea Stalder

(26. August 2020)

