Grazer Gericht verurteilt Daniel Model

Justiz Grazer Gericht urteilt: Sieben Monate bedingt und eine Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro für Thurgauer Unternehmer Daniel Model Am Dienstag fand am Landesgericht Graz der dritte Prozesstag gegen den Thurgauer Industriellen Daniel Model statt. Ihm werden Verbindungen zu einer staatsfeindlichen Organisation vorgeworfen. Die Verhandlung zog sich bis spät in den Abend. Dann fiel das Urteil. Alfred Lobnik Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.20 Uhr

Unternehmer Daniel Model in seinem Modelhof in Müllheim. Bild: Reto Martin

Hinzuzufügen hat der Thurgauer Unternehmer Daniel Model (62) nichts, sagt er. Er musste sich bereits den dritten Tag vor Geschworenen am Grazer Straflandesgericht als ehemaliger «Friedensrichter» und führendes Mitglied der staatsfeindlichen Verbindung ICCJV (International Criminal Court of Justice Vienna) verantworten. «Die Ausführungen der letzten Tage waren doch umfassend», sagt Model.

Die Geschworenen müssen schliesslich am späten Abend beraten, ob sich Daniel Model in führender Funktion oder aber nur in untergeordneter Rolle an einer staatsfeindlichen Verbindung beteiligt hat. Es ist ein langer Abend nach einem anstrengenden Tag. Schliesslich verurteilen sie Daniel Model zu einer bedingen Haftstrafe von sieben Monaten und 360 Tagessätzen à 5000 Euro. Das sind 1,8 Millionen Euro.

Richter wundert sich über Models Gesellschaft

Auf die Frage des Vorsitzenden Richters Helmut Wlasak während der Verhandlung, wie jemand wie er, «Akademiker, vielleicht Freidenker», etwas mit jenen Leuten zu tun haben könne, die man als Zeugen gehört habe und die einen «desaströsen Eindruck gemacht haben», meint Model: Der eine sei wohl stark gealtert, der andere sei immer «besessen von Gerechtigkeit» gewesen.

Es ist eine Anspielung auf zwei Gründungsmitglieder des ICCJV in Österreich. Sie wurden rechtskräftig dafür verurteilt, «Sheriffs» ausgeschickt zu haben und 2014 im niederösterreichischen Hollenbach eine Juristin entführt und vor ein Fantasiegericht gestellt zu haben.

Der Verteidiger verlangt sofortige Einstellung

Danach beschränkt sich die Aufgabe des Angeklagten darauf, im Business-Anzug distinguiert auszusehen, während sein Verteidiger die juristische Bombe zündet: Die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck habe ein Rechtshilfeersuchen an die Staatsanwaltschaft Thurgau gestellt. Diese habe alle Vorwürfe geprüft. Darunter auch die Frage, ob Daniel Model sich des Angriffs auf die verfassungsmässige Ordnung – das Äquivalent der «Staatsfeindlichen Verbindung» in Österreich – schuldig gemacht habe.

Am Landesgericht für Strafsachen in Graz fanden die Verhandlungen statt. Bild: Tobias Steinmaurer / www.imago-images.de

Das Verfahren sei eingestellt worden, wogegen die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck keine Rechtsmittel ergriffen habe. Es besteht das Verbot der Doppelbestrafung, kurz: «Es wird die sofortige Einstellung des Verfahrens beantragt.» Wobei «kurz» irreführend ist: Der wohlformulierte Beweisantrag wird über eine Stunde lang verlesen. Manchen Geschworenen, die bereits in der zweiten Schwurgerichtsverhandlung des Tages sitzen, werden die Lider schwer.

Richterinnen verlangen Entschuldigung

Die zwei Beisitzenden Richterinnen stellen danach den Verteidiger zur Rede, der sie im Beweisantrag beschuldigt hat, den Geschworenen eine falsche Rechtsbelehrung erteilt zu haben. «Nehmen Sie diese Verleumdung zurück, oder ich erstatte morgen Anzeige bei der Rechtsanwaltskammer.» – «Wenn ich da etwas fälschlich zugeordnet habe, dann kann ich mich nur entschuldigen.»

Während der Schwurgerichtshof nachprüft, was wirklich im Einstellungsbescheid aus dem Thurgau steht, ist die Stimmung im Schweizer Lager fast ausgelassen. Zu Unrecht: Die Staatsanwältin stellt klar, dass die Einstellung sich nur auf den Vorwurf einer Nötigung bezogen habe. Dem schliesst sich das Schwurgericht an: «Der Beweisantrag ist abzulehnen.»

